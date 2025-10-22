#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Право

О нормах, регулирующих суррогатное материнство, высказались в Конституционном суде

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:41 Фото: unsplash
Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанки о конституционности норм, регулирующих суррогатное материнство, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение от казахстанки о проверке на соответствие Конституции подпунктов 34 и 35 пункта 1 статьи 1, пунктов 1 и 2 статьи 59 Кодекса "О браке и семье", регулирующих суррогатное материнство.

Поводом послужил отказ клиники репродуктологии в заключении договора суррогатного материнства. По мнению заявительницы, нормы Кодекса ограничивают ее право на материнство и являются дискриминационными по признаку семейного положения.

По итогам предварительного изучения обращения Конституционный суд отметил, что институт суррогатного материнства не закреплен в Конституции и представляет собой форму реализации репродуктивных прав, регулируемую законом. Вопросы допустимости и порядка применения этой формы относятся к компетенции законодателя.

В Конституционном суде отметили, что законодатель вправе устанавливать условия и ограничения, исходя из принципов общественной морали, защиты интересов ребенка и предотвращения злоупотреблений.

"Такое регулирование не нарушает Конституцию, если основано на законности, разумности и соразмерности", – отметили в КС.

Вместе с тем там пояснили, что поскольку обращение по сути содержит просьбу о внесении изменений в правовое регулирование института суррогатного материнства, оно выходит за пределы компетенции Конституционного суда.

По поводу доводов о дискриминации Конституционный суд заметил, что равенство перед законом не означает одинакового регулирования для всех, различия могут быть оправданы целями защиты детства и семьи.

В итоге Конституционный суд постановил отказать в принятии обращения к конституционному производству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции
11:45, 23 февраля 2023
Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции
Конституционный суд признал неконституционной норму УПК
12:35, 21 июля 2025
Конституционный суд признал неконституционной норму УПК
Папа Римский предложил запретить суррогатное материнство
06:24, 09 января 2024
Папа Римский предложил запретить суррогатное материнство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: