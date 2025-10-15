#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Право

Токаев подписал закон о сотрудничестве с Арменией в области миграции

Флаги Армении и Казахстана, Армения и Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 17:00 Фото: Министерство обороны РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере миграции, защиты прав граждан, включая информационное взаимодействие в соответствии с законодательством государств и международными обязательствами.

В рамках Соглашения стороны будут осуществлять обмен статистической, правовой и научно-методической информацией; сведениями о гражданах, находящихся на территории государств; обмен опытом и практическое взаимодействие по вопросам, возникающим в сфере миграции.

Кроме того, в рамках документа предусматривается обмен данными о регистрации граждан по месту жительства, их специальном, временном и постоянном статусе проживания, гражданстве и иной информации для противодействия незаконной миграции и обеспечения прав граждан.

Такие сведения необходимы для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.

В документе четко определяются формы сотрудничества. Соглашение реализуется на основании запроса заинтересованной стороны о содействии, который должен быть выполнен в срок, не превышающий 30 дней.

Ранее в Сенате отмечали, что благодаря документу граждане обеих стран на равных условиях получают право въезда, выезда, транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории другой стороны сроком до 90 суток. Однако срок пребывания без постановки на учет не должен превышать 90 суток в течение шести месяцев (180 дней).

Также граждане одной стороны освобождаются от обязательной регистрации в компетентных органах государства пребывания в течение 30 календарных дней. По истечении этого срока они обязаны пройти регистрацию в компетентных органах.

Кроме того, Соглашением определен перечень действительных проездных документов для выезда за границу. В частности, для граждан Казахстана таким документом признается удостоверение личности, для граждан Армении – идентификационная карта и другие документы.

Соглашение не ограничивает право каждой из сторон отказать во въезде или выдворить граждан другой стороны, если их пребывание признается нежелательным.

Также Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
