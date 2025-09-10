Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр

Министр промышленности и строительства приказом от 29 августа 2025 года внес поправки в Типовые правила предоставления коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены рядом новых понятий:

биллинг – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматического выполнения операций учета услуг, предоставляемых абонентом, а также их тарификации и выставления счетов для оплаты;

– аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматического выполнения операций учета услуг, предоставляемых абонентом, а также их тарификации и выставления счетов для оплаты; единый расчетный центр (ЕРЦ) – юридические лица, соответствующие определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющие формирование единого платежного документа и обеспечивающие взаимодействие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем;

– юридические лица, соответствующие определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющие формирование единого платежного документа и обеспечивающие взаимодействие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем; финансовые организации – это банки, деятельность которых регулируется законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также платежные организации, осуществляющие деятельность в соответствии с законом "О платежных организациях и платежных системах", выступающие финансовыми партнерами ЕРЦ, принимающие платежи от потребителей на основе единого платежного документа с использованием собственных платежных инструментов (касс, интернет-банкинга, мобильных приложений, терминалов и других средств) и перечисляющие полученные денежные средства на расчётные счета поставщиков услуг;

дополнительные услуги – это услуги, не являющиеся коммунальными услугами, но непосредственно связанные с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией жилого фонда, включая частные домовладения, направленные на обеспечение комфортного и безопасного проживания;

транзитный счет – это специальный банковский счет, открываемый в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предназначенный для аккумулирования денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных услуг на основе Единого платежного документа, с последующим автоматизированным распределением указанных средств на расчетные счета соответствующих поставщиков услуг;

– это специальный банковский счет, открываемый в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предназначенный для аккумулирования денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных услуг на основе Единого платежного документа, с последующим автоматизированным распределением указанных средств на расчетные счета соответствующих поставщиков услуг; информационная система централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства (ИС централизованного сбора) – это государственная информационная система, обеспечивающая консолидацию электронных информационных ресурсов с объектов информатизации ЖКХ, для анализа жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства и осуществления государственного регулирования в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определенное правительством РК в качестве технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Помимо этого, уточнены термины:

единый платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, составленный для осуществления оплаты коммунальных и дополнительных услуг;

– документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, составленный для осуществления оплаты коммунальных и дополнительных услуг; водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распределение водных ресурсов;

– совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распределение водных ресурсов; водоотведение – совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и сброс сточных вод через системы водоотведения в водные объекты, накопители сточных вод или на рельеф местности;

– совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и сброс сточных вод через системы водоотведения в водные объекты, накопители сточных вод или на рельеф местности; потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться коммунальными и иными дополнительными услугами.



В правила добавлена новая глава, которая определяет требования и порядок работы единого расчетного центра (ЕРЦ).

В частности, говорится, что местные исполнительные органы организуют конкурс по отбору ЕРЦ на основании утвержденных критериев, соответствующих требованиям законодательства.

На территории административно-территориальной единицы может быть определен один или несколько ЕРЦ, которые осуществляют деятельность в пределах области, включая ее города, районы, города районного значения и сельские населенные пункты.

ЕРЦ объединяет все начисления от поставщиков в один платежный документ, который выставляется потребителю.

ЕРЦ создаются в форме субъектов предпринимательской деятельности, включая государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения, либо в иной организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством и решениями местных исполнительных органов.

ЕРЦ обеспечивает обслуживание базы данных абонентов, открывает личные кабинеты для потребителей, формирует и предоставляет отчетность поставщикам, осуществляет ежемесячную передачу информации о плановых начислениях и фактических оплатах, а также через интеграцию с "ИС централизованного сбора" обеспечивает доступ к данным о потребителях, с учетом соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, установленных законодательством РК.

ЕРЦ осуществляет проверку достоверности сведений о расчетных счетах, представленных поставщиком.

Помимо этого, ЕРЦ использует биллинг либо привлекает внешнюю организацию (биллинговую компанию), обладающую необходимыми программно-техническими средствами и квалифицированными специалистами, обеспечивающими надлежащие выполнение функций с соответствие с установленными требованиями.

При этом ЕРЦ несет полную ответственность за соответствие информации, предоставленной поставщиком, выставленным счетам.

Плановые внутренние проверки корректности расчетов проводятся не реже одного раза в квартал, внеплановые – при поступлении обращений от потребителей или уполномоченных органов.

В случае выявления несоответствий ЕРЦ должно:

в течение трех рабочих дней с момента выявления зафиксировать нарушения;

направить соответствующим структурным подразделениям уведомление с обоснованием выявленных нарушений;

инициировать корректировку соответствующего счета.

При выявлении ошибок и несоответствий ЕРЦ обязан:

провести пересмотр внутренней процедуры выставления счетов;

инициировать пересмотр соответствующих внутренних требований;

зафиксировать в случаи выявления ошибок и несоответствий в журнале регистрации и несоответствий с оформлением акта о несоответствии или внутреннего служебного отчета;

Результаты всех проверок подлежат документальному оформлению и хранению в течение не менее трех лет с даты проведения;

ЕРЦ должен отвечать следующим требованиям:

регистрация в соответствии с законодательством РК в качестве юридического лица;

наличие современных информационных систем для автоматизации процессов учета и расчетов, эксплуатируемых в соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, которое должно быть подтверждено аттестатом соответствия, выдаваемым уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности и (или) сертификатом соответствия, выданным аккредитованной им организацией;

соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, установленных законодательством РК;

наличие заключенных соглашений с не менее чем двумя банками второго уровня;

наличие механизмов защиты персональных данных потребителей.

Функции ЕРЦ:

- обеспечение консультационной поддержки потребителей в режиме реального времени через различные каналы связи в соответствии с установленным графиком работы;

- рассмотрение жалоб и обращений граждан в срок не более 15 рабочих дней с обязательным уведомлением и правом продления не более чем на пять рабочих дней;

- публикация на официальных сайтах и информационных ресурсах ЕРЦ:

сведений об организационной структуре и составе органов управления;

перечня используемых технологических решений и информационных систем;

принятие мер по обеспечению безопасности данных и отказоустойчивости системы;

общая информация о платежах, числе пользователей и основных показателях эффективности работы;

информации о задолженности по коммунальным услугам, отраженной в счете, по запросу местных исполнительных органов и других уполномоченных органов.

Оценка результативности деятельности ЕРЦ

Для оценки результативности деятельности ЕРЦ устанавливаются ориентиры, направленные на достижение высоких стандартов качества и предоставления услуг, соблюдения сроков и точности расчетов, а также удовлетворенности потребителей.

При этом оценка результативности может включать, но не ограничиваться, следующими аспектами:

качество обслуживания и время отклика на запросы и жалобы потребителей;

процент корректности и своевременности выставленных счетов;

уровень безопасности данных и защиты персональных данных;

уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;

своевременность выставления начислений и корректирующих расчетов с учетом полученных данных о потреблении услуг;

наличие договоров и интеграции с банками второго уровня и платежными организациями для обеспечения жителям различных способов оплаты счете.

Местные исполнительные органы осуществляют контроль за достижением установленных ориентиров в рамках договорных отношений с ЕРЦ. Результаты мониторинга и исполнения выполнения условий подлежат регулярной отчетности и публикации на официальных ресурсах ЕРЦ.

Для каждого направления устанавливаются целевые значения, которые уточняются в соответствии с нормативными правовыми актами, внутренними регламентами ЕРЦ и договорными обязательствами.

Оценка результативности деятельности ЕРЦ проводится на основании данных за один календарный год. В случае достижения установленных ориентиров и положительных результатов оценки, период действия соответствующих договорных отношений может быть продлен на последующие пять лет.

Поправками уточнено, что объединения собственников имущества или субъекты управления объектом кондоминиума заключают договоры сотрудничества с поставщиками коммунальных услуг (на каждый вид услуги).

Также говорится, что объединения собственников имущества (ОСИ) или субъекты управления объектом кондоминиума могут заключать договоры с субъектами сервисной деятельности на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

При непосредственном совместном управлении договоры сотрудничества заключаются между организациями, предоставляющими коммунальные услуги на содержание общего имущества объекта кондоминиума и всеми собственниками квартир, нежилых помещений или с большинством собственников квартир, нежилых помещений. При этом собственники квартир, нежилых помещений выступают в качестве одной стороны договора.

Договор между поставщиком и потребителем на предоставление коммунальных услуг не может противоречить действующему законодательству и считается заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Предусматривается, что председатель ОСИ или субъекты управления объектом кондоминиума для содержания в надлежащем техническом состоянии и обеспечении безопасности общедомовых инженерных систем и оборудований, а также приборов учета, являющихся общим имуществом объекта кондоминиума, могут заключать договоры с субъектом сервисной деятельности.

Кроме того, председатель ОСИ или субъекты управления объектом кондоминиума, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении, обеспечивающий содержание общего имущества объекта кондоминиума на основании заключенного договора обеспечивают беспрепятственный доступ поставщика, его представителей к общедомовым инженерным системам, к приборам учета, местам размещения и складирования коммунальных отходов.

В правила добавили новую норму следующего содержания:

"Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг расчетов за коммунальные услуги посредством сбора, обработки и анализа информации, предоставляемой ЕРЦ и поставщиками услуг, направленный на обеспечение прозрачности расчетов, контроль соблюдения тарифов, выявление ошибок, предотвращение злоупотреблений и защиту прав потребителей".

Председатель ОСИ или субъекты управления объектом кондоминиума либо все собственники квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении организовывает работы по подготовке объекта кондоминиума к отопительному сезону в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона.

Председатель ОСИ или субъекты управления объектом кондоминиума принимают сообщения потребителей собственников квартир, нежилых помещений о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, организовывает и проводит совместно с поставщиком сверку такого факта с составлением соответствующего акта.

Вносятся изменения и дополнения касательно прав и обязанностей потребителя и поставщика.

Потребитель, помимо прочего:

получает электронную версию единого платежного документа из "Единой платформы ЖКХ".

в случае необходимости организация доставки платежного документа в бумажном виде осуществляется ЕРЦ. При этом бумажный платежный документ доставляется при наличии подписанного потребителем заявления на получение платежного документа в бумажном виде.

Поставщик:

ежемесячно предоставляет в ЕРЦ информацию, необходимую для формирования единого платежного документа в электронной форме, за оказанные потребителю коммунальные и дополнительные услуги на основании заключенных договоров;

не отказывает в предоставлении коммунальных услуг и не ограничивает потребителя в получении коммунальных услуг по причинам невыполнения требований другими потребителями, а также по причинам, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

несет ответственность перед потребителями за достоверность и корректность передаваемых данных в ЕРЦ, в том числе включая соответствие тарифам, объемам услуг, условиям договоров, данным приборов учета, нормативам потребления и другим параметрам. Также он сверяет информацию с договорами и учетными документами, выявляет и устраняет ошибки, включая арифметические погрешности, некорректные даты и тарифы (новая норма).

Также говорится, что платежи за коммунальные услуги принимаются через собственные кассы поставщиков или банки второго уровня, платежные организации, а также через кассы оператора почтовой связи, осуществляющего почтовые переводы денежных средств.

ЕРЦ аккумулирует денежные средства, поступившие на основе Единого платежного документа, исключительно на специальных транзитных счетах финансовых организаций. Перечисление средств поставщикам осуществляется в течение трех рабочих дней после обработки ЕРЦ данных о фактически поступивших от потребителей оплатах.

Банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обеспечивают сохранность денежных средств на транзитном счете до их распределения на расчетные счета поставщиков.

В случае несвоевременного перечисления денежных средств со специального транзитного счета поставщикам начисление и уплата пени определяются условиями договоров на оказание расчетно-кассовых услуг, заключаемых между ЕРЦ и финансовыми организациями, в том числе банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в которых открыт транзитный счет.

В правилах уточняется, что при отказе поставщика удостоверить факт не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг низкого качества потребитель вправе составить акт и письменное заявление, где указывается:

время начала отказа в коммунальных услугах (отключения) или некачественной ее поставки;

характер ухудшения качества коммунальных услуг;

время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу поставщика);

время восстановления коммунальных услуг (нормализации ее качества);

период отсутствия (ухудшения качества) коммунальных услуг.

При проживании потребителя в многоквартирном жилом доме заявление и акт подписывают потребители и не менее двух человек, в том числе: член совета дома, председатель ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума либо всеми собственниками квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении и направляется поставщику.

При проживании потребителя в индивидуальном жилом доме заявление и акт подписываются потребителем.

В случае неурегулирования спора по согласованию сторон потребитель обращается в суд.

Нарушения, допущенные потребителем при пользовании коммунальными услугами, оформляются двусторонним актом представителей поставщика и потребителя в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю.

Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией из не менее чем трех человек:

представителями поставщика, совета дома и председателем ОСИ или субъектом управления объектом кондоминиума при проживании потребителя в многоквартирном жилом доме;

при участии двух жильцов, проживающих в близлежащих индивидуальных жилых домах, с приложением к акту фотофиксации или видеофиксации нарушения при проживании потребителя в индивидуальном жилом доме.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.