Право

В Казахстане введут разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов

игорный бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 10:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По инициативе Министерства туризма и спорта Межведомственная комиссия по вопросам внешней торговли одобрила применение разрешительного порядка на ввоз игровых автоматов на территорию Казахстана сроком на шесть месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, ввоз будет осуществляться исключительно организациями, имеющими государственную лицензию на деятельность в сфере игорного бизнеса.

"Соответствующий механизм лицензирования вводится в рамках реализации Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании", – говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подготовит Министерство туризма и спорта.

В Казахстане установлен запрет на наружную (визуальную) рекламу букмекерских контор и тотализаторов, их рекламу на транспортных средствах, в масс-медиа, за исключением спортивных СМИ, и на абонентских устройствах сотовой связи.

Кроме того, установлен запрет на участие в азартных играх и пари для госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также для лиц, осужденных к ограничению свободы или условно.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
