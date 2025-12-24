#Казахстан в сравнении
Общество

Мажилис принял закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 24 декабря 2025 года на пленарном заседании приняли во втором чтении закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности. Отмечается, что вводятся понятия "работник креативных индустрий" и "реестр субъектов креативных индустрий".

"Установлена компетенция Министерства культуры и информации на проведение мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий. Акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий. В целях свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии. Принимая во внимание тот факт, что нормы касательно интеллектуальной собственности на проекты креативной деятельности, а также по созданию фонда поддержки креативных индустрий урегулированы иными законами, изменения по данным вопросам исключены из законопроекта", – говорится в документе.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки:

  • в Законе "О культуре" дополнена компетенция уполномоченного органа по формированию и ведению единого реестра субъектов креативных индустрий, претендующих на получение мер государственной поддержки;
  • в Законе "О государственной молодежной политике" дополнены компетенции уполномоченного органа по обеспечению мер вовлечения молодежи в креативные индустрии, в том числе путем поддержки молодежных креативных инициатив и проектов. Также расширены основные направления государственной молодежной политики в части содействия вовлечения молодежи в сферу креативных индустрий;
  • в Законе "О кинематографии" уточнена компетенция уполномоченного органа по определению объема средств, выделяемых на производство национальных фильмов.

Кроме того, по предложению правительства в законопроект внесены следующие предложения в части:

  • регламентирования деятельности организаторов мероприятий при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных артистов;
  • изменения порядка выдачи прокатного удостоверения на фильмы, предназначенные для кинопроката.

Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

30 октября 2025 года приказом министра культуры и информации утвержден перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
