Минфин утвердил правила планирования бюджета

Министр финансов РК приказом от 29 апреля 2025 года утвердил Правила планирования бюджета, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что планированием бюджета является выполнение комплекса мероприятий по разработке, рассмотрению, утверждению, уточнению, корректировке, секвестру бюджета, основанных на соблюдении принципов бюджетной системы.

Планирование расходов республиканского бюджета осуществляется на основе параметров социально-экономического развития республики на соответствующий период, планов развития государственных органов, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.

Планирование расходов местных бюджетов осуществляется на основе параметров социально-экономического развития на соответствующий период, планов развития областей, городов, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, стандартов инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры, системы региональных стандартов для населенных пунктов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.

Основными этапами планирования бюджета являются:

определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;

разработка натуральных норм;

составление и представление бюджетного запроса;

разработка проектов республиканского и местного бюджетов;

уточнение, секвестр и корректировка бюджета.

При уточнении, секвестре и корректировке бюджета соблюдаются требования, установленные настоящими Правилами при разработке и утверждении бюджета.

Правилами также установлены:

Порядок определения и доведения лимитов расходов администраторов бюджетных программ. Порядок разработки натуральных норм. Порядок разработки проекта республиканского бюджета. Порядок разработки государственного задания. Порядок рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие. Порядок разработки проектов местных бюджетов.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

При этом действовавшие ранее правила утратили силу.

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила сертификации должностных лиц администраторов бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению республиканского бюджета, бюджетов области, города, районов, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета.