С какими странами Казахстан подписал договор об избежании двойного налогообложения

Фото: Zakon.kz

Приказом министра финансов от 22 мая 2025 года внесены изменения в список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, изложен в новой редакции. В него входят 40 стран: Австрийская Республика

Соединенные Штаты Америки

Республика Армения

Азербайджанская Республика

Республика Беларусь

Королевство Бельгия

Социалистическая Республика Вьетнам

Федеративная Республика Германия

Государство Япония

Итальянская Республика

Исламская Республика Иран

Королевство Испания

Канада

Республика Корея

Китайская Народная Республика

Латвийская Республика

Великое Герцогство Люксембург

Малайзия

Монголия

Королевство Нидерландов

Королевство Норвегия

Исламская Республика Пакистан

Республика Польша

Российская Федерация

Румыния

Королевство Саудовская Аравия

Республика Сингапур

Словацкая Республика

Республика Словения

Турецкая Республика

Украина

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Республика Индия

Финляндская Республика

Французская Республика

Республика Хорватия

Чешская Республика

Королевство Швеция

Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов): – Аргау – Берн – Тичино – Цюрих Эстонская Республика. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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