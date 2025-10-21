В Казахстане изменились правила рыболовства

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 14 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правил рыболовства, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что рыболовство на водоемах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, регулируется Законом "Об особо охраняемых природных территориях".

При этом добавлены такие понятия как:

разрешение на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными – документ установленной формы, дающий право физическим и юридическим лицам на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, а также на вывоз и реализацию выловленных рыб и других водных животных, их частей и дериватов, в том числе рыболовных трофеев;

Промысловая мера рыбных ресурсов и других водных животных устанавливается согласно приложению к правилам. Промысловым размером признается размер, допустимый к вылову раков, измеряемый от середины глаза до конца хвостовой пластинки.

Прилов видов рыбных ресурсов и других водных животных, неуказанных в разрешении, или рыб менее установленной промысловой меры, осуществляется в объеме, не превышающем 8% от улова в объячеивающих орудиях лова и 5% – в отцеживающих орудиях лова.

В случае превышения объема допустимого прилова, весь прилов выпускается в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями с внесением соответствующих записей в журнал учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый журнал).

Указывается, что для искусственного разведения осетровых видов рыб государственные предприятия воспроизводственного комплекса, выполняющие государственный заказ, могут использовать рыб, полученных в качестве прилова, для производства препаратов гормональной стимуляции нереста рыб, а также производства кормов для их содержания.

В случаях прилова осетровых видов рыб, а также при обнаружении бесхозяйных орудий лова с осетровыми видами рыб жизнеспособные особи подлежат выпуску в естественную среду обитания или передаче государственным предприятиям, осуществляющим выращивание молоди осетровых видов рыб в рамках государственного заказа, а нежизнеспособные (снулые) особи подлежат выпуску в естественную среду обитания.

Факты прилова нежизнеспособных (снулых) особей осетровых видов рыб регистрируется в промысловом журнале или разрешении, или в путевке.

Факты прилова нежизнеспособных (снулых) особей ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных регистрируются в промысловом журнале или разрешении, или в путевке и подлежат уничтожению путем составления государственным инспектором соответствующего акта (в произвольной форме) об уничтожении.

Прилов раков осуществляется без изъятия непромысловых размеров. При попадании в орудия лова раки непромыслового размера подлежат выпуску в естественную среду обитания.

Вместе с тем уточняется, что на рыбохозяйственных водоемах и участках в целях сохранения объектов животного мира не допускается:

добыча рыбных ресурсов и других водных животных сверх установленного лимита и вне сроков, указанных в разрешении или путевке, а также в зонах покоя и воспроизводственных участках;

добыча рыбных ресурсов и других водных животных с применением взрывных устройств, ядохимикатов и других химических препаратов (за исключением применения ядохимикатов и других химических препаратов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных);

физическим и юридическим лицам осуществлять сдачу и прием рыбы без указания вида;

движение всех видов водного транспорта с включенными двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных водоемах или участках, а также в местах, запретных для рыболовства, без согласования с территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа;

в пределах зон санитарной охраны и акваторий приобретение и сбыт рыбных ресурсов и других водных животных физическими и юридическими лицами без разрешений и без оформления документов.

Право на промысловое рыболовство имеют физические и юридические лица при наличии:

разрешения;

договора с территориальным подразделением на ведение рыбного хозяйства.

Правила также дополнены пунктом о том, что контрольный лов на рыбохозяйственных водоемах и участках, используемых для озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, осуществляется для определения объема выращиваемых рыб и видового состава, указанных в рыбоводно-биологическом обосновании в области аквакультуры.

Контрольный лов на рыбохозяйственных водоемах и участках, используемых для озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, осуществляется безъемным способом (с последующим выпуском выловленных рыб обратно в водоем).

Контрольный лов осуществляется территориальным подразделением при проведении ихтиологических наблюдений без разрешения в целях:

подготовки предложений по зарыблению водоемов в рамках осуществления государственного заказа;

сбора биологического материала о видовом и размерном составе промысловых уловов, весе, возрасте и соотношении полов;

сбора материалов, характеризующих нерестовые миграции и нерест основных ценных видов рыб, сроки миграции, состав нерестовых стад, степень заполнения нерестилищ производителями, сроки и характер нереста, сроков нереста и промысловой нагрузки на водоемы, определение прилова молоди рыб, мест нерестилищ и зимовальных ям, общая оценка состава и численности нерестовых стад;

учета основных районов нагула молоди, сбор материалов о прилове в промысловых орудиях лова по районам промысла;

контроля за условиями и ходом зимовки основных ценных видов рыб, сроками их залегания на зимовку, степенью заполнения зимовальных ям, температурным и гидрохимическим режимами на зимовальных ямах, учетом замороопасных водоемов (участков), разработкой мероприятий по профилактике и ликвидации заморов;

выявления случаев гибели рыбных ресурсов и других водных животных и разработки мероприятий по их предотвращению;

определения размера вреда, причиненного рыбным ресурсам и другим водным животным и предъявления исков по его возмещению;

подготовки предложений по совершенствованию режима рыболовства;

оценки влияния на рыбные ресурсы и другие водные животные намечаемого строительства и эксплуатации предприятий, сооружений, других объектов и производства различных работ на рыбохозяйственных водоемах или участках;

выработки предложений по регулированию режима рыболовства, включая перенос сроков запрета в нерестовый период в зависимости от гидрометеорологических условий, по орудиям лова, по организации рыбоводно-мелиоративных работ и рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;

учета замороопасных водоемов и организации мероприятий по профилактике и ликвидации заморов, осмотр водозаборных, сбросных сооружений и определение вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным при отсутствии рыбозащитных устройств.

Результаты каждого контрольного лова оформляются актом (в произвольной форме), в котором отражается сведения о лицах, проводивших контрольный лов, времени и месте лова, применявшихся орудиях лова, количестве выловленной рыбы по видам (в штуках и килограммах), а также цели и результаты контрольного лова. В акте также указывается информация о списании исследованной рыбы.

Акт составляется непосредственно на месте проведения контрольного лова и подписывается лицами, осуществившими контрольный лов, а также представителем пользователя животным миром, за которым закреплен рыбохозяйственный водоем или участок (при проведении контрольного лова на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и участках).

Рыба после изучения уничтожается путем закапывания.

Мелиоративный лов осуществляется физическими и юридическими лицами при наличии разрешения, выданного согласно правилам выдачи разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.

При этом объем рыбы, изъятой путем мелиоративного лова, осуществляемого как противозаморное мероприятие или для замены ихтиофауны при осуществлении озерно-товарной хозяйственной деятельности, не входит в общий лимит вылова рыбы.

Лов в воспроизводственных целях для выполнения государственного заказа, а также для производства рыбопосадочного материала осуществляется предприятиями воспроизводственного комплекса на основании разрешения в период нереста и размножения рыб, всеми разрешенными к применению промысловыми орудиями лова и способами рыболовства.

Кроме того, установлено, что с 1 января 2026 года пункт 5 Правил действует в следующей редакции:

Общее пользование рыбными ресурсами и другими водными животными осуществляется бесплатно. Специальное пользование осуществляется на платной основе в соответствии со статьей 629 Налогового кодекса РК.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2025 года.