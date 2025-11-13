Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей
На должность председателя назначены:
по городу Алматы:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Раисов Тимур Толегенович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Нурбеков Айбар Баймаханович;
по Акмолинской области:
Сандыктауского районного суда
- Садирмекова Арайлым Талипбековна;
Степногорского городского суда с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области
- Калиаскарова Салтанат Жакиповна;
по Актюбинской области:
суда №2 города Актобе
- Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;
Айтекебийского районного суда с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области
- Бертанов Талгатбек Батырбаевич;
по Атырауской области:
Макатского районного суда
- Орыспаев Курмет Орыспайулы;
по Западно-Казахстанской области:
районного суда №2 Акжаикского района с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области
- Гумарова Тамара Салимжановна;
Бокейординского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области
- Шингалиев Марат Энгельсович;
суда №2 города Уральска
- Суханова Гулдану Ибраевна;
по Костанайской области:
Аулиекольского районного суда
- Оспанова Балжан Каиргельдиновна;
Камыстинского районного суда с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
- Ертаева Галия Каиркановна;
Костанайского городского суда
- Садвокасов Жумабек Майхибинович;
по Северо-Казахстанской области:
межрайонного суда района Шал акына с освобождением от должности судьи суда №2 города Петропавловска этой же области
- Умаров Рустем Кошкарович;
по Туркестанской области:
Ордабасинского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента
- Сатыбалдиева Айжан Кулмановна;
по Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска
- Жунусова Жанат Ниеткабыловна;
межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области
- Жаксыбекова Нургуль Айтбековна.
Назначены на должность судьи:
по городу Астане:
межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области
Бурабаев Дулат Кайдарович;
межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области
- Ибраева Назгуль Ерканатовна;
межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области
- Калиева Арайлым Кадилбековна;
межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи суда №2 города Актобе Актюбинской области
- Алиева Акмарал Хакимовна;
межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области
- Жунусов Данияр Тулиндыевич;
специализированного межрайонного следственного суда с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау
- Киянбекова Асель Ерлановна;
специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области
- Кошенов Асламбек Кийкбаевич;
специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области
- Сапарбек Аида;
по городу Алматы:
Бостандыкского районного суда с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области
- Бори Мират Кайратулы;
специализированного межрайонного административного суда
- Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
- Абдиканиев Рамшит Нургабилович;
- Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;
Медеуского районного суда
- Аметкулов Канат Амангельдиевич;
по области Абай:
Бородулихинского районного суда
- Амарханов Нурсултан Николаевич;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Турысбекова Меруерт Сакеновна;
по Акмолинской области:
специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау
- Жашибеков Амир Хафизович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Дюсенова Камиля Кадыржановна;
по Актюбинской области:
суда города Актобе
- Беккужина Динара Абзаловна;
- Избасова Алина Ерболкызы;
суда №2 города Актобе
- Кайболдин Жаслан Муратович;
- Калиева Нуршат Жеделбаевна;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области
- Исмаилова Индира Асылхановна;
по Алматинской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Садыхова Эльмира Сансызбаевна;
специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области
- Рамазанов Азат Аскарович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Галымов Диас Манатович;
по Западно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Такеева Саяхат Ануаровна;
суда №2 города Уральска
- Рамазанов Данияр Рамазанович;
по Жамбылской области:
Кордайского районного суда
- Искаков Кениш Илесович;
Таразского городского суда
- Алимкулова Инара Базылбековна;
суда района Турара Рыскулова
- Камбарбек Кали Ауелбекул;
по области Жетісу:
специализированного межрайонного административного суда
- Нурболулы Азат;
по Карагандинской области:
суда №2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области
- Хасенова Анар Саматовна;
по Костанайской области:
Аулиекольского районного суда
- Симиютина Елена Анатольевна;
по Кызылординской области:
специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды
- Аблаева Айгуль Ауелбековна;
специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области
- Абдукаликов Олжас Исаевич;
по Мангистауской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области
- Джумаева Мэншук Мухамедовна;
Мунайлинского районного суда
- Казиев Ерсин Айтбаевич;
по Павлодарской области:
специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области
- Сейлгазинова Алия Шормановна;
межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара
- Кочерга Лаура Ильдусовна;
по Туркестанской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области
- Абдраманов Есбол Жунисалиевич;
специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области
- Курамысов Берик Полатбекович;
Сайрамского районного суда
- Бегалиев Аскат Умаркулбекович;
по Восточно-Казахстанской области:
Курчумского районного суда
- Мизимбаев Думан Сарсенбекович;
межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска
- Такенова-Шакиртова Асель Едилевна;
Риддерского городского суда
- Жансултанова Эльвира Кумарбековна;
Тарбагатайского районного суда
- Татимбеков Данияр Толегенович.
Освобождены от занимаемых должностей:
председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда
- Ибраев Алмаз Серикович в связи с уходом в отставку;
судьи Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку
- Исабаева Акмарал Ахмеджановна;
- Молдашев Каната Чадиевич;
- Мырзакарим Рустем Мырзакаримул;
судья Атырауского областного суда
- Нуржанова Багила Баймуратовна в связи с уходом в отставку;
судьи Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку
- Аманжолов Нурбек Абдыманапович;
- Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич;
судья Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку
- Ибраев Нурлан Саматович;
по городу Астане:
судья межрайонного суда по гражданским делам в связи с уходом в отставку
- Искакбекова Саулет Майдановна;
по городу Алматы:
судья Турксибского районного суда
Жилкибаева Айсара Сатовна в связи с достижением пенсионного возраста;
по городу Шымкенту:
председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка
- Калдаров Галым Калижанул;
судья межрайонного суда по уголовным делам в связи с уходом в отставку
- Мыстаев Максат Ганибекович;
по Алматинской области:
председатель специализированного межрайонного экономического суда в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда
- Кожахметов Берик Акишханович;
по Акмолинской области:
судья Жаркаинского районного суда по собственному желанию
- Сагинова Гульмира Маратовна;
судья Кокшетауского городского суда по собственному желанию
- Кожамуратов Сержан Акылбаевич;
по Жамбылской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с достижением пенсионного возраста
- Ясарова Рукия Карткуловна;
по области Жетісу:
председатель Аксуского районного суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда
- Шаймерденов Нурлан Садыкович;
по Костанайской области:
судья Костанайского межрайонного суда по собственному желанию
- Жарасбаев Жумаш Рамазанович;
по Мангистауской области:
председатель Актауского городского суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда
- Шайдуллин Бауыржан Жауымбайул;
по Туркестанской области:
судья Казыгуртского районного суда в связи с уходом в отставку
- Жумабаев Нуржана Амзебаевич;
по Восточно-Казахстанской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с переходом на другую работу
- Оразбаев Салик Канатович.
Указ введен в действие с 10 ноября 2025 года.