Банковские комиссии и ставки вознаграждения по кредитам: внесены изменения

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года внесены изменения в Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что банки указывают годовую эффективную ставку вознаграждения в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

при распространении информации о величинах вознаграждения по услугам, в том числе ее публикации;

в договоре о предоставлении услуг, заключаемом с клиентами;

в личном кабинете на интернет-ресурсе, в мобильном приложении при оказании банками электронных банковских услуг.

В договоре о предоставлении услуг, заключаемом с клиентами, годовая эффективная ставка вознаграждения печатается при помощи устройств компьютерной техники в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Если общие условия отражаются в договоре о предоставлении услуг в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

Предусмотрено, что банки размещают на своем интернет-ресурсе средство автоматизированного расчета (калькулятор) годовой эффективной ставки вознаграждения, предназначенное для расчета клиентами годовой эффективной ставки вознаграждения с учетом всех платежей, связанных с услугой, и отображения ее итогового значения.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа, а также следующие платежи клиентов в пользу третьих лиц:

платежи клиента в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы банковского займа, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении банковского займа, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) банковского займа либо вытекает из условий банковского займа, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства клиента;

платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку второго уровня, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов;

комиссии и платежи клиента в пользу банка или иных организаций в рамках договоров банковского счета или договоров банковского обслуживания, договоров страхования (перестрахования), связанные с получением займа, обслуживанием займа.

Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу отсутствует возможность определения размеров платежей на весь срок кредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров.

Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, а также платежи, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа.

Также говорится, что в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому физическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа.

Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа или при их введении в период обслуживания банковского займа.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу не включаются:

платежи клиента в пользу третьих лиц;

платежи клиента, связанные с несоблюдением им условий договора банковского займа, включая неустойку и иные виды штрафных санкций, в том числе за превышение лимита овердрафта, установленного клиенту.

Изменения также внесены в Правилах расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам.

Так, уточняется, что микрофинансовые организации указывают годовую эффективную ставку вознаграждения в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации;

в договоре о предоставлении микрокредита, заключаемом с клиентами;

в личном кабинете на интернет-ресурсе, в мобильном приложении при предоставлении микрокредитов электронным способом.

В договоре о предоставлении микрокредита, заключаемом с клиентами, годовая эффективная ставка вознаграждения печатается при помощи устройств компьютерной техники в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Если общие условия отражаются в договоре о предоставлении микрокредита в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

Указывается, что микрофинансовые организации размещают на своем интернет-ресурсе средство автоматизированного расчета (калькулятор) годовой эффективной ставки вознаграждения, предназначенное для расчета заемщиками годовой эффективной ставки вознаграждения с учетом всех платежей, связанных с микрокредитом, и отображения ее итогового значения.

Расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится:

на дату заключения договора о предоставлении микрокредита, дополнительных соглашений к договору о предоставлении микрокредита;

по устному или письменному требованию заемщика;

в случае внесения изменений и дополнений в договор о предоставлении микрокредита, которые влекут изменение суммы денежных обязательств заемщика или срока их уплаты.

в случае осуществления заемщиком в период обслуживания микрокредита платежей, указанных выше, и не включенных в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения на дату заключения договора о предоставлении микрокредита, заемщик уведомляется об изменении значения годовой эффективной ставки вознаграждения в порядке, предусмотренном договором о предоставлении микрокредита.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту включаются все платежи заемщика по основному долгу и вознаграждению, в том числе иные платежи заемщика в пользу третьих лиц, за исключением платежей (пени, штрафа) заемщика, возникших в связи с несоблюдением им условий договора о предоставлении микрокредита по уплате основного долга или вознаграждения.

Также правила дополнены пунктом о том, что в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту включаются иные платежи заемщиков в пользу третьих лиц, которые известны на дату заключения договора о предоставлении микрокредита:

платежи заемщика в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы микрокредита, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении микрокредита, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) микрокредита либо вытекает из условий микрокредита, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства заемщика;

платежи заемщика гаранту (поручителю) за получение гарантии, оценщику – за оценку передаваемого в залог имущества.

Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту отсутствует возможность определения размеров платежей, указанных в настоящего пункте, на весь срок микрокредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту включаются платежи за весь срок микрокредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров.

Платежи, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора о предоставлении микрокредита, в случае перерасчета учитываются в расчете годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа.

Также внесены изменения в Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу.

Уточняется, что к комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа, выданного физическому лицу, относятся следующие комиссии и иные платежи:

за рассмотрение заявления и документов на получение займа;

за организацию займа;

комиссии за изменение условий предоставленного займа:

- графика погашения;

- валюты займа;

- ставки вознаграждения;

- методов погашения займа;

комиссии за рассмотрение вопросов по:

изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем) по инициативе заемщика, гаранта;

изменению условий обременения предмета залога по займу, а также при замене предмета залога;

замене залогодателя;

выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента;

выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового обеспечения;

оказанию услуг по оформлению права собственности и (или) права залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя;

оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого имущества, разделению земельных участков на доли;

выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству;

А также:

платежи клиента в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы банковского займа, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении банковского займа, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) банковского займа либо вытекает из условий банковского займа, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства клиента;

платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку второго уровня, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов;

комиссии и платежи клиента в пользу банка или иных организаций в рамках договоров банковского счета или договоров банковского обслуживания, договоров страхования (перестрахования), связанные с получением займа, обслуживанием займа;

за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу.

Изменения вводятся в действие с 18 октября 2025 года.