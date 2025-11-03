#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Право

Приняты правила определения объектов налогообложения косвенным методом

Фото: freepik
Министр финансов приказом от 28 октября 2025 года утвердил новые Правила определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом, которые начнут применяться с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Объекты налогообложения определяют косвенным методом на основе оценки активов, имущества, обязательств, доходов, оборота, расходов, а также оценки других объектов осуществляется в случаях:

  • нарушения порядка ведения учета;
  • утраты или уничтожении учетной документации.

Правила применяются в отношении физического лица, не состоявшего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, за период осуществления им такой деятельности.

Органы государственных доходов применяют следующие виды косвенного метода определения дохода физического лица:

  • метод прироста стоимости активов;
  • метод учета затрат;
  • метод учета движения средств на банковских счетах.

Вместе с тем при определении дохода физического лица косвенным методом допускается применение комбинации методов.

Определение дохода физического лица косвенным методом состоит из следующих этапов:

  • определение объектов;
  • оценка объектов;
  • расчет дохода физического лица.

Органы государственных доходов при определении объектов на основе косвенных методов используют имеющиеся сведения о налогоплательщике, его поставщиках и покупателях, в том числе полученные в рамках взаимодействия по налоговому администрированию, а также полученные по результатам иных форм налогового контроля и таможенного контроля.

Для определения объекта органы госдоходов направляют запросы в:

  • банковские организации;
  • уполномоченные госорганы, местные исполнительные органы и организации, осуществляющие деятельность на территории РК;
  • в другие органы государственных доходов о проведении встречных налоговых проверок по вопросу взаиморасчетов с поставщиками и покупателями проверяемого налогоплательщика;
  • компетентные органы иностранных государств;
  • заказчикам о стоимости оказанных проверяемым налогоплательщиком услуг и от покупателей о стоимости и количестве приобретенной продукции;
  • физическим и юридическим лицам, оказывавшим проверяемому налогоплательщику услуги, осуществлявшим отпуск сырья, энергоресурсов и вспомогательных материалов в сфере производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров.

При этом указанные источники информации используются в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств, характера и рода деятельности проверяемого налогоплательщика.

Для определения объектов органы госдоходов используют сведения:

  • об остатках и движении денег на банковских счетах физического лица, о предоставленных кредитах физическому лицу и расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам;
  • об имуществе, находящемся на территории РК, о расходах на медицину и образование, по сделкам и договорам физических лиц, в том числе договорам страхования, сделках физических лиц с ценными бумагами, биржевыми товарами и об отчислениях и выплатах по социальным платежам;
  • об имуществе, находящемся в иностранном государстве, в том числе с льготным налогообложением;
  • из форм налоговой отчетности, представленные физическими и юридическими лицами;
  • полученные по результатам форм налогового и таможенного контроля, в том числе в отношении лиц, с которыми физическим лицом заключались сделки в соответствии с Гражданским кодексом и (или) по взаиморасчетам, с которыми у физического лица возникла дебиторская и (или) кредиторская задолженность;
  • полученные из других источников информации, подтвержденные документально.

Сведения об объектах, определенных органы государственных доходов на основе косвенных методов, сопоставляются с соответствующими данными, указанными в налоговой отчетности физического лица.

Также указывается, что непредставление физическим лицом декларации о доходах и имуществе в срок, установленный статьей 417 Налогового кодекса, считается подтверждением отсутствия у такого физического лица:

  • доходов, подлежащих обложению физическим лицом самостоятельно;
  • факта приобретения, отчуждения, безвозмездного получения имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, дебиторской и(или) кредиторской задолженности, в том числе за пределами РК.

Если доходы физического лица, отраженные в налоговой отчетности физического лица, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов.

При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость активов, в том числе объектов незавершенного строительства, транспортных средств, земельных участков, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и иного имущества, в доход данного физического лица включается рыночная стоимость указанного актива.

Рыночная стоимость объектов определяется на основании отчета оценщика, осуществляющего деятельность в соответствии с законом "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", привлекаемого органами государственных доходов.

Результаты определения доходов физического лица, подлежащего налогообложению, косвенным методом используются в ходе проведения налоговой проверки или осуществления иных форм государственного контроля.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что до конца текущего года кредитные бюро будут передавать в КГД сведения о казахстанцах, имеющих долги перед МФО и коллекторами.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Последние
Популярные
