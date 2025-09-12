#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Право

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта "Цифровая ипотека", сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта "Цифровая ипотека".

Условия и порядок оформления сделки

Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа

Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:

  • выбирает программу кредитования "Цифровая ипотека";
  • выбирает продукт "Вторичное жилье";
  • знакомится с условиями и требованиями продукта;
  • заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:
  • стоимость жилья;
  • сумму первоначального взноса;
  • срок займа;
  • выбирает метод погашения займа.

Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.

После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:

  • переходит на следующий этап,
  • вводит данные номера телефона и ИИН;
  • рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
  • нажимает кнопку "Подать заявку";
  • получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
  • путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.

Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.

Шаг 2. Предварительные условия займа

В результате проведенных успешных проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа:

  • сумма займа;
  • сумма первоначального взноса;
  • ставка вознаграждения;
  • срок займа;
  • сумма ежемесячного платежа;
  • сумма переплаты.

Если покупатель по запрашиваемым им условиям не может получить положительное решение, тогда банк/платформа предлагает ему альтернативное решение, от которого покупатель может отказаться либо продолжить дальше процесс получения займа.

После получения от банка/платформы предварительного решения покупатель может проводить мероприятия по поиску приобретаемого недвижимого имущества.

Шаг 3. Приобретаемая недвижимость

Покупатель:

  • в разделе "Информация по приобретаемой недвижимости" заполняет информацию о приобретаемой квартире (адрес, технические характеристики), данные продавца (ИИН, номер телефона);
  • после ввода данных продавца активирует кнопку "Отправить SMS-сообщение";
  • на номер мобильного телефона продавца направляется SMS-сообщение со ссылкой на страницу для подтверждения личности и прав на продаваемый объект недвижимости.

Продавец:

  • получает SMS-сообщение со ссылкой на процесс;
  • переходит по вышеуказанной ссылке;
  • рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
  • получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
  • путем ввода кода из SMS-сообщения предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий, при этом у покупателя имеется возможность найти другое недвижимое имущество.

Осуществляется в автоматическом режиме получение с ЕГКН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целью подтверждения:

  • отсутствия обременений (в том числе в виде залога, запрета, ареста, ограничения в распоряжении имуществом);
  • права собственности (продавца).

В случае успешного завершения проверок/действий проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимости.

После получения данных о недвижимости из ЕГКН и от покупателя, заявка направляется по маршруту на проведение независимой оценки, в рамках которой оценщиком осуществляется подготовка отчета об оценке недвижимости.

Залоговая служба банка/платформы рассматривает заявку и формирует заключение по залоговому обеспечению.

Шаг 4. Окончательное решение банка/платформы

Покупателю отображается информация о решении Банка/платформы об одобрении займа с окончательными условиями, содержащие:

  • стоимость жилья;
  • оценка недвижимости;
  • сумма займа;
  • сумма первоначального взноса;
  • ставка вознаграждения;
  • срок займа;
  • сумма ежемесячного платежа;
  • сумма переплаты;
  • срок действия заявки.

Нажав кнопку "Согласен с условиями", покупатель подтверждает согласие с условиями решения Банка/платформы.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий.

Затем покупатель:

  • Выбирает дату дальнейшего погашения займа.

Для оплаты комиссии за рассмотрение заявки:

  • нажимает кнопку "Оплатить";
  • переходит на страницу оплаты;
  • заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
  • производит оплату.

В случае использования Единовременной пенсионной выплаты нажимает соответствующую кнопку.

Шаг 5. Оформление договора купли-продажи

Выбор вида сделки приобретения недвижимости:

  • Оффлайн оформление сделки.

Онлайн оформление сделки:

Покупатель, выбирая вид "Онлайн оформление сделки", проходит на официальный сайт/мобильное приложение Банка/платформу.

  • отображается страница с автозаполнением номера телефона и ИИН;
  • проходит видеоидентификацию;
  • заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес/ регистрационный код адреса);
  • указывает стоимость недвижимости;
  • предоставляет номер телефона продавца;
  • нажав кнопку "Отправить SMS-сообщение", заявка направляется продавцу.

При необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку.

Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее продавец:

  • переходит по ссылке;
  • проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
  • рассматривает условия сделки;
  • проходит видеоидентификацию;
  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";
  • нажав кнопку "Подписать", получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
  • при необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку;
  • загружает правоустанавливающие документы отчуждаемого имущества (договор купли-продажи, кадастровый паспорт объекта недвижимости);
  • нажимает кнопку "Подтвердить" и ожидает SMS-сообщение со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.

Покупатель:

  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";
  • нажав кнопку "Подписать", получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

При совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", ИС ЗАГС и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов.

В случае представления лицом, обратившимся за получением нотариальных услуг, заявления об отсутствии брака нотариус также проверяет наличие (отсутствие) зарегистрированного брака через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", ИС ЗАГС (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами Республики Казахстан).

Участники сделки:

  • при наличии заполняет данные номера телефона супруга(и) и ИИН супруга(и);
  • нажав кнопку "Отправить SMS-сообщение", заявка направляется супругу(е);
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • если имеются некорректные сведения по браку, необходимо актуализировать сведения в ИС ЗАГС на портале "электронного правительства";

Супругу(е) на указанный участником сделки номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее супруг(а):

  • проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
  • рассматривает условия соглашений;
  • нажав кнопку "Продолжить", предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • вводит одноразовый код из SMS-сообщения;
  • проходит видеоидентификацию;
  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";
  • нажав кнопку "Получить согласие", переходит в интерфейс ЕНИС.

В случае если покупатель находится в браке, супруг(-а) покупателя получает SMS-сообщение на номер телефона со ссылкой на процесс.

После успешного прохождения предыдущего шага покупатель переходит на страницу оплаты переоформления недвижимости:

  • нажимает кнопку "Оплатить";
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • переходит на страницу оплаты;
  • заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
  • производит оплату.

После успешной оплаты покупатель переходит на страницу выбора нотариуса:

  • выбирает нотариуса из выпадающего списка;
  • нажимает кнопку "Подтвердить";
  • выбирает дату и время видеозвонка;
  • нажимает кнопку "Отправить запрос".
  • далее Банк/платформа:
  • направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке;

Нотариус:

  • проходит в личный кабинет;
  • авторизуется посредством номера телефона и одноразового пароля;
  • нажимает кнопку "ЛК Нотариуса";
  • проходит видеоидентификацию;
  • согласовывает время и дату видеозвонка;
  • нажимает кнопку "Принять";
  • в случае, если есть необходимость, может с помощью кнопки "Изменить" поменять дату и время.

После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки:

  • получат SMS-сообщение от банка/платформы со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки может подлежать корректировке нотариусом);
  • проходят видеоидентификацию.

К назначенному времени видеозвонка нотариуса будет доступна кнопка "Начать видеозвонок". Далее:

  • нажимает кнопку "Начать видеозвонок";
  • разрешает использование камеры и использование микрофона на персональном компьютере;
  • нажимает кнопку "Начать запись" для инициализации записи видеозвонка;
  • открывается дополнительное окно для видеоконференции;
  • подключаются участники сделки, пройдя по ссылке, направленной ранее SMS-сообщением.

В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:

  • гарантийное письмо от банка/платформы;
  • удостоверения личности сторон;
  • шаблон договора купли продажи (который подлежит корректировке);
  • состояние на диспансерном учете,
  • семейное положение.

Затем:

Нотариус зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;

Нотариус разъясняет сторонам смысл и значение представленного им проекта сделки, а также проверяет, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям законодательства;

  • зачитывает текст договора купли-продажи (при необходимости вносит корректировки);
  • сохраняет договор купли-продажи.

В случае если у нотариуса имеются сомнения в дееспособности лиц или другие причины, в том числе отказ участников от совершения сделки, то нотариус может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

После успешной сверки всех данных нотариус:

  • нажимает кнопку "Утвердить договор купли-продажи и отправить на подписание" (создается черновая запись в ЕНИС).

Затем стороны в ходе видеозвонка с нотариусом:

  • получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;
  • переходят по ссылке и знакомятся повторно с договором купли-продажи;
  • при необходимости участники могут отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации с использованием облачной ЭЦП;
  • подтверждают действие вводом одноразового кода из SMS-сообщения с использованием облачной ЭЦП;

После успешного подписания договора купли-продажи продавцом и покупателем, банк/платформа направляет SMS-сообщение нотариусу о том, что договор купли-продажи подписан.

После чего нотариус:

  • проходит в личный кабинет, удостоверяется, что возле каждого участника сделки стоят галочки "Договор купли продажи подписан";
  • нажимает кнопку "Удостоверить подписанный договор купли-продажи".

После успешного подписания договора купли-продажи всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка "Регистрация в реестре". При нажатии данной кнопки Банк/платформа отправляет статус о подтверждении сделки в ЕНИС.

После успешного подтверждения записи в ЕНИС нотариус:

  • нажимает кнопку "Отправить договор купли-продажи в ЕНИС";
  • направляет PDF файл договора купли-продажи, хэш документа и электронные подписи всех участников сделки в ЕНИС.

Нотариус регистрирует в ЕНИС документ с данными в реестре нотариальных действий.

После успешной передачи PDF файла договор купли-продажи в ЕНИС нотариус:

  • направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество;
  • получает код в ЕНИС.

После получения кода нотариус:

  • нажимает кнопку "Договор купли-продажи в ЕГКН отправлен".

Банк/платформа:

  • получает код с ЕНИС;
  • производит разделение оплаты на 3 платежа (оплата за регистрацию, услуги нотариуса, комиссия банка/платформы).

Далее Банк/платформа получает с ЕГКН сведения о государственной регистрации прав на текущую недвижимость на имя покупателя.

Шаг 6. Подписание документов

После формирования и проверки документов Банк/платформа направляет на номер телефона Покупателя SMS-сообщение о необходимости подписания документов для выдачи займа.

Далее покупатель:

  • переходит по ссылке;
  • ознакамливается с документами (договор банковского залога, договор залога, график погашения, платежные поручения, заявления Банка и согласие на страховку);
  • подписывает посредством ЭЦП.

Затем переходит на сайт банка/платформу и подписывает договор залога в качестве залогодателя 2 посредством ЭЦП.

В случае если у сторон нет ЭЦП, нажав на кнопку "Получить ЭЦП" можно пройти на портал "электронного правительства" для получения ЭЦП.

Шаг 7. Выдача займа

После успешного прохождения процесса оформления заявки сторонами Банк:

  • переводит сумму займа на текущий счет Покупателя;
  • переводит с текущего счета покупателя на текущий счет продавца.

Хранение записей производится на стороне Банка/платформы, срок хранения – 15 лет с момента регистрации сделки.

Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Прокурорам предоставили доступ к реестру госимущества
Право
10:38, Сегодня
Прокурорам предоставили доступ к реестру госимущества
Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень
Право
10:22, Сегодня
Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень
Обновлены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Право
15:12, 11 сентября 2025
Обновлены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: