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Право

В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита

запрет на ввоз гранита и бурсчатки, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:04 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается ввести запрет на ввоз на территорию Казахстана сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции из третьих стран всеми видами транспорта:

  • брусчатка, бордюрные – камни и плиты для мощения из природного камня;
  • гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью;
  • гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
  • гранит для памятников или строительства. 

Как поясняется, введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 июня.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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