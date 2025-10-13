Дактилоскопия граждан РК и иностранцев в посольствах Казахстана: обновлены правила

Приказом МИД РК от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Загранучреждения осуществляют сбор дактилоскопической информации у:

граждан РК, обратившихся в загранучреждения для получения паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;

иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, при обращении за получением виз РК, за исключением виз, выдаваемых в электронном формате без посещения загранучреждения.

От прохождения дактилоскопической регистрации освобождаются:

дети младше 12 лет;

при оформлении виз РК, исходя из принципа взаимности (в случаях обоюдного предоставления равных условий при оформлении виз РК):

- главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей;

- члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей – владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица – владельцы дипломатических паспортов;

- почетные консулы РК и члены их семей;

- владельцы дипломатических паспортов, а также паспортов международных организаций, имеющие статус, приравненный к дипломатическим агентам, направляющимся в Казахстан по служебным делам;

- дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту, – владельцы дипломатических паспортов при наличии курьерского листа;

- иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Казахстан по приглашению Администрации президента РК, Парламента РК, Верховного суда РК, Аппарата правительства РК, специальных государственных органов, Министерства обороны РК, уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности;

лица, у которых исключается возможность дактилоскопирования вследствие наличия заболевания, являющегося основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии;

если иное не предусмотрено законом – лица, у которых отсутствуют все пальцы или кисти на обеих руках.

Перед началом дактилоскопирования гражданина РК уполномоченный сотрудник спрашивает его о желании пройти дактилоскопическую регистрацию. Гражданин РК в устной форме сообщает уполномоченному сотруднику о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации.

При отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации уполномоченный сотрудник вносит в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (ИС "РП ДРН") сведения об отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации.

Если гражданин РК изъявил желание пройти дактилоскопическую регистрацию, уполномоченный сотрудник осуществляет дактилоскопирование гражданина РК.

Уполномоченный сотрудник после дактилоскопирования:

граждан РК вносит в ИС "РП ДРН" следующие персональные данные:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

национальная принадлежность (по желанию);

гражданство;

фотография, соответствующая возрасту гражданина РК на момент обращения за оформлением паспорта РК и выполненная строго в анфас на светлом фоне с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, в которых лицо занимает около 75% общей площади фотографии;

информация об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дата выдачи, срок действия предыдущего паспорта гражданина РК;

наименование органа, выдавшего предыдущий паспорт гражданина РК;

подпись владельца паспорта гражданина РК;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дата и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;

иностранцев и лиц без гражданства вносит в единую информационную систему "Беркут" (ЕИС "Беркут") следующие персональные данные:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дата рождения;

пол;

информация об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

гражданство;

фотография, соответствующая возрасту иностранца и лица без гражданства на момент обращения за оформлением визы РК и выполненная строго в анфас на светлом фоне с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, в которых лицо занимает около 75% общей площади фотографии;

номер, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

дата и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Дактилоскопическая регистрация детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Дактилоскопическая регистрация лица, недееспособность которого установлена судом, проводится в присутствии и на основании письменного заявления его опекуна, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия опекуна.

Уполномоченный сотрудник при обнаружении физических недостатков, исключающих возможность дактилоскопирования по пальцам рук, осуществляет дактилоскопирование по ладоням рук.

При обнаружении физических недостатков, исключающих возможность дактилоскопирования по ладоням рук, дактилоскопирование не осуществляется.

В случаях, указанных выше, уполномоченный сотрудник вносит отметки о физических недостатках, исключающих возможность дактилоскопирования по пальцам рук и ладоням рук:

по гражданам РК – в ИС "РП ДРН";

по иностранцам и лицам без гражданства – в ЕИС "Беркут".

В случае прохождения ранее гражданином РК, иностранцем и лицом без гражданства дактилоскопической регистрации и при наличии отметки в ИС "РП ДРН" и ЕИС "Беркут" уполномоченный сотрудник проводит верификацию личности.

Указывается, что уполномоченным сотрудником при повреждении папиллярных линий или утрате ногтевых фаланг одного или нескольких пальцев рук, руки лицом, ранее прошедшим дактилоскопическую регистрацию, дактилоскопическая информация в части биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук изменяется и дополняется новой, полученной при повторном его дактилоскопировании.

Дактилоскопическая информация в части персональных данных лица, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, после внесения изменения или дополнения заменяется новой информацией, при этом предыдущие данные архивируются в информационных системах ИС "РП ДРН" и ЕИС "Беркут" соответственно.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК утрачивают силу.