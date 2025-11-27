Регистрация юридических лиц: внесены изменения
В частности, Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств" дополнены пунктом, в котором говорится, что в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля регистрирующего органа, принимаемыми согласно требованиям, утвержденным уполномоченным органом по финансовому мониторингу, государственная регистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, а также учетная регистрация их филиалов и представительств осуществляется при личном присутствии учредителя.
Уведомление о необходимости личного присутствия учредителя направляется в личный кабинет услугополучателя на веб-портале "электронного правительства".
Указывается, что при подаче электронного заявления на государственную регистрацию юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, место нахождения юридического лица, филиала (представительства), указываемое в заявлении, подтверждается согласием собственника (собственников) недвижимого имущества.
Проверка достоверности адреса места нахождения юридического лица осуществляется в автоматическом режиме посредством интеграции информационных систем.
В ходе проверки определяется наличие адреса в информационной системе "Адресный регистр" и категория объекта, указываемая согласно Правилам адресации объектов недвижимости на территории РК.
Вместе с тем правила перерегистрации юридических лиц также дополнены пунктом о необходимости личного присутствия учредителя.
Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.