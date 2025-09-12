В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья

Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта "Цифровая ипотека", сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта "Цифровая ипотека".

Условия и порядок оформления сделки

Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа

Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:

выбирает программу кредитования "Цифровая ипотека";

выбирает продукт "Вторичное жилье";

знакомится с условиями и требованиями продукта;

заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:

стоимость жилья;

сумму первоначального взноса;

срок займа;

выбирает метод погашения займа.

Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.

После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:

переходит на следующий этап,

вводит данные номера телефона и ИИН;

рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;

нажимает кнопку "Подать заявку";

получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;

путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.

Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.

Шаг 2. Предварительные условия займа

В результате проведенных успешных проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа:

сумма займа;

сумма первоначального взноса;

ставка вознаграждения;

срок займа;

сумма ежемесячного платежа;

сумма переплаты.

Если покупатель по запрашиваемым им условиям не может получить положительное решение, тогда банк/платформа предлагает ему альтернативное решение, от которого покупатель может отказаться либо продолжить дальше процесс получения займа.

После получения от банка/платформы предварительного решения покупатель может проводить мероприятия по поиску приобретаемого недвижимого имущества.

Шаг 3. Приобретаемая недвижимость

Покупатель:

в разделе "Информация по приобретаемой недвижимости" заполняет информацию о приобретаемой квартире (адрес, технические характеристики), данные продавца (ИИН, номер телефона);

после ввода данных продавца активирует кнопку "Отправить SMS-сообщение";

на номер мобильного телефона продавца направляется SMS-сообщение со ссылкой на страницу для подтверждения личности и прав на продаваемый объект недвижимости.

Продавец:

получает SMS-сообщение со ссылкой на процесс;

переходит по вышеуказанной ссылке;

рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;

получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;

путем ввода кода из SMS-сообщения предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий, при этом у покупателя имеется возможность найти другое недвижимое имущество.

Осуществляется в автоматическом режиме получение с ЕГКН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целью подтверждения:

отсутствия обременений (в том числе в виде залога, запрета, ареста, ограничения в распоряжении имуществом);

права собственности (продавца).

В случае успешного завершения проверок/действий проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимости.

После получения данных о недвижимости из ЕГКН и от покупателя, заявка направляется по маршруту на проведение независимой оценки, в рамках которой оценщиком осуществляется подготовка отчета об оценке недвижимости.

Залоговая служба банка/платформы рассматривает заявку и формирует заключение по залоговому обеспечению.

Шаг 4. Окончательное решение банка/платформы

Покупателю отображается информация о решении Банка/платформы об одобрении займа с окончательными условиями, содержащие:

стоимость жилья;

оценка недвижимости;

сумма займа;

сумма первоначального взноса;

ставка вознаграждения;

срок займа;

сумма ежемесячного платежа;

сумма переплаты;

срок действия заявки.

Нажав кнопку "Согласен с условиями", покупатель подтверждает согласие с условиями решения Банка/платформы.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий.

Затем покупатель:

Выбирает дату дальнейшего погашения займа.

Для оплаты комиссии за рассмотрение заявки:

нажимает кнопку "Оплатить";

переходит на страницу оплаты;

заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;

производит оплату.

В случае использования Единовременной пенсионной выплаты нажимает соответствующую кнопку.

Шаг 5. Оформление договора купли-продажи

Выбор вида сделки приобретения недвижимости:

Оффлайн оформление сделки.

Онлайн оформление сделки:

Покупатель, выбирая вид "Онлайн оформление сделки", проходит на официальный сайт/мобильное приложение Банка/платформу.

отображается страница с автозаполнением номера телефона и ИИН;

проходит видеоидентификацию;

заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес/ регистрационный код адреса);

указывает стоимость недвижимости;

предоставляет номер телефона продавца;

нажав кнопку "Отправить SMS-сообщение", заявка направляется продавцу.

При необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку.

Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее продавец:

переходит по ссылке;

проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;

рассматривает условия сделки;

проходит видеоидентификацию;

переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;

нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";

нажав кнопку "Подписать", получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;

при необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку;

загружает правоустанавливающие документы отчуждаемого имущества (договор купли-продажи, кадастровый паспорт объекта недвижимости);

нажимает кнопку "Подтвердить" и ожидает SMS-сообщение со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.

Покупатель:

переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;

нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";

нажав кнопку "Подписать", получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;

при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

При совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", ИС ЗАГС и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов.

В случае представления лицом, обратившимся за получением нотариальных услуг, заявления об отсутствии брака нотариус также проверяет наличие (отсутствие) зарегистрированного брака через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", ИС ЗАГС (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами Республики Казахстан).

Участники сделки:

при наличии заполняет данные номера телефона супруга(и) и ИИН супруга(и);

нажав кнопку "Отправить SMS-сообщение", заявка направляется супругу(е);

при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;

если имеются некорректные сведения по браку, необходимо актуализировать сведения в ИС ЗАГС на портале "электронного правительства";

Супругу(е) на указанный участником сделки номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее супруг(а):

проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;

рассматривает условия соглашений;

нажав кнопку "Продолжить", предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;

вводит одноразовый код из SMS-сообщения;

проходит видеоидентификацию;

переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;

нажимает кнопку "Получить Цифровой документ";

нажав кнопку "Получить согласие", переходит в интерфейс ЕНИС.

В случае если покупатель находится в браке, супруг(-а) покупателя получает SMS-сообщение на номер телефона со ссылкой на процесс.

После успешного прохождения предыдущего шага покупатель переходит на страницу оплаты переоформления недвижимости:

нажимает кнопку "Оплатить";

при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;

переходит на страницу оплаты;

заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;

производит оплату.

После успешной оплаты покупатель переходит на страницу выбора нотариуса:

выбирает нотариуса из выпадающего списка;

нажимает кнопку "Подтвердить";

выбирает дату и время видеозвонка;

нажимает кнопку "Отправить запрос".

далее Банк/платформа:

направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке;

Нотариус:

проходит в личный кабинет;

авторизуется посредством номера телефона и одноразового пароля;

нажимает кнопку "ЛК Нотариуса";

проходит видеоидентификацию;

согласовывает время и дату видеозвонка;

нажимает кнопку "Принять";

в случае, если есть необходимость, может с помощью кнопки "Изменить" поменять дату и время.

После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки:

получат SMS-сообщение от банка/платформы со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки может подлежать корректировке нотариусом);

проходят видеоидентификацию.

К назначенному времени видеозвонка нотариуса будет доступна кнопка "Начать видеозвонок". Далее:

нажимает кнопку "Начать видеозвонок";

разрешает использование камеры и использование микрофона на персональном компьютере;

нажимает кнопку "Начать запись" для инициализации записи видеозвонка;

открывается дополнительное окно для видеоконференции;

подключаются участники сделки, пройдя по ссылке, направленной ранее SMS-сообщением.

В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:

гарантийное письмо от банка/платформы;

удостоверения личности сторон;

шаблон договора купли продажи (который подлежит корректировке);

состояние на диспансерном учете,

семейное положение.

Затем:

Нотариус зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;

Нотариус разъясняет сторонам смысл и значение представленного им проекта сделки, а также проверяет, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям законодательства;

зачитывает текст договора купли-продажи (при необходимости вносит корректировки);

сохраняет договор купли-продажи.

В случае если у нотариуса имеются сомнения в дееспособности лиц или другие причины, в том числе отказ участников от совершения сделки, то нотариус может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

После успешной сверки всех данных нотариус:

нажимает кнопку "Утвердить договор купли-продажи и отправить на подписание" (создается черновая запись в ЕНИС).

Затем стороны в ходе видеозвонка с нотариусом:

получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;

переходят по ссылке и знакомятся повторно с договором купли-продажи;

при необходимости участники могут отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;

подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации с использованием облачной ЭЦП;

подтверждают действие вводом одноразового кода из SMS-сообщения с использованием облачной ЭЦП;

После успешного подписания договора купли-продажи продавцом и покупателем, банк/платформа направляет SMS-сообщение нотариусу о том, что договор купли-продажи подписан.

После чего нотариус:

проходит в личный кабинет, удостоверяется, что возле каждого участника сделки стоят галочки "Договор купли продажи подписан";

нажимает кнопку "Удостоверить подписанный договор купли-продажи".

После успешного подписания договора купли-продажи всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка "Регистрация в реестре". При нажатии данной кнопки Банк/платформа отправляет статус о подтверждении сделки в ЕНИС.

После успешного подтверждения записи в ЕНИС нотариус:

нажимает кнопку "Отправить договор купли-продажи в ЕНИС";

направляет PDF файл договора купли-продажи, хэш документа и электронные подписи всех участников сделки в ЕНИС.

Нотариус регистрирует в ЕНИС документ с данными в реестре нотариальных действий.

После успешной передачи PDF файла договор купли-продажи в ЕНИС нотариус:

направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество;

получает код в ЕНИС.

После получения кода нотариус:

нажимает кнопку "Договор купли-продажи в ЕГКН отправлен".

Банк/платформа:

получает код с ЕНИС;

производит разделение оплаты на 3 платежа (оплата за регистрацию, услуги нотариуса, комиссия банка/платформы).

Далее Банк/платформа получает с ЕГКН сведения о государственной регистрации прав на текущую недвижимость на имя покупателя.

Шаг 6. Подписание документов

После формирования и проверки документов Банк/платформа направляет на номер телефона Покупателя SMS-сообщение о необходимости подписания документов для выдачи займа.

Далее покупатель:

переходит по ссылке;

ознакамливается с документами (договор банковского залога, договор залога, график погашения, платежные поручения, заявления Банка и согласие на страховку);

подписывает посредством ЭЦП.

Затем переходит на сайт банка/платформу и подписывает договор залога в качестве залогодателя 2 посредством ЭЦП.

В случае если у сторон нет ЭЦП, нажав на кнопку "Получить ЭЦП" можно пройти на портал "электронного правительства" для получения ЭЦП.

Шаг 7. Выдача займа

После успешного прохождения процесса оформления заявки сторонами Банк:

переводит сумму займа на текущий счет Покупателя;

переводит с текущего счета покупателя на текущий счет продавца.

Хранение записей производится на стороне Банка/платформы, срок хранения – 15 лет с момента регистрации сделки.

Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.