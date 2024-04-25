В Казахстане изменится порядок проведения капитального ремонта МЖД

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ о приостановлении действия некоторых структурных элементов "Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума", сообщает Zakon.kz.

"Приостановить до 1 января 2025 года действие части второй, третьей пункта 30, части второй пункта 32, пункта 40 Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума", – говорится в документе.

Теперь говорится, что проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется Оператором с привлечением подрядной организации и организации по техническому надзору, выбранными Советом дома.

Ранее порядок предусматривал, что привлечение подрядной организации осуществляется посредством ИС централизованного сбора. Подрядная организация несет расходы за использование ИС централизованного сбора.

Оператор до начала проведения капитального ремонта заключает трехсторонний договор на выполнение капитального ремонта с председателем объединения собственников имущества либо доверенным лицом простого товарищества и подрядной организацией.

Подрядная организация выполняет работы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума, ремонту (замене) лифтов в строгом соответствии с договором.

В приемке и вводе эксплуатации многоквартирного жилого дома по капитальному ремонту принимают участие Оператор, подрядная организация, технический надзор, авторский надзор, а также Совет дома, председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества.

Ранее указывалось, что акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума подписывается в ИС централизованного сбора.

Как поясняется, поправки вносятся на основании расторжения договора ГЧП по развитию и сопровождению ИС Централизованного сбора.

Кроме того, уточняется, что при этом без проведения конкурса допускается определение собственниками квартир, нежилых помещений проектной организации по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта за счет возвратных средств Оператора с условием обеспечения возвратности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая.