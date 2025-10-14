#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Право

В Алматы разработали правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем

потоп после дождя в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:51 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановление акимата города Алматы "Об утверждении Правил эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия правил – установление единого порядка эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем для обеспечения надежной подачи и учета воды, сохранения орошаемых земель от подтопления и засоления, а также повышения эффективности водопользования.

Согласно правилам, системы подразделяются на магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные.

Магистральные системы межгосударственного, межрегионального и межрайонного значения находятся в государственной собственности, межхозяйственные могут находиться в частной собственности. Эксплуатация осуществляется собственниками или арендаторами в пределах их полномочий.

В части эксплуатации ирригационных систем документ устанавливает требования по поддержанию технической исправности каналов, насосных станций и распределительных сооружений, недопущению зарастания и заиления, обеспечению графиков подачи воды, ведению учета поданной и использованной воды, минимизации потерь, а также проведению регулярного технического обслуживания и сезонной консервации.

Эксплуатация коллекторно-дренажных систем направлена на регулирование уровня грунтовых вод и предотвращение процессов засоления и заболачивания земель.

Для этого предусмотрены меры по своевременному отводу дренажных вод, очистке сооружений от засоров и заиления, применению систем учета и мониторинга, а также сезонным профилактическим мероприятиям.

Так, говорится, что обслуживание коллекторно-дренажных систем включает:

  • проведение работ по очистке дрен, коллекторов, водоприемных и выпускных сооружений от засоров, заилений и иных отложений;
  • обследование и ремонт поврежденных участков трубопроводов, соединений и конструктивных элементов системы;
  • мониторинг уровня грунтовых вод и при необходимости корректировку режима водоотведения;
  • выполнение сезонных профилактических мероприятий по обеспечению устойчивой работы системы в различных климатических условиях.

При эксплуатации вертикального дренажа собственниками обеспечивается ведение технической и эксплуатационной документации по каждой дренажной скважине, включая технические паспорта, журналы осмотров и обслуживания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Полиция Алматы будет присутствовать в барах и клубах онлайн
10:25, Сегодня
Полиция Алматы будет присутствовать в барах и клубах онлайн
Утверждены правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем
10:52, 30 июля 2025
Утверждены правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем
Где в Алматы будут строить не выше трех, а где до 9 этажей: разработаны правила застройки
10:26, 15 ноября 2024
Где в Алматы будут строить не выше трех, а где до 9 этажей: разработаны правила застройки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: