#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Право

Установлены размеры сборов за продажу и переоформление билетов на поезда

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра транспорта от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что при продаже проездных документов (билетов) перевозчиком взимается сбор за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере 0,06 МРП (236 тенге в 2025 году).

За переоформление билетов перевозчиком c пассажира взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

За резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере:

  • 0,2 МРП для перевозки организованных групп пассажиров;
  • 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.

За возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки перевозчиком взимается сбор в размере 0,1 МРП.

За восстановление поврежденных и утерянных билетов пассажиром оплачивается сбор перевозчику в размере 0,2 МРП (786 тенге)

Приказ вводится в действие с 6 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
15:25, 01 июля 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
Правила продажи билетов на поезда изменили в Казахстане
08:54, 14 апреля 2025
Правила продажи билетов на поезда изменили в Казахстане
Что изменится в жизни казахстанцев с апреля 2025 года
11:07, 31 марта 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с апреля 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: