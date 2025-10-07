Правила определения рыночного курса обмена валюты утвердили в Казахстане

Национальный банк и Министерство финансов совместным постановлением от 26 сентября 2025 года и приказом от 29 сентября 2025 года утвердили Правила определения рыночного курса обмена валюты, сообщает Zakon.kz.

Рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

по доллару США рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15:30 часов времени города Астаны;

времени города Астаны; по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16:00 часов времени города Астаны.

Нацбанк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют, указанных в приложении к Правилам установления официального курса национальной валюты РК к иностранным валютам. Отметим, что данный перечень содержит 39 валют.

Рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к Правилам по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом. Допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Файнэншл Таймс (Financial Times) или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Блумберг (Bloomberg) либо Рефинитив (Refinitiv), в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге.

Также установлено, что рыночный курс обмена валют применяется в рабочий день, следующий за днем проведения торгов на сессии.

В нерабочие дни действуют курсы, определенные в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Финансовые организации (за исключением обменных пунктов), филиалы банков – нерезидентов РК, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК, Банк Развития Казахстана, акционерные инвестиционные фонды, специальные финансовые компании, исламские специальные финансовые компании, а также Нацбанк и юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Нацбанку, в целях ведения бухгалтерского учета, формирования финансовой отчетности и отчетности по данным бухгалтерского учета осуществляют пересчет активов и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в конце дня, в котором проводились торги на бирже, с использованием рыночного курса обмена валют.

При этом остальные организации в целях формирования финансовой отчетности осуществляют пересчет активов и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, на отчетную дату с использованием в качестве курса закрытия рыночного курса обмена валют, определенного на дату последнего дня отчетного периода, в котором проводились торги.

Также документом установлено, что финансовые организации (за исключением обменных пунктов), филиалы банков – нерезидентов РК, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК, Банк Развития Казахстана, акционерные инвестиционные фонды, специальные финансовые компании, исламские специальные финансовые компании, а также Нацбанк и юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Нацбанку, при наличии автоматизированной информационной системы, позволяющей осуществлять ведение бухгалтерского учета с использованием рыночного курса обмена валют, для целей ведения бухгалтерского учета используют рыночный курс обмена валют, определенный в день проведения торгов на бирже и последующие нерабочие дни без осуществления пересчета в конце дня, либо осуществляют пересчет активов и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в конце дня, в котором проводились торги на бирже, с использованием рыночного курса обмена валют.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие с 1 января 2026 года.

При этом утрачивает силу документ, принятый Нацбанком и Министерством финансов в 2013 году.