Ведение налогового учета ИП с 2026 года: утверждены правила

Министр финансов приказом от 2 октября 2025 года утвердил Правила организации и ведения налогового учета, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и ведения налогового учета индивидуальным предпринимателем.

Налоговой учетной политикой является утвержденный индивидуальным предпринимателем документ, устанавливающий порядок ведения налогового учета.

Предусмотрено, что индивидуальный предприниматель обеспечивает организацию налогового учета, в том числе составление, хранение первичных учетных документов, а также проведение инвентаризации.

Операции и события отражаются в налоговом учете с подкреплением оригиналов первичных учетных документов.

Также индивидуальный предприниматель обеспечивает учет операций и денег в кассе. Учет операций и денег в кассе осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятельно или уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом-кассиром.

Определение работников, имеющих право подписи первичных учетных документов, осуществляется в соответствии со статьей 10 Закона.

При отсутствии вышеуказанного документа ответственность за право подписи первичных учетных документов и правильность отражения операций в них возлагается на индивидуального предпринимателя.

При переходе на общеустановленный порядок налогообложения индивидуального предпринимателя поступление фиксированных активов учитывается в соответствии со статьей 278 Налогового кодекса.

Учетная документация индивидуального предпринимателя включает в себя:

первичные учетные документы;

налоговые регистры;

налоговые формы;

налоговую учетную политику для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, по форме;

иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.

Хранение учетной документации осуществляется в соответствии со статьей 206 Налогового кодекса.

В случае пропажи (кражи, порчи, уничтожения) или гибели (при пожаре, затоплении, стихийном бедствии) документов индивидуальным предпринимателем назначается комиссия по расследованию причин их пропажи или гибели и выявлению виновных лиц.

По результатам работы комиссии оформляется акт, который утверждается индивидуальным предпринимателем.

В акте подробно описываются: место и причины происшедшего, характер внешних повреждений, приводится перечень утраченных (поврежденных) документов, указываются лица, ответственные за сохранность первичных документов.

От указанных лиц комиссия получает письменное пояснение случившегося. К акту прикладываются документы уполномоченного государственного органа, подтверждающие пропажу (кражу, порчу, уничтожение) или гибель документов (при пожаре, затоплении, стихийном бедствии).

В случае утраты документов индивидуальный предприниматель обеспечивает их восстановление.

Также утверждены формы первичных учетных документов и требования к их составлению и проведению инвентаризации.

Инвентаризации подлежит все имущество, независимо от его местонахождения, а также не принадлежащее индивидуальному предпринимателю, но находящееся на ответственном хранении, арендованное согласно договору, полученное для переработки, принятое на комиссию, а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, и все виды обязательств.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.