Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Президент подписал указ от 10 ноября 2025 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

по городу Алматы:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

Раисов Тимур Толегенович;

специализированного межрайонного экономического суда

Нурбеков Айбар Баймаханович;

по Акмолинской области:

Сандыктауского районного суда

Садирмекова Арайлым Талипбековна;

Степногорского городского суда с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области

Калиаскарова Салтанат Жакиповна;

по Актюбинской области:

суда №2 города Актобе

Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;

Айтекебийского районного суда с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области

Бертанов Талгатбек Батырбаевич;

по Атырауской области:

Макатского районного суда

Орыспаев Курмет Орыспайулы;

по Западно-Казахстанской области:

районного суда №2 Акжаикского района с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области

Гумарова Тамара Салимжановна;

Бокейординского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области

Шингалиев Марат Энгельсович;

суда №2 города Уральска

Суханова Гулдану Ибраевна;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда

Оспанова Балжан Каиргельдиновна;

Камыстинского районного суда с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Ертаева Галия Каиркановна;

Костанайского городского суда

Садвокасов Жумабек Майхибинович;

по Северо-Казахстанской области:

межрайонного суда района Шал акына с освобождением от должности судьи суда №2 города Петропавловска этой же области

Умаров Рустем Кошкарович;

по Туркестанской области:

Ордабасинского районного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента

Сатыбалдиева Айжан Кулмановна;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска

Жунусова Жанат Ниеткабыловна;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области

Жаксыбекова Нургуль Айтбековна.

Назначены на должность судьи:

по городу Астане:

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области

Бурабаев Дулат Кайдарович;

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области

Ибраева Назгуль Ерканатовна;

межрайонного суда по гражданским делам с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области

Калиева Арайлым Кадилбековна;

межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи суда №2 города Актобе Актюбинской области

Алиева Акмарал Хакимовна;

межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области

Жунусов Данияр Тулиндыевич;

специализированного межрайонного следственного суда с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау

Киянбекова Асель Ерлановна;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области

Кошенов Асламбек Кийкбаевич;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области

Сапарбек Аида;

по городу Алматы:

Бостандыкского районного суда с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области

Бори Мират Кайратулы;

специализированного межрайонного административного суда

Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;

Абдиканиев Рамшит Нургабилович;

Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;

Медеуского районного суда

Аметкулов Канат Амангельдиевич;

по области Абай:

Бородулихинского районного суда

Амарханов Нурсултан Николаевич;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Турысбекова Меруерт Сакеновна;

по Акмолинской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау

Жашибеков Амир Хафизович;

специализированного межрайонного экономического суда

Дюсенова Камиля Кадыржановна;

по Актюбинской области:

суда города Актобе

Беккужина Динара Абзаловна;

Избасова Алина Ерболкызы;

суда №2 города Актобе

Кайболдин Жаслан Муратович;

Калиева Нуршат Жеделбаевна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области

Исмаилова Индира Асылхановна;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Садыхова Эльмира Сансызбаевна;

специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области

Рамазанов Азат Аскарович;

специализированного межрайонного экономического суда

Галымов Диас Манатович;

по Западно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда

Такеева Саяхат Ануаровна;

суда №2 города Уральска

Рамазанов Данияр Рамазанович;

по Жамбылской области:

Кордайского районного суда

Искаков Кениш Илесович;

Таразского городского суда

Алимкулова Инара Базылбековна;

суда района Турара Рыскулова

Камбарбек Кали Ауелбекул;

по области Жетісу:

специализированного межрайонного административного суда

Нурболулы Азат;

по Карагандинской области:

суда №2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области

Хасенова Анар Саматовна;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда

Симиютина Елена Анатольевна;

по Кызылординской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды

Аблаева Айгуль Ауелбековна;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области

Абдукаликов Олжас Исаевич;

по Мангистауской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области

Джумаева Мэншук Мухамедовна;

Мунайлинского районного суда

Казиев Ерсин Айтбаевич;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области

Сейлгазинова Алия Шормановна;

межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара

Кочерга Лаура Ильдусовна;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области

Абдраманов Есбол Жунисалиевич;

специализированного межрайонного экономического суда с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области

Курамысов Берик Полатбекович;

Сайрамского районного суда

Бегалиев Аскат Умаркулбекович;

по Восточно-Казахстанской области:

Курчумского районного суда

Мизимбаев Думан Сарсенбекович;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска

Такенова-Шакиртова Асель Едилевна;

Риддерского городского суда

Жансултанова Эльвира Кумарбековна;

Тарбагатайского районного суда

Татимбеков Данияр Толегенович.

Освобождены от занимаемых должностей:

председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда

Ибраев Алмаз Серикович в связи с уходом в отставку;

судьи Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку

Исабаева Акмарал Ахмеджановна;

Молдашев Каната Чадиевич;

Мырзакарим Рустем Мырзакаримул;

судья Атырауского областного суда

Нуржанова Багила Баймуратовна в связи с уходом в отставку;

судьи Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку

Аманжолов Нурбек Абдыманапович;

Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич;

судья Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку

Ибраев Нурлан Саматович;

по городу Астане:

судья межрайонного суда по гражданским делам в связи с уходом в отставку

Искакбекова Саулет Майдановна;

по городу Алматы:

судья Турксибского районного суда

Жилкибаева Айсара Сатовна в связи с достижением пенсионного возраста;

по городу Шымкенту:

председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка

Калдаров Галым Калижанул;

судья межрайонного суда по уголовным делам в связи с уходом в отставку

Мыстаев Максат Ганибекович;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного экономического суда в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда

Кожахметов Берик Акишханович;

по Акмолинской области:

судья Жаркаинского районного суда по собственному желанию

Сагинова Гульмира Маратовна;

судья Кокшетауского городского суда по собственному желанию

Кожамуратов Сержан Акылбаевич;

по Жамбылской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с достижением пенсионного возраста

Ясарова Рукия Карткуловна;

по области Жетісу:

председатель Аксуского районного суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда

Шаймерденов Нурлан Садыкович;

по Костанайской области:

судья Костанайского межрайонного суда по собственному желанию

Жарасбаев Жумаш Рамазанович;

по Мангистауской области:

председатель Актауского городского суда в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда

Шайдуллин Бауыржан Жауымбайул;

по Туркестанской области:

судья Казыгуртского районного суда в связи с уходом в отставку

Жумабаев Нуржана Амзебаевич;

по Восточно-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда в связи с переходом на другую работу

Оразбаев Салик Канатович.

Указ введен в действие с 10 ноября 2025 года.