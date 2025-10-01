Правила предоставления промышленных грантов изменили в Казахстане
Промышленный грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:
- являющимися казахстанскими товаропроизводителями;
- являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;
- осуществляющие деятельность не менее 3 лет до даты подачи заявки в национальный институт;
- исключительно ориентированных на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров;
- не относящиеся к субъектам промышленно-инновационной деятельности, указанным в пункте 4 настоящих Правил;
- отсутствие аффилированности с собственником оборудования или лицом, осуществляющим уступку прав по оборудованию с заявителем;
- наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
- отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с подпунктом 3) статьи 1 Налогового кодекса);
- отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
- соответствие стоимости проекта сумме, не превышающей суммарный годовой доход предприятия за последние три года;
- имеющие положительную динамику по налоговым отчислениям (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) за последние три года на дату подачи заявки. Требование настоящего подпункта не распространяется на субъектов промышленно-инновационной деятельности, которые освобождены от уплаты налогов согласно действующему законодательству и/или с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки в национальный институт.
Также изменились требования к подаче заявки на получение промышленного гранта.
Заявка и прилагаемые к ней документы:
- формируются в единую папку;
- заверяются полистно первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя). Не допускается заверение заявки и документов, прилагаемых к ней, с использованием средств факсимильного копирования подписи;
- сквозная нумерация арабскими цифрами;
- заверяются полистно оттиском печати заявителя (при наличии).
К рассмотрению подлежат документы, полученные национальным институтом из официальных открытых источников:
- справка о зарегистрированном субъекте промышленно-инновационной деятельности, филиале или представительстве;
- сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов;
- 3) документы/информация, подтверждающие статус казахстанского товаропроизводителя (Сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ", Сертификат/Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, Индустриальный сертификат, выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей).
- справка о категории субъекта предпринимательства.
Также говорится, что сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ" и индустриальный сертификат сохраняют свое действие до 1 января 2026 года.
Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.
Напомним, под промышленным грантом понимаются бюджетные средства, предоставляемые субъектам промышленно-инновационной деятельности обрабатывающей промышленности для реализации их промышленно-инновационных проектов на безвозмездной основе и являющиеся безвозвратными при условии исполнения встречных обязательств.