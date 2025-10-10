Ведение налогового учета ИП с 2026 года: утверждены правила
Правила определяют порядок организации и ведения налогового учета индивидуальным предпринимателем.
Налоговой учетной политикой является утвержденный индивидуальным предпринимателем документ, устанавливающий порядок ведения налогового учета.
Предусмотрено, что индивидуальный предприниматель обеспечивает организацию налогового учета, в том числе составление, хранение первичных учетных документов, а также проведение инвентаризации.
Операции и события отражаются в налоговом учете с подкреплением оригиналов первичных учетных документов.
Также индивидуальный предприниматель обеспечивает учет операций и денег в кассе. Учет операций и денег в кассе осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятельно или уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом-кассиром.
Определение работников, имеющих право подписи первичных учетных документов, осуществляется в соответствии со статьей 10 Закона.
При отсутствии вышеуказанного документа ответственность за право подписи первичных учетных документов и правильность отражения операций в них возлагается на индивидуального предпринимателя.
При переходе на общеустановленный порядок налогообложения индивидуального предпринимателя поступление фиксированных активов учитывается в соответствии со статьей 278 Налогового кодекса.
Учетная документация индивидуального предпринимателя включает в себя:
- первичные учетные документы;
- налоговые регистры;
- налоговые формы;
- налоговую учетную политику для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, по форме;
- иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.
Хранение учетной документации осуществляется в соответствии со статьей 206 Налогового кодекса.
В случае пропажи (кражи, порчи, уничтожения) или гибели (при пожаре, затоплении, стихийном бедствии) документов индивидуальным предпринимателем назначается комиссия по расследованию причин их пропажи или гибели и выявлению виновных лиц.
По результатам работы комиссии оформляется акт, который утверждается индивидуальным предпринимателем.
В акте подробно описываются: место и причины происшедшего, характер внешних повреждений, приводится перечень утраченных (поврежденных) документов, указываются лица, ответственные за сохранность первичных документов.
От указанных лиц комиссия получает письменное пояснение случившегося. К акту прикладываются документы уполномоченного государственного органа, подтверждающие пропажу (кражу, порчу, уничтожение) или гибель документов (при пожаре, затоплении, стихийном бедствии).
В случае утраты документов индивидуальный предприниматель обеспечивает их восстановление.
Также утверждены формы первичных учетных документов и требования к их составлению и проведению инвентаризации.
Инвентаризации подлежит все имущество, независимо от его местонахождения, а также не принадлежащее индивидуальному предпринимателю, но находящееся на ответственном хранении, арендованное согласно договору, полученное для переработки, принятое на комиссию, а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, и все виды обязательств.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.