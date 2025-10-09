#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Право

В МВД установили правила уничтожения документов

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:49 Фото: Zakon.kz
Приказом министра внутренних дел от 29 сентября 2025 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица, а также фактического пребывания в случаях:

  • утраты паспорта или удостоверения личности;
  • их замены в связи с истечением срока действия;
  • переменой фамилии по заключению (расторжению) брака;
  • переменой фамилии, имени, отчества.

Документы выдаются при наличии в информационной системе "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) сведений об их изменении из информационной системы записей актов гражданского состояния, непригодностью к дальнейшему использованию, а также в связи с видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта гражданина РК впервые, получения паспорта или удостоверения личности гражданина РК впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.

Указывается, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством РП ДРН сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан Республики Казахстан с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

С 1 января 2026 года вводится в действие пункт о том, что для оформления паспорта гражданина РК заявителем лично в уполномоченный орган представляются:

  • документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию.

Вместе с тем уточняется, что найденные документы, удостоверяющие личность, сдаются в уполномоченный государственный орган. В случаях восстановления владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, неистребования его владельцем в течение одного года со дня поступления в уполномоченный государственный орган найденный документ уничтожается.

Сданные в уполномоченный государственный орган документы, удостоверяющие личность, умерших лиц, объявленных судом умершими, уничтожаются в порядке, предусмотренном ниже.

В частности, дополнено, что приказом руководителя территориального органа внутренних дел, которым уничтожаются недействительные документы, удостоверяющие личность, создается комиссия, численность и состав которой определяются начальником Управления (отдела) полиции или его заместителем.

Также в правила добавлено, что уничтожение документов, удостоверяющих личность, производится комиссией ежедекадно с составлением акта об уничтожении, где содержатся номер и тип уничтожаемого документа, сведения о его владельце, причина недействительности документов.

В случае, если подлежащий уничтожению документ не сдан владельцем, в акте указываются номер, тип документа, сведения о его владельце, причина недействительности, в примечании указывается, что документ не сдан.

Акт подписывается членами комиссии и утверждается начальником Управления (отдела) полиции или его заместителем, в котором уничтожаются документы, удостоверяющие личность.

Акты об уничтожении недействительных документов территориальными подразделениями миграционной службы ежедекадно направляются в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" МВД РК для внесения сведений о недействительности в базу данных.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане изменились правила выдачи документов
12:32, 28 февраля 2024
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
10:01, 20 августа 2024
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
17:11, 04 июля 2023
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: