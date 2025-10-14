В Алматы разработали правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем

Подготовлен проект постановление акимата города Алматы "Об утверждении Правил эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия правил – установление единого порядка эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем для обеспечения надежной подачи и учета воды, сохранения орошаемых земель от подтопления и засоления, а также повышения эффективности водопользования.

Согласно правилам, системы подразделяются на магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные.

Магистральные системы межгосударственного, межрегионального и межрайонного значения находятся в государственной собственности, межхозяйственные могут находиться в частной собственности. Эксплуатация осуществляется собственниками или арендаторами в пределах их полномочий.

В части эксплуатации ирригационных систем документ устанавливает требования по поддержанию технической исправности каналов, насосных станций и распределительных сооружений, недопущению зарастания и заиления, обеспечению графиков подачи воды, ведению учета поданной и использованной воды, минимизации потерь, а также проведению регулярного технического обслуживания и сезонной консервации.

Эксплуатация коллекторно-дренажных систем направлена на регулирование уровня грунтовых вод и предотвращение процессов засоления и заболачивания земель.

Для этого предусмотрены меры по своевременному отводу дренажных вод, очистке сооружений от засоров и заиления, применению систем учета и мониторинга, а также сезонным профилактическим мероприятиям.

Так, говорится, что обслуживание коллекторно-дренажных систем включает:

проведение работ по очистке дрен, коллекторов, водоприемных и выпускных сооружений от засоров, заилений и иных отложений;

обследование и ремонт поврежденных участков трубопроводов, соединений и конструктивных элементов системы;

мониторинг уровня грунтовых вод и при необходимости корректировку режима водоотведения;

выполнение сезонных профилактических мероприятий по обеспечению устойчивой работы системы в различных климатических условиях.

При эксплуатации вертикального дренажа собственниками обеспечивается ведение технической и эксплуатационной документации по каждой дренажной скважине, включая технические паспорта, журналы осмотров и обслуживания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября.