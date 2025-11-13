#АЭС в Казахстане
Право

Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 08:45 Фото: Zakon.kz
Президент подписал указ от 10 ноября 2025 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

по городу Алматы:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Раисов Тимур Толегенович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Нурбеков Айбар Баймаханович;

по Акмолинской области:

Сандыктауского районного суда

  • Садирмекова Арайлым Талипбековна;

Степногорского городского суда с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области

  • Калиаскарова Салтанат Жакиповна;

по Актюбинской области:

суда №2 города Актобе

  • Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;

Айтекебийского районного суда с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области

  • Бертанов Талгатбек Батырбаевич;

по Атырауской области:

Макатского районного суда

  • Орыспаев Курмет Орыспайулы;

по Западно-Казахстанской области:

районного суда №2 Акжаикского района с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области

  • Гумарова Тамара Салимжановна;

Бокейординского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области

  • Шингалиев Марат Энгельсович;

суда №2 города Уральска

  • Суханова Гулдану Ибраевна;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда

  • Оспанова Балжан Каиргельдиновна;

Камыстинского районного суда с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

  • Ертаева Галия Каиркановна;

Костанайского городского суда

  • Садвокасов Жумабек Майхибинович;

по Северо-Казахстанской области:

межрайонного суда района Шал акына с освобождением от должности судьи суда №2 города Петропавловска этой же области

  • Умаров Рустем Кошкарович;

по Туркестанской области:

Ордабасинского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента

  • Сатыбалдиева Айжан Кулмановна;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска

  • Жунусова Жанат Ниеткабыловна;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области

  • Жаксыбекова Нургуль Айтбековна.

Назначены на должность судьи:

по городу Астане:

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области

Бурабаев Дулат Кайдарович;

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области

  • Ибраева Назгуль Ерканатовна;

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области

  • Калиева Арайлым Кадилбековна;

межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи суда №2 города Актобе Актюбинской области

  • Алиева Акмарал Хакимовна;

межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области

  • Жунусов Данияр Тулиндыевич;

специализированного межрайонного следственного суда с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау

  • Киянбекова Асель Ерлановна;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области

  • Кошенов Асламбек Кийкбаевич;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области

  • Сапарбек Аида;

по городу Алматы:

Бостандыкского районного суда с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области

  • Бори Мират Кайратулы;

специализированного межрайонного административного суда

  • Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
  • Абдиканиев Рамшит Нургабилович;
  • Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;

Медеуского районного суда

  • Аметкулов Канат Амангельдиевич;

по области Абай:

Бородулихинского районного суда

  • Амарханов Нурсултан Николаевич;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Турысбекова Меруерт Сакеновна;

по Акмолинской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау

  • Жашибеков Амир Хафизович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Дюсенова Камиля Кадыржановна;

по Актюбинской области:

суда города Актобе

  • Беккужина Динара Абзаловна;
  • Избасова Алина Ерболкызы;

суда №2 города Актобе

  • Кайболдин Жаслан Муратович;
  • Калиева Нуршат Жеделбаевна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области

  • Исмаилова Индира Асылхановна;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Садыхова Эльмира Сансызбаевна;

специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области

  • Рамазанов Азат Аскарович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Галымов Диас Манатович;

по Западно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Такеева Саяхат Ануаровна;

суда №2 города Уральска

  • Рамазанов Данияр Рамазанович;

по Жамбылской области:

Кордайского районного суда

  • Искаков Кениш Илесович;

Таразского городского суда

  • Алимкулова Инара Базылбековна;

суда района Турара Рыскулова

  • Камбарбек Кали Ауелбекул;

по области Жетісу:

специализированного межрайонного административного суда

  • Нурболулы Азат;

по Карагандинской области:

суда №2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области

  • Хасенова Анар Саматовна;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда

  • Симиютина Елена Анатольевна;

по Кызылординской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды

  • Аблаева Айгуль Ауелбековна;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области

  • Абдукаликов Олжас Исаевич;

по Мангистауской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области

  • Джумаева Мэншук Мухамедовна;

Мунайлинского районного суда

  • Казиев Ерсин Айтбаевич;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области

  • Сейлгазинова Алия Шормановна;

межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара

  • Кочерга Лаура Ильдусовна;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области

  • Абдраманов Есбол Жунисалиевич;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области

  • Курамысов Берик Полатбекович;

Сайрамского районного суда

  • Бегалиев Аскат Умаркулбекович;

по Восточно-Казахстанской области:

Курчумского районного суда

  • Мизимбаев Думан Сарсенбекович;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска

  • Такенова-Шакиртова Асель Едилевна;

Риддерского городского суда

  • Жансултанова Эльвира Кумарбековна;

Тарбагатайского районного суда

  • Татимбеков Данияр Толегенович.

Освобождены от занимаемых должностей:

председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда

  • Ибраев Алмаз Серикович в связи с уходом в отставку;

судьи Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку

  • Исабаева Акмарал Ахмеджановна;
  • Молдашев Каната Чадиевич;
  • Мырзакарим Рустем Мырзакаримул;

судья Атырауского областного суда

  • Нуржанова Багила Баймуратовна в связи с уходом в отставку;

судьи Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку

  • Аманжолов Нурбек Абдыманапович;
  • Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич;

судья Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку

  • Ибраев Нурлан Саматович;

по городу Астане:

судья межрайонного суда по гражданским делам в связи с уходом в отставку

  • Искакбекова Саулет Майдановна;

по городу Алматы:

судья Турксибского районного суда

Жилкибаева Айсара Сатовна в связи с достижением пенсионного возраста;

по городу Шымкенту:

председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка

  • Калдаров Галым Калижанул;

судья межрайонного суда по уголовным делам в связи с уходом в отставку

  • Мыстаев Максат Ганибекович;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного экономического суда в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда

  • Кожахметов Берик Акишханович;

по Акмолинской области:

судья Жаркаинского районного суда по собственному желанию

  • Сагинова Гульмира Маратовна;

судья Кокшетауского городского суда по собственному желанию

  • Кожамуратов Сержан Акылбаевич;

по Жамбылской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с достижением пенсионного возраста

  • Ясарова Рукия Карткуловна;

по области Жетісу:

председатель Аксуского районного суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда

  • Шаймерденов Нурлан Садыкович;

по Костанайской области:

судья Костанайского межрайонного суда по собственному желанию

  • Жарасбаев Жумаш Рамазанович;

по Мангистауской области:

председатель Актауского городского суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда

  • Шайдуллин Бауыржан Жауымбайул;

по Туркестанской области:

судья Казыгуртского районного суда в связи с уходом в отставку

  • Жумабаев Нуржана Амзебаевич;

по Восточно-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с переходом на другую работу

  • Оразбаев Салик Канатович.

Указ введен в действие с 10 ноября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
