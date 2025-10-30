Движение водного транспорта в запретный для рыболовства период: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 22 октября 2025 года утвердил Правила движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках, сообщает Zakon.kz.

Действие Правил распространяется на все рыбохозяйственные водоемы, за исключением накопителей сточных вод, а также водоемов, используемых в рыбопитомниках, нерестово-выростных, прудовых и озерно-товарных хозяйствах, используемых для выращивания рыб и других водных животных, – говорится в документе.

В нерестовой период не допускается:

движение всех видов водного транспорта с включенными двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных водоемах и участках, а также в местах, запретных для рыболовства, без согласования с территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства;

останавливаться водному транспорту в пределах запретных для рыболовства мест, за исключением остановок у селений, рыбоприемных пунктов для установки бакенов и в случае крайней необходимости на рыбохозяйственных водоемах и участках.

Однако данные требования не распространяются на суда, осуществляющие научные исследования, аварийно-спасательные работы, регулярные грузопассажирские перевозки (в том числе паромные), охрану рыбных ресурсов и других водных животных, установку и обслуживание навигационных знаков на судоходных путях, а также государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Для создания благоприятных условий для нереста рыбы и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах движение судов, маломерного флота и других водных транспортных средств независимо от их принадлежности допускается после окончания нерестового периода.

В нерестовый период допускается эксплуатация судов:

со скоростью вращения гребного винта судов – не более 1000 оборотов в минуту;

в минуту; мощностью моторов (подвесных и стационарных двигателей) судов, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, – не более 20 лошадиных сил , а на Усть-Каменогорском водохранилище (от села Ермаковка по обоим берегам до Усть-Каменогорской гидроэлектростанции (ГЭС) – не более 100 лошадиных сил ;

, а на Усть-Каменогорском водохранилище (от села Ермаковка по обоим берегам до Усть-Каменогорской гидроэлектростанции (ГЭС) – не более ; для субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих промысловое рыболовство на Жайык-Каспийском бассейне, – не более 40 лошадиных сил ;

; для егерских служб субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих охрану на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, – не более 100 лошадиных сил ;

; для осуществления научно-исследовательских работ мощность подвесных моторов – не более 55 лошадиных сил, стационарных моторов – не более 150 лошадиных сил.

Данный порядок не распространяется на:

суда, используемые для выставления и обслуживания навигационных знаков на судоходных водных путях;

суда со стационарными двигателями, используемые для осуществления регулярных грузопассажирских перевозок (паромов) на Ертисском бассейне;

плоскодонные суда класса "Р", за исключением маломерных судов со стационарными водометными движителями, используемые для осуществления пассажирских рейсовых и туристических маршрутов на участке 23 километров ниже по течению от Усть-Каменогорской ГЭС;

суда, используемые уполномоченным органом, уполномоченными государственными органами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, органами гражданской защиты, транспортного контроля, подразделений природоохранной полиции и территориальных подразделений органов внутренних дел.

Количество отправлений судов в нерестовый период определяется путем предоставления судовладельцам и судоводителям согласования режима судоходства в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и участках.

Госуслугу по согласованию режима судоходства оказывают территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа.

Для получения государственной услуги физическое или юридическое лицо (услугополучатель) направляет услугодателю посредством портала электронную заявку, удостоверенную ЭЦП.

Работник канцелярии услугодателя в день поступления регистрирует заявку в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" ("Е-лицензирование") и направляет ее руководителю услугодателя, которым назначается ответственный работник.

Ответственный работник в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявки проверяет полноту представленных документов.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов ответственный работник в течение 2 рабочих дней оформляет результат оказания государственной услуги – согласование режима судоходства в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в "Е-лицензирование" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2025 года.