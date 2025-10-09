В МВД установили правила уничтожения документов

Приказом министра внутренних дел от 29 сентября 2025 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица, а также фактического пребывания в случаях:

утраты паспорта или удостоверения личности;

их замены в связи с истечением срока действия;

переменой фамилии по заключению (расторжению) брака;

переменой фамилии, имени, отчества.

Документы выдаются при наличии в информационной системе "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) сведений об их изменении из информационной системы записей актов гражданского состояния, непригодностью к дальнейшему использованию, а также в связи с видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта гражданина РК впервые, получения паспорта или удостоверения личности гражданина РК впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.

Указывается, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством РП ДРН сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан Республики Казахстан с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

С 1 января 2026 года вводится в действие пункт о том, что для оформления паспорта гражданина РК заявителем лично в уполномоченный орган представляются:

документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию.

Вместе с тем уточняется, что найденные документы, удостоверяющие личность, сдаются в уполномоченный государственный орган. В случаях восстановления владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, неистребования его владельцем в течение одного года со дня поступления в уполномоченный государственный орган найденный документ уничтожается.

Сданные в уполномоченный государственный орган документы, удостоверяющие личность, умерших лиц, объявленных судом умершими, уничтожаются в порядке, предусмотренном ниже.

В частности, дополнено, что приказом руководителя территориального органа внутренних дел, которым уничтожаются недействительные документы, удостоверяющие личность, создается комиссия, численность и состав которой определяются начальником Управления (отдела) полиции или его заместителем.

Также в правила добавлено, что уничтожение документов, удостоверяющих личность, производится комиссией ежедекадно с составлением акта об уничтожении, где содержатся номер и тип уничтожаемого документа, сведения о его владельце, причина недействительности документов.

В случае, если подлежащий уничтожению документ не сдан владельцем, в акте указываются номер, тип документа, сведения о его владельце, причина недействительности, в примечании указывается, что документ не сдан.

Акт подписывается членами комиссии и утверждается начальником Управления (отдела) полиции или его заместителем, в котором уничтожаются документы, удостоверяющие личность.

Акты об уничтожении недействительных документов территориальными подразделениями миграционной службы ежедекадно направляются в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" МВД РК для внесения сведений о недействительности в базу данных.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.