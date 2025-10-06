#АЭС в Казахстане
Право

Начали действовать новые размеры сборов за продажу и переоформление билетов на поезда

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:18 Фото: primeminister.kz
В Казахстане с 6 октября 2025 года начали действовать изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Теперь при продаже проездных документов (билетов) перевозчиком взимается сбор за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере 0,06 МРП (236 тенге в 2025 году).

За переоформление билетов перевозчиком c пассажира взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

За резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере:

  • 0,2 МРП для перевозки организованных групп пассажиров;
  • 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.

За возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки перевозчиком взимается сбор в размере 0,1 МРП.

За восстановление поврежденных и утерянных билетов пассажиром оплачивается сбор перевозчику в размере 0,2 МРП (786 тенге).

Приказ вводится в действие с 6 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
