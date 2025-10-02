Изменился порядок проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Министр промышленности и строительства приказом от 22 сентября 2025 года внес поправки в Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума председатель объединения собственников имущества (ОСИ) либо субъект управления объектом кондоминиума открывает в течение пятнадцати календарных дней сберегательный счет в одном из банков второго уровня.

Собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума ежемесячно перечисляет на сберегательный счет деньги в размере не менее 0,005 МРП (19 тенге в 2025 году) в расчете на один квадратный метр полезной площади принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки.

Далее ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума предоставляет в банк второго уровня, в котором открыт сберегательный счет, информацию по каждой квартире, нежилому помещению, парковочного места, кладовки с указанием номера и полезной площади, а также размера ежемесячного взноса по каждой квартире, нежилому помещению.

При переходе права собственности на квартиру, нежилое помещение, парковочное место, кладовку в многоквартирном жилом доме денежные средства, накопленные прежним собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки на сберегательном счете, засчитываются за новым собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки.

Также установлено, что собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки не требует возврата, выделения своей доли денежных средств, находящихся на сберегательном счете в банках второго уровня.

При переходе права собственности на квартиру, нежилое помещение, парковочное место, кладовку в многоквартирном жилом доме продавец погашает всю сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт при ее наличии.

При непогашении собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки задолженности после установленной даты платежа председатель ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума обращается к нотариусу или в суд о принудительном взыскании задолженности.

Указывается что каждый собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки оплачивающий взносы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, получает информацию о накопленных деньгах на принадлежащие ему квартиру, нежилое помещение, парковочное место, кладовки.

По сберегательным счетам ведется автоматизированный учет денег с разбивкой по каждой квартире, нежилому помещению, парковочному месту, кладовке, а также на постоянной основе размещается информация по сберегательному счету.

ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума самостоятельно ведут учет поступающих денег с разбивкой по каждой квартире, нежилому помещению, парковочному месту, кладовке и предоставляют информацию о накоплении денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума по запросу собственника квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в бумажном виде либо в виде электронного документа, размещенного на общедоступном интернет ресурсе. Однако при этом должны соблюдаться требования законодательных актов РК к порядку раскрытия банковской и иной охраняемой законом тайны.

Помимо этого, правилами установлено, что деньги на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума могут быть истребованы только на указанные цели и не могут являться предметом залога по обязательствам собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Расходование денег, накопленных на сберегательном счете, осуществляется только по решению собрания.

Расходование объединением собственников имущества, субъектом управления объектом кондоминиума денег со сберегательного счета осуществляется только в безналичном порядке на основании надлежащим образом оформленных договоров на приобретение товаров, работ, услуг.

По завершению капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума оформляется акт целевого использования денег, накопленных на сберегательном счете, подписанный председателем ОСИ, субъектом управления объектом кондоминиума, членами совета дома.

К данному акту прилагаются акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума, реестр платежей с указанием суммы и даты оплаты, наименования и реквизитов первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт оплаты и получения товаров, работ, услуг (заявления на перевод в иностранной валюте, квитанции к приходному кассовому ордеру, фискальные чеки, товарные чеки, акты приема-передачи, накладные, грузовые таможенные деклараций).

При согласии собственников квартир, нежилых помещений местные исполнительные органы районов, городов областного значения, городов республиканского значения и столицы включают в перечень многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, обеспечивают организацию технического обследования общего имущества объекта кондоминиума и проводят конкурс на определение проектной организации и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счет средств местного бюджета.

Без проведения конкурса допускается определение собственниками квартир, нежилых помещений проектной организации по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта за счет средств Оператора, используемых в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

При разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта за счет бюджетного кредита заказчик не предусматривает расходы на капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту.

Акиматы областей, городов республиканского значения, столицы при получении бюджетного кредита заключают кредитный договор с акиматами районов, городов областного значения для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и организацией, определяемой на конкурсной основе акиматами.

Проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется Оператором с привлечением подрядной организации и организации по техническому надзору, выбранными Советом дома.

Оператор до начала работ проведения капитального ремонта заключает трехсторонний договор на выполнение капитального ремонта с председателем ОСИ либо субъектом управления объектом кондоминиума и подрядной организацией.

Подрядная организация выполняет работы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума, ремонта (замену) лифтов в строгом соответствии с договором.

Оператор, председатель ОСИ, субъект управления объектом кондоминиума, совет дома контролируют качество и сроки выполнения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума подрядными организациями, а также соответствие таких услуг, работ требованиям проектной документации.

Председатель ОСИ, субъект управления объектом кондоминиума, совет дома при обнаружении недостатков, допущенных в ходе проведения капитального ремонта, обращаются в подрядную организацию, а также Оператору либо в акимат для устранения выявленных недостатков.

В приемке и вводе эксплуатации многоквартирного жилого дома по капитальному ремонту принимают участие Оператор, подрядная организация, технический надзор, авторский надзор, а также совет дома, председатель ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили методику расчета сметы расходов и минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума.