Право

Энергокомпании предлагают штрафовать за отсутствие плана мероприятий по энергосбережению

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане разрабатывается проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести административную ответственность за отсутствие утвержденного плана мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по истечении шести месяцев со дня получения заключения обязательного энергоаудита или экспресс-энергоаудита субъектом Государственного энергетического реестра.

Целевая группа − субъекты Государственного энергетического реестра, которые потребляют энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год (индивидуальные предприниматели, юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год).

Разработчики документа поясняют, что субъекты Государственного энергетического реестра, которые потребляют энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, разрабатывают и утверждают план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по итогам проведенного энергоаудита или экспресс-энергоаудита. План мероприятий со сроком на 5 лет разрабатывается и утверждается в течение 6 месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. План мероприятий прикладывается к ежегодной отчетности в ГЭР.

Однако на практике это требование не выполняется.

Отмечается, что непредоставление и нереализация плана мероприятий ведет к неснижению удельных расходов объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергоаудита или экспресс-энергоаудита.

Это приводит к росту энергозатрат, снижению энергоэффективности экономики, повышению нагрузки на энергосистему страны и, как следствие, неснижению энергоемкости отрасли, ВРП, ВВП и в целом недостижению стратегических целей Казахстана по снижению энергоемкости. Это обуславливает необходимость усиления государственного контроля и обновления соответствующих регуляторных инструментов.

В связи с чем и предлагается ввести административную ответственность за отсутствие утвержденного плана мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по истечении шести месяцев со дня получения заключения обязательного энергоаудита или экспресс-энергоаудита субъектом Государственного энергетического реестра.

Уполномоченный орган в рамках осуществления государственного контроля в области энергосбережения и повышению энергоэффективности, будет уполномочен возбуждать дела об административном правонарушении, на основании контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

В частности, предлагается ввести административную ответственность за отсутствие утвержденного плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта ГЭР – штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 5 МРП, на субъектов среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном более тысяче пятистам тонн условного топлива в год, – в размере 10 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

За повторное деяние, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, – штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 10 МРП, на субъектов среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном более тысяче пятистам тонн условного топлива в год, – в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

Как ожидается, указанное нововведение будет способствовать:

  • Увеличению спроса на оборудование, проектные и строительные работы, соответственно, будет наблюдаться рост выручки компаний.
  • Гармонизации с международными стандартами устойчивого развития и ESG, что может повысить инвестиционную привлекательность страны.
  • Повышению энергоэффективности предприятий: в результате снижение себестоимости продукции и повышение конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках.
  • Созданию новых рабочих мест в сфере энергоменеджмента, имплементации энергоэффективных решений. Повышению квалификации персонала путем формирования новых компетенций.
  • Повышению уровня энергетической безопасности страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
