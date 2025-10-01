#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Право

Правила предоставления промышленных грантов изменили в Казахстане

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:13 Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 26 сентября 2025 года внес поправки в Правила предоставления промышленных грантов, сообщает Zakon.kz.

Промышленный грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:

  • являющимися казахстанскими товаропроизводителями;
  • являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;
  • осуществляющие деятельность не менее 3 лет до даты подачи заявки в национальный институт;
  • исключительно ориентированных на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров;
  • не относящиеся к субъектам промышленно-инновационной деятельности, указанным в пункте 4 настоящих Правил;
  • отсутствие аффилированности с собственником оборудования или лицом, осуществляющим уступку прав по оборудованию с заявителем;
  • наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
  • отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с подпунктом 3) статьи 1 Налогового кодекса);
  • отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
  • соответствие стоимости проекта сумме, не превышающей суммарный годовой доход предприятия за последние три года;
  • имеющие положительную динамику по налоговым отчислениям (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) за последние три года на дату подачи заявки. Требование настоящего подпункта не распространяется на субъектов промышленно-инновационной деятельности, которые освобождены от уплаты налогов согласно действующему законодательству и/или с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки в национальный институт.

Также изменились требования к подаче заявки на получение промышленного гранта.

Заявка и прилагаемые к ней документы:

  • формируются в единую папку;
  • заверяются полистно первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя). Не допускается заверение заявки и документов, прилагаемых к ней, с использованием средств факсимильного копирования подписи;
  • сквозная нумерация арабскими цифрами;
  • заверяются полистно оттиском печати заявителя (при наличии).

К рассмотрению подлежат документы, полученные национальным институтом из официальных открытых источников:

  • справка о зарегистрированном субъекте промышленно-инновационной деятельности, филиале или представительстве;
  • сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов;
  • 3) документы/информация, подтверждающие статус казахстанского товаропроизводителя (Сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ", Сертификат/Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, Индустриальный сертификат, выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей).
  • отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
  • справка о категории субъекта предпринимательства.

Также говорится, что сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ" и индустриальный сертификат сохраняют свое действие до 1 января 2026 года.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.

Напомним, под промышленным грантом понимаются бюджетные средства, предоставляемые субъектам промышленно-инновационной деятельности обрабатывающей промышленности для реализации их промышленно-инновационных проектов на безвозмездной основе и являющиеся безвозвратными при условии исполнения встречных обязательств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Электронную платформу закупок внедряют для нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
16:01, 23 сентября 2025
Электронную платформу закупок внедряют для нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
10:21, 10 сентября 2025
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
14:37, 03 сентября 2025
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: