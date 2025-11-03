Управление пенсионными активами: внесены изменения

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем дополнены следующим пунктом:

Договор о доверительном управлении пенсионными активами по инициативе управляющего инвестиционным портфелем расторгается в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 37 Социального кодекса РК.

При этом уточняется, что договор о доверительном управлении пенсионными активами по инициативе управляющего инвестиционным портфелем может быть расторгнут по истечении не менее одного полного календарного года со дня заключения данного договора.

Под полным календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря включительно.

С 1 января 2026 года вводятся в действие новые нормы.

Так, говорится, что управляющий инвестиционным портфелем осуществляет доверительное управление пенсионными активами по одному из следующих критериев:

инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вне зависимости от срока выхода вкладчиков на пенсию и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 месяцев ;

; инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вкладчиков со сроком выхода на пенсию более трех лет и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 месяцев;

инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вкладчиков со сроком выхода на пенсию более тринадцати лет и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 месяцев.

Также добавлено, что управляющий инвестиционным портфелем разрабатывает инвестиционную декларацию для инвестиционного портфеля, в которой определяет собственную стратегию инвестирования на основе композитного индекса, параметры которого определяются в соответствии с Правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также Правил и сроков возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала.

Уточняется, что сделки с финансовыми инструментами за счет пенсионных активов не заключаются с:

аффилированными лицами управляющего инвестиционным портфелем;

доверительными управляющими акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупным акционерам данного управляющего инвестиционным портфелем;

доверительными управляющими акциями, выпущенными крупными акционерами управляющего инвестиционным портфелем, или долями участия в уставном капитале крупных акционеров управляющего инвестиционным портфелем;

аффилированными лицами доверительных управляющих.

Управляющий инвестиционным портфелем не принимает решений по приобретению за счет пенсионных активов долевых финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) указанными выше лицами долговых финансовых инструментов, конвертируемых в долевые финансовые инструменты, а также структурных продуктов, за исключением долевых финансовых инструментов, включенных в индекс KASE.

Суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 10% стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем.

При этом указанные нормы в части суммарного размера инвестиций, выпущенных (предоставленных) аффилированными по отношении друг к другу лицами, не распространяются в отношении финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) аффилированными по отношении друг к другу лицами, более 50% голосующих акций которых принадлежат государству, или национальному управляющему холдингу. или Национальному банку.

Данные нормы также не распространяются в отношении государственных ценных бумаг и финансовых инструментов, выпущенных дочерними организациями Национального банка, а также финансовых инструментов, являющихся предметом операции "обратное репо", заключенной с участием центрального контрагента.

Указывается, что суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включая остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов, составляет менее 60% от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем.

Вводится в действие с 1 января 2026 года:

Риск показатель инвестиционного портфеля (стандартное отклонение) не превышает риск показатель композитного индекса (стандартное отклонение) более чем в 1,2 раза за последовательные 12 месяцев и рассчитывается ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным.

Суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента составляет менее 50% от общего количества размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска эмитента.

Суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в акции, выпущенные организацией Республики Казахстан, в том числе являющиеся базовым активом депозитарных расписок, составляет менее 10% от общего количества голосующих акций данного эмитента.

Управляющий инвестиционным портфелем не принимает решений по приобретению за счет пенсионных активов акций, выпущенных организацией РК, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, в случае если суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка и управляющих инвестиционным портфелем, согласно сведениям о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, опубликованным единым накопительным пенсионным фондом на своем интернет-ресурсе, превышает 10% от общего количества голосующих акций данного эмитента.

Кроме того, правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок действий управляющего инвестиционным портфелем в случае расторжения договора доверительного управления пенсионными активами по инициативе управляющего инвестиционным портфелем.

Так, говорится, что в случае расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по своей инициативе управляющий инвестиционным портфелем уведомляет уполномоченный орган, единый накопительный пенсионный фонд и кастодиана, осуществляющего учет и хранение пенсионных активов, не позднее одного календарного года до планируемой даты расторжения договора и одновременно размещает соответствующее объявление на корпоративном интернет-ресурсе.

При наличии такого уведомления единый накопительный пенсионный фонд не принимает новые заявления вкладчиков о переводе пенсионных активов в управление этого управляющего инвестиционным фондом.

В случае расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по своей инициативе управляющий инвестиционным портфелем возвращает в полном объеме пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении, в виде денег в доверительное управление Нацбанку.

Управляющий инвестиционным портфелем возмещает в полном объеме (при наличии) отрицательную разницу между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением пенсионных активов, сложившуюся на 1 января года, следующего за полным календарным годом, в котором управляющий инвестиционным портфелем осуществлял управление пенсионными активами.

В случае расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по инициативе управляющего инвестиционным портфелем в течение пяти рабочих дней после даты возмещения отрицательной разницы (при наличии) управляющий инвестиционным портфелем возвращает пенсионные активы на кастодиальный счет единого накопительного пенсионного фонда в Национальном банке на основании акта приема-передачи пенсионных активов, который содержит следующие сведения:

полное наименование управляющего инвестиционным портфелем;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера управляющего инвестиционным портфелем;

остаток денег на счетах в национальной и (или) иностранной валюте;

стоимость одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дате передачи пенсионных активов;

иные сведения, которые относятся к пенсионным активам, передаваемым управляющей инвестиционным портфелем единому накопительному пенсионному фонду.

Акт приема-передачи составляется на дату передачи пенсионных активов в трех экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру:

для управляющего инвестиционным портфелем – подписывается руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером управляющего инвестиционным портфелем или лицами их замещающими;

для единого накопительного пенсионного фонда – подписывается уполномоченным лицом единого накопительного пенсионного фонда;

для банка-кастодиана – подписывается уполномоченным лицом и главным бухгалтером банка-кастодиана или лицами, их замещающими.

Постановление вводится в действие с 10 ноября 2025 года.