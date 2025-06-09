С какими странами Казахстан подписал договор об избежании двойного налогообложения
Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 22 мая 2025 года внесены изменения в список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.
В частности, список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, изложен в новой редакции.
В него входят 40 стран:
- Австрийская Республика
- Соединенные Штаты Америки
- Республика Армения
- Азербайджанская Республика
- Республика Беларусь
- Королевство Бельгия
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Федеративная Республика Германия
- Государство Япония
- Итальянская Республика
- Исламская Республика Иран
- Королевство Испания
- Канада
- Республика Корея
- Китайская Народная Республика
- Латвийская Республика
- Великое Герцогство Люксембург
- Малайзия
- Монголия
- Королевство Нидерландов
- Королевство Норвегия
- Исламская Республика Пакистан
- Республика Польша
- Российская Федерация
- Румыния
- Королевство Саудовская Аравия
- Республика Сингапур
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Турецкая Республика
- Украина
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Республика Индия
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Чешская Республика
- Королевство Швеция
- Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов):
– Аргау
– Берн
– Тичино
– Цюрих
- Эстонская Республика.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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