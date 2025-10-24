Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте, правительстве – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, заявил, что Казахстан должен остаться государством с сильной президентской властью, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса".

"В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы. Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. А в том, что наша страна должна развиваться, идти вперед, никаких сомнений нет и не может быть. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента. Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о президенте, правительстве и многих других аспектов политической системы". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, "по общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции".

"При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов". Касым-Жомарт Токаев

