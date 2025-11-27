#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Право

Регистрация юридических лиц: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:03 Фото: freepik
Приказом и.о. министра юстиции от 21 ноября 2025 года внесены дополнения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств" дополнены пунктом, в котором говорится, что в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля регистрирующего органа, принимаемыми согласно требованиям, утвержденным уполномоченным органом по финансовому мониторингу, государственная регистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, а также учетная регистрация их филиалов и представительств осуществляется при личном присутствии учредителя.

Уведомление о необходимости личного присутствия учредителя направляется в личный кабинет услугополучателя на веб-портале "электронного правительства".

Указывается, что при подаче электронного заявления на государственную регистрацию юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, место нахождения юридического лица, филиала (представительства), указываемое в заявлении, подтверждается согласием собственника (собственников) недвижимого имущества.

Проверка достоверности адреса места нахождения юридического лица осуществляется в автоматическом режиме посредством интеграции информационных систем.

В ходе проверки определяется наличие адреса в информационной системе "Адресный регистр" и категория объекта, указываемая согласно Правилам адресации объектов недвижимости на территории РК.

Вместе с тем правила перерегистрации юридических лиц также дополнены пунктом о необходимости личного присутствия учредителя.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
250 тысяч детей перевели на "удаленку" в Казахстане
12:55, Сегодня
250 тысяч детей перевели на "удаленку" в Казахстане
Правила государственной регистрации юридических лиц изменили в Казахстане
15:13, 21 июня 2024
Правила государственной регистрации юридических лиц изменили в Казахстане
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
09:23, 26 ноября 2024
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: