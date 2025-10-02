Обновлены правила принятия решений по управлению многоквартирным домом

Министр промышленности и строительства приказом от 22 сентября 2025 года внес изменения в Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также типовые формы протоколов собрания, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что собрание жильцов проводится:

в явочном формате – для обсуждения вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума, и принятия по ним решений;

– для обсуждения вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума, и принятия по ним решений; в заочном формате – путем проведения письменного опроса или посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты голосования, полученные посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, учитываются при подведении итогов голосования на собраниях проводимых в явочном и заочном форматах.

На собрании собственники квартир, нежилых помещений для принятия решений подтверждают право собственности на квартиру, нежилое помещение любым способом, не запрещенным законодательством республики.

Собрание может быть инициировано:

председателем объединения собственников имущества;

субъектом управления объектом кондоминиума; советом дома;

ревизионной комиссией (ревизором);

не менее чем десятью процентами собственников квартир, нежилых помещений;

не менее чем десятью процентами собственников парковочных мест, кладовок;

жилищной инспекцией.

Инициатор собрания за пять календарных дней до даты проведения собрания уведомляет собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок о формате его проведения, дате, месте и повестке проведения собрания путем размещения объявления в общедоступных местах, объекте информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно- коммунального хозяйства, или индивидуально посредством электронной почты или по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи.

В уведомлениях о проведении собрания указывается:

дата, место, время проведения данного собрания;

повестка дня данного собрания;

сведения об инициаторе собрания;

формат проведения данного собрания (проводимом явочным формате или в заочном формате путем письменного опроса);

порядок ознакомления с информацией или материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

Материалы на собрании предоставляются инициатором для ознакомления собственникам квартир, нежилых помещений, а также лицам, участвующим в собрании, при обращении собственника квартиры, нежилого помещения до начала проведения собрания.

При созыве собрания по инициативе не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений уведомление оформляется согласно приложению 1 к Правилам.

Предусмотрено, что собственники квартир, нежилых помещений участвуют на собрании лично или через своих представителей. Представители собственников квартир, нежилых помещений представляют документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (доверенность или договор найма (поднайма) жилища, предоставленного из государственного жилищного фонда, где наниматель (поднаниматель) принимает участие и голосование в управлении объектом кондоминиума). Доверенность, выданная представителю собственника квартиры, нежилого помещения, оформляется в соответствии с требованиями законодательства о нотариате.

Для определения правомочности собрания требуется для начала зарегистрироваться в листе регистрации собственников квартир, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, участвующих на собрании.

В листе регистрации собственников квартир, нежилых помещений содержится следующая информация:

идентификационные данные собственника квартир, нежилых помещений (фамилия, имя, отчество либо идентификационные данные представителя собственника квартир, нежилого помещения (фамилия, имя, отчество, сведения о документе, на котором основаны его полномочия, срок таких полномочий;

номер квартиры или нежилого помещения (номер сотовой связи, электронный адрес собственника квартиры, нежилого помещения, по которому могут направляться сообщения о проведении общих собраний).

Если собственнику квартиры, нежилого помещения принадлежит несколько квартир, нежилых помещений, он регистрируется по каждой квартире, нежилому помещению отдельно.

Собрание проводимое в явочным формате собственников квартир, нежилых помещений открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время инициатором собрания.

Организационные и процедурные вопросы проведения собрания путем явочного формата разрешает инициатор собрания.

К процедурным и организационным вопросам ведения такого собрания относятся следующие вопросы:

порядок ведения собрания и другие процедурные вопросы;

избрание председательствующего на собрании;

избрание секретаря собрания;

определение явки и наличие кворума;

другие вопросы, связанные с проведением собрания и принятием решений по вопросам управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома.

На собрании, проводимом путем явочного формата, собственники квартир, нежилого помещения принимают решения не только по вопросам, включенным в повестку дня, а также других вопросов, возникших в ходе проводимого собрания.

Порядок принятия решения

Собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании по следующим вопросам:

принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума;

принятия решения о выборе субъекта управления объектом кондоминиума;

избрания председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания или досрочного прекращения их полномочий;

делегирования представителей из числа собственников квартир, нежилых помещений в состав инициативной группы для регистрации (перерегистрации) кооператива собственников квартир (нежилых помещений);

принятия решения о найме управляющего многоквартирным жилым домом;

принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду);

принятия решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

принятия решения о выплате и размере вознаграждения членам совета дома, ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;

установления размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества;

иные, вопросы, связанные с управлением объектом кондоминиума.

Собрание принимает решение при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений по следующим вопросам:

утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума в соответствии с методикой расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, внесения в нее изменений и дополнений;

утверждения размера текущих взносов в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума;

утверждения размера накопительных взносов в случае превышения их размера, предусмотренного Законом;

принятия решения о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иных условиях оплаты;

принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации), об утверждении сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете;

принятия решения о замене (ремонте) лифтов многоквартирного жилого дома;

утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума;

определения общего имущества объекта кондоминиума, а также изменения его состава;

принятия решения о выборе подрядчика для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

В случае осуществления организации и финансирования замены (ремонта) лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир и нежилых помещений собственники квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома могут принимать решение о замене лифта в данном подъезде многоквартирного жилого дома при наличии согласия более двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома с оформлением соответствующего протокола.

Оплата расходов по замене (ремонту) лифта осуществляется собственниками квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома.

Собрание собственников парковочных мест, кладовок принимает решения при согласии большинства от общего числа собственников парковочных мест, кладовок только по следующим вопросам:

утверждения собственниками парковочных мест, кладовок размера текущих взносов за содержание парковочных мест, кладовок в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума;

принятия решения собственниками парковочных мест, кладовок о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иных условиях оплаты.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство собственников парковочных мест, кладовок от общего числа собственников парковочных мест, кладовок.

Лист голосования собственников квартир, нежилых помещений с указанием их фамилии, имени, отчества (при его наличии) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номеров квартир, нежилых помещений оформляется согласно приложению 3 к Правилам.

Лист голосования собственников парковочных мест, кладовок с указанием их фамилии, имени, отчества (при его наличии) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номеров парковочных мест, кладовок оформляется согласно приложению 4 к Правилам.

На каждый вопрос, внесенный для обсуждения, заполняется отдельный лист голосования.

Листы голосования являются неотъемлемой частью протокола собрания, прошиваются и нумеруются.

Для организации собрания в заочном формате определяется инициативная группа из числа собственников парковочных мест, кладовок.

В случае проведения собрания в заочном формате направляется лист письменного опроса нарочно либо посредством электронной почты каждому собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в течение пяти календарных дней с даты объявления письменного опроса. Листы письменного опроса являются неотъемлемой частью протокола собрания, прошиваются и нумеруются.

Собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в листе письменного опроса указывает фамилию, имя, отчество, номер квартиры, нежилого помещения, заполняет собственноручно мнение по каждому вопросу, вынесенном на голосование, и подписывает лист письменного опроса.

Письменный опрос проводится в срок не более двух месяцев с даты объявления собрания.

В многоквартирных жилых домах, где количество квартир, нежилых помещений или парковочных мест, кладовок превышает 500, письменный опрос проводится в срок не более трех месяцев.

Советом дома или инициативной группой осуществляются сбор и прием листов письменного опроса нарочно либо посредством электронной почты для учета и составления протокола письменного опроса.

Подведение итогов голосования в заочном формате осуществляется коллегиально в составе членов совета дома, инициативной группы из числа собственников квартир, нежилых помещений, председателя объединения собственников имущества или субъектом управления объектом кондоминиума.

Подведение итогов голосования в заочном формате по вопросам содержания парковочных мест, кладовок осуществляется собственниками парковочных мест, кладовок.

Итоги голосования путем письменного опроса оформляются протоколом и размещаются в общедоступных местах.

Указывается, что голосование собственника квартиры, нежилого помещения осуществляется посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным формате и заочном формате.

В случае электронного оформления протокола председатель, секретарь, члены совета дома подписывают электронной цифровой подписью.

Принятые собранием решения, оформленные протоколом в бумажной форме или распечатанного электронного протокола, являются документом при рассмотрении спорных и иных вопросов в суде, иных государственных органах и организациях как волеизъявление собственников квартир, нежилых помещений, а также служит основанием для расчета жилищной помощи.

Предусмотрено, что каждый собственник квартиры, нежилого помещения получает результаты голосования других собственников, квартир, нежилых помещений.

Собственник парковочного места, кладовки получает результаты голосования только, как проголосовали другие собственники парковочных мест и кладовок.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.

