Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект приказа "О некоторых вопросах проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур", сообщает Zakon.kz.

Целью проекта проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур является утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки ЭСФ, определение оператора автоматизированного контроля и установление правил проведения автоматизированного контроля.

Разработчики полагают, что данные меры будут способствовать снижению количества фиктивных сделок, а также обеспечению прозрачности и законности бизнеса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.

