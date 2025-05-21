В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита
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Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается ввести запрет на ввоз на территорию Казахстана сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции из третьих стран всеми видами транспорта:
- брусчатка, бордюрные – камни и плиты для мощения из природного камня;
- гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью;
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
- гранит для памятников или строительства.
Как поясняется, введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 июня.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года.
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