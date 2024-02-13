В Казахстане установили квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом

Министр промышлегнности и строительства внес некоторые изменения и дополнения в некоторые приказы по вопросам управления кондоминиумом, сообщает Zakon.kz.

В частности, в приказ МИИР РК от 30 марта 2020 года "Об утверждении Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума" с 13 апреля 2024 года вводится в действие новый пункт, касающийся квалификационных требований.

Так, установлены Квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом, они включает в себя:

среднее профессиональное, высшее или послевузовское образование по специальностям: право, социальные науки, экономика и бизнес, гуманитарные науки, технические науки и технологии;

знание действующего законодательства РК (Гражданский кодекс РК, Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс РК, законы "О жилищных отношениях", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты республики и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);

иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами и поставщиками коммунальных услуг, практического применения нормативных правовых актов, разработки организационно-распорядительных документов, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой организационной техникой, а также отвечать требованиям профессионального стандарта "Управление жилыми и нежилыми зданиями";

прошедшего обучение или самостоятельную подготовку и получившего документ, подтверждающий квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданный аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую сертификацию квалификации специалистов.

Кроме того, в новой редакции изложена Методика расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Методика применяется при расчете затрат по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также на содержание парковочных мест, кладовок исходя из норм закона "О жилищных отношениях".

На управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:



оплата труда (услуг) исполнительному органу за управление объектом кондоминиума;

оплата труда (услуг) за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

обязательные платежи в бюджет (налоги, взносы, отчисления и другое);

банковские услуги;

оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

расходы на содержание офиса (аренда, связь, интернет, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание);

обязательное страхование работников от несчастных случаев;

оплата услуг за печать и обработку платежей по расходам на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также накопление за капитальный ремонт, целевой взнос;

расходы, связанные с принудительным взысканием задолженности (нотариальные услуги, услуги почты, государственная пошлина и другое).

На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:

дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию;

подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к сезонной эксплуатации (промывка, о прессовка, регулировка, наладка и другое);

обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума (влажная уборка, подметание и мытье подъездов, подъездов, холлов, лестничных маршей, лестничных площадок, лифтовых кабинок и другие санитарные мероприятия);

обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, снос, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);

приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета, а также систем учета теплопотребления и элементов автоматизированных систем регулирования теплопотребления;

обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущему ремонту и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов);

противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку, перезарядку огнетушителей, пожарных рукавов, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем пожаротушения;

содержание и техническое обслуживание слаботочных инженерных систем, состоящие из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования многоквартирного жилого дома, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума (домофонные системы и оборудование, видеонаблюдение), систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета, за исключением оборудования и кабеля, расположенного в квартире, нежилом помещении, кладовке;

текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);

оплату коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума;

установка домофонного оборудования;

хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое);

вывоз крупногабаритного мусора.

При этом указывается, что в случае наложения административного взыскания в виде штрафа на исполнительный орган, его оплата из средств, предусмотренных на управление и содержание объекта кондоминиума не допускается.

Документа также предусматривает расчет сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Так, говорится, что в смету расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума включается стоимость коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества за период, предшествующий планируемому, с последующим уточнением сметы по фактическим показаниям приборов учета.

Если в многоквартирном жилом доме отсутствуют общедомовые приборы учета, стоимость потребленных на содержание общего имущества коммунальных услуг определяется исходя из тарифов, установленных уполномоченным органом в сфере естественных монополий для определенного вида потребителей, нормативов потребления коммунальных услуг.

Размер оплаты за содержание парковочного места, кладовки утверждается на собрании. Размер взносов на содержание парковочного места, кладовки зависит от перечня, состава и периодичности работ в паркинге, в том числе расходы на управление.

На собрании собственников квартир, нежилых помещений принимается решение и об утверждении годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

При утверждении годовой сметы расходов собственники квартир, нежилых помещений учитывают базовую долю затрат на мероприятия в структуре расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума:

на управление объекта кондоминиума - не более 30%;

на содержание общего имущества объекта кондоминиума - не менее 70%.

При самостоятельном управлении объектом кондоминиума доля затрат на управление достигает до 40%, на содержание общего имущества объекта кондоминиума до 60%.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.

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