Регистрация юридических лиц: внесены изменения

Приказом и.о. министра юстиции от 21 ноября 2025 года внесены дополнения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств" дополнены пунктом, в котором говорится, что в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля регистрирующего органа, принимаемыми согласно требованиям, утвержденным уполномоченным органом по финансовому мониторингу, государственная регистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, а также учетная регистрация их филиалов и представительств осуществляется при личном присутствии учредителя.

Уведомление о необходимости личного присутствия учредителя направляется в личный кабинет услугополучателя на веб-портале "электронного правительства".

Указывается, что при подаче электронного заявления на государственную регистрацию юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, место нахождения юридического лица, филиала (представительства), указываемое в заявлении, подтверждается согласием собственника (собственников) недвижимого имущества.

Проверка достоверности адреса места нахождения юридического лица осуществляется в автоматическом режиме посредством интеграции информационных систем.

В ходе проверки определяется наличие адреса в информационной системе "Адресный регистр" и категория объекта, указываемая согласно Правилам адресации объектов недвижимости на территории РК.

Вместе с тем правила перерегистрации юридических лиц также дополнены пунктом о необходимости личного присутствия учредителя.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.