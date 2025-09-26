Разработаны правила освобождения от НДС импорта товаров в рамках ЕАЭС

Министерство финансов подготовило проект Перечня услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств ЕАЭС и определении Правил освобождения от НДС импорта товаров в рамках ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В целях реализации нового Налогового проектом утверждается перечень услуг по ремонту товара, ввезенного в Казахстан с территории государств – членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей. Также документом определены правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в рамках Евразийского экономического союза.

Целью принятия проекта является создание правового механизма освобождения от уплаты НДС при импорте и ремонте транспортных средств и отдельных категорий товаров, ввозимых из государств-членов Евразийского экономического союза, с целью снижения финансовой нагрузки на участников ВЭД и стимулирования развития сервисных и производственных отраслей в Казахстане.

В итоге разработчики ожидают уменьшение затрат предприятий за счет налоговых льгот, упрощение процедур ремонта и восстановления импортированных товаров, повышение конкурентоспособности казахстанских компании среди стран ЕАЭС.

В министерстве пояснили, что документ направлен на правовую определенность в отношении НДС при ремонте товаров, ввезенных с территории ЕАЭС, снижение количества споров и правовых коллизий при налоговом администрировании и национального регулирования с требованием союзного законодательства.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.