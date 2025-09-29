#АЭС в Казахстане
Право

Определен отраслевой центр в сфере информбезопасности топливно-энергетического комплекса

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 10:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра энергетики РК от 26 сентября 2025 года определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщает Zakon.kz.

"Определить отраслевым центром информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса акционерное общество "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан"", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 29 сентября 2025 года.

Также приказом и.о. министра энергетики от 26 сентября 2025 года определен оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса – АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".

Приказ вступает в силу с 3 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
