Право

Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:47 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило проект приказа "О некоторых вопросах проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур", сообщает Zakon.kz.

Целью проекта проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур является утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки ЭСФ, определение оператора автоматизированного контроля и установление правил проведения автоматизированного контроля.

Разработчики полагают, что данные меры будут способствовать снижению количества фиктивных сделок, а также обеспечению прозрачности и законности бизнеса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.

Мы сообщали, что порог в 6 МРП установят для взыскания задолженности по соцплатежам.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
