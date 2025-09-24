Правительство утвердило правила приватизации жилья из госфонда

Постановлением правительства от 19 сентября 2025 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что государственные служащие и работники бюджетных организаций, государственных предприятий, кандидаты в космонавты, космонавты, лица, занимающие государственные выборные должности, могут приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, государственном предприятии или в бюджетных организациях (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее 10 лет (в совокупности), а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

в связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе;

в связи с выходом на пенсию.

При этом кандидаты в космонавты, космонавты, имеющие стаж работы в сфере космической деятельности более 15 лет, приватизируют жилище безвозмездно.

В случае смерти работника, которому было предоставлено жилище, приравненное к служебному, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), независимо от срока работы умершего.

Работники государственных учреждений, судьи Конституционного суда РК и судьи, за исключением случаев, предусмотренных законом, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, в бюджетных организациях, государственных предприятиях или в должности судьи (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее 10 лет, а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

болезнь, препятствующая дальнейшей работе;

выход на пенсию;

истечение срока пребывания в должности судьи Конституционного суда.

В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное жилище, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), независимо от срока работы умершего.

Граждане РК и кандасы, которым служебные жилища были предоставлены как участвующим в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством республики о социальной защите, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они прожили в служебном жилище не менее пяти лет.

Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, имеющие выслугу 10 лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, или служебные жилища, подлежащие приватизации.

Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу 20 лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, или служебные жилища, подлежащие приватизации, безвозмездно.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы, указанного в частях первой и второй настоящего пункта, которому было предоставлено жилище, приравненное к служебному, или служебное жилище, право приватизации переходит к членам семьи погибшего.

В случае гибели (смерти) сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащего при прохождении службы члены семьи указанного погибшего имеют право на получение жилища, приравненного к служебному, или служебного жилища и его безвозмездную приватизацию в порядке, установленном законом.

Указывается, что жилище, в котором проживает несколько нанимателей, может быть приватизировано только с согласия всех нанимателей и их совершеннолетних членов семьи. В этом случае жилье поступает в общую долевую собственность всех нанимателей.

Безвозмездно получают в собственность занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда:

ветераны Великой Отечественной войны. В случае смерти ветерана Великой Отечественной войны, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к членам его семьи;

лица с инвалидностью первой и второй групп;

лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

граждане РК, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза Советских Социалистических Республик, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

граждане Казахстана, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

военнослужащие, сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов:

имеющие выслугу 20 лет и более в календарном исчислении;

имеющие выслугу 10 лет и более в календарном исчислении и содержащие на иждивении ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), в том числе лицо с инвалидностью (лица с инвалидностью) с детства, независимо от его возраста.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного с воинской службы или со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты, указанного в части первой настоящего подпункта, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездную приватизацию переходит к членам семьи погибшего (умершего).

члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты, погибшего (умершего) при прохождении службы, независимо от выслуги лет, кроме погибшего в результате самоубийства (за исключением случаев доведения до самоубийства), совершения уголовного правонарушения, немедицинского употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);

кандидаты в космонавты, космонавты. В случае гибели (смерти) кандидата в космонавты, космонавта, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к наследникам погибшего (умершего);

жертвы политических репрессий, а также лица, пострадавшие от политических репрессий, реабилитированные в соответствии с законом "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами.

Предоставляемое социально уязвимым слоям населения жилище из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости на условиях, предусмотренных законом, и в порядке, определяемом данными Правилами.

Указывается, что приватизация жилища нанимателем жилища из государственного жилищного фонда производится с согласия совершеннолетних членов семьи и с учетом прав несовершеннолетних.

Не могут быть приватизированы жилища:

сдаваемые внаем в соответствии с отдельными договорами найма жилища нескольким нанимателям в случае несогласия одного из них осуществить покупку;

во временных строениях;

не отвечающие установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;

подлежащие переоборудованию в нежилые помещения в силу непригодности их для дальнейшего проживания;

находящиеся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов;

расположенные на территории государственных учреждений, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

находящиеся на особо охраняемых природных территориях;

подлежащие сносу;

предоставленные из ведомственного жилищного фонда назначенным на должность в порядке ротации государственным служащим на период исполнения ими должностных обязанностей.

Приватизации также не подлежат жилые помещения коечного типа, а также комнатного типа, предоставленные лицам, работающим по трудовому договору, студентам (курсантам, кадетам, слушателям, аспирантам) и учащимся на период учебы.

Вместе с тем указывается, что граждане РК вправе приватизировать на территории республики только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином права на приватизацию жилища.

Наличие 50 или менее 50% доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

В то же время казахстанцы не могут приватизировать жилище из государственного жилищного фонда, если они:

имеют иное жилище на праве собственности на территории РК, при этом наличие доли менее 50% в жилище не учитывается;

имеют обязательство по договору ипотечного жилищного займа на территории РК;

произвели отчуждение жилища, принадлежавшего им на праве собственности, в течение последних пяти лет до момента обращения на приватизацию;

до момента обращения на приватизацию; получили единовременные жилищные выплаты, денежную компенсацию или исполнили обязательства на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат.

Также утвержден порядок приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

Так, решение вопроса о приватизации жилищ принимают:

из коммунального жилищного фонда – жилищные комиссии местных исполнительных органов;

из жилищного фонда государственных предприятий – жилищные комиссии государственных предприятий;

из жилищного фонда государственных учреждений – жилищные комиссии государственных учреждений.

Типовое положение о жилищных комиссиях утверждается уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере жилищных отношений.

Постановление вводится в действие с 4 октября 2025 года.