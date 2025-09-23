Правительство утвердило план по обеспечению устойчивости государственных финансов на три года

Постановлением правительства от 18 сентября 2025 года утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики Республики Казахстан на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

План предусматривает, что правительству необходимо обеспечить достижение следующих целевых показателей устойчивости государственных финансов:

Снижение уровня ненефтяного дефицита республиканского бюджета до 7,3% к валовому внутреннему продукту в 2025 году, 5,9% – в 2026-2027 годах, 5,5% – в 2028-2029 годах, закрепив роль ненефтяного дефицита в качестве основного показателя (ковенанта) республиканского бюджета. Снижение уровня дефицита республиканского бюджета до 2,7% к ВВП в 2025 году, 2,5% – в 2026 году, 2,3% – в 2027 году, 2,1% – в 2028 году, 2,1% – в 2029 году. Сохранение объема государственного долга в размере, не превышающем 27,2% к ВВП в 2025 году, 28,1% – в 2026 году, 29% – в 2027 году, 29,9% – в 2028 году, 30,8% – в 2029 году.

Кроме того, правительству для повышения сбалансированности государственных финансов необходимо:

Обеспечить проведение контрцикличной налогово-бюджетной политики путем неукоснительного соблюдения бюджетных правил и целевых ориентиров

Соблюдение обоих компонентов бюджетных правил на стадиях планирования бюджета, включая утверждение и уточнение бюджета, информация в правительство ежегодно, 2025-2027 годы.

Расширить периметр бюджетных правил и целевых ориентиров путем обеспечения полноценного охвата всех форм изъятий из Национального фонда.

Определение объемов целевых трансфертов только по решению Совета по управлению Национальным фондом на очных заседаниях, информация в правительство по мере необходимости, 2025-2027 годы.

Обеспечение запрета на приобретение за счет средств Национального фонда РК акций компаний квазигосударственного сектора.

Вместе с тем Национальному банку для повышения эффективности управления активами Национального фонда и пенсионными активами ЕНПФ нужно:

Пересмотреть структуры сберегательного портфеля Национального фонда в сторону увеличения инвестиций в высокодоходные классы активов с учетом:

Сбалансированной стратегической аллокации и реализации инициатив, направленных на развитие локальной экономики.

Повышения общей долгосрочной доходности активов Национального фонда РК не менее чем на 1% в годовом выражении относительно консервативного распределения активов

Принятия мер, направленных на обеспечение в долгосрочном периоде ежегодной доходности по пенсионным активам ЕНПФ выше инфляции на 150-200 базисных пунктов.

Также предусмотрено:

Отмена льгот резидентов – плательщиков корпоративного подоходного налога по налогообложению доходов от государственных ценных бумаг, за исключением АО "НУХ "Байтерек" и его дочерних организаций.

В целях снижения влияния на инфляцию, а также обеспечения защиты потребителей принятие мер по регулированию краткосрочного финансирования потребителей в виде рассрочек.

Определение увеличения налоговых поступлений и фонда оплаты труда в качестве ключевых критериев оказания государственной поддержки бизнесу.

Обеспечение создания гарантийного фонда по кредитам субъектов малого и среднего бизнеса на базе акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" с участием банков второго уровня и др.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.