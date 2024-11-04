В Казахстане утвердили правила работы единой системы управления топливно-энергетическим комплексом
Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 31 октября 2024 года утвердили Правила функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, сообщает Zakon.kz.
Назначением Единой системы является:
- сбор, обработка информации в целях включения в Единую систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;
- обеспечение мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии сфер электроэнергетики и теплоэнергетики;
- прогнозирование и моделирование развития сфер электроэнергетики и теплоэнергетики на основе собранных данных от субъектов электроэнергетики и теплоснабжения;
- обеспечение качества осуществляемых государственных функций и доступности государственных услуг, оказываемых уполномоченным органом посредством Единой системы;
- обеспечение надежности и безопасности функционирования и взаимодействия субъектов электроэнергетики и теплоснабжения с Единой системой на основе определенных минимальных требований.
Структура Единой системы состоит из следующих элементов:
- информационная система Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом Республики Казахстан;
- подсистемы, обеспечивающие функционирование Единой системы;
- пользователи Единой системы.
Функционирование Единой системы осуществляется путем интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга.
Единая система также включает сбор и анализ обратной связи для обеспечения постоянного улучшения ее функциональности и эффективности.
Создание, развитие и эксплуатация Единой системы осуществляются на основе:
- полноты, достоверности, своевременности предоставления субъектами электроэнергетики и теплоснабжения информации для включения в Единую систему;
- непрерывности сбора, обработки информации для включения в Единую систему;
- взаимодействия Единой системы и иных информационных систем;
- обеспечения энергетической безопасности РК при создании, развитии и эксплуатации Единой системы;
- соответствия объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, взаимодействующих с Единой системой, требованиям законодательства РК в области информатизации, информационной безопасности, а также национальным стандартам республики;
- соответствия технических средств, предназначенных для измерений и имеющих метрологические характеристики для передачи данных в Единую систему, законодательству РК в области технического регулирования, а также национальным стандартам в области обеспечения единства измерений.
Правила также устанавливают порядок взаимодействия и координации рабочих процессов между пользователями Единой системы.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
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