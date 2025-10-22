О нормах, регулирующих суррогатное материнство, высказались в Конституционном суде

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанки о конституционности норм, регулирующих суррогатное материнство, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение от казахстанки о проверке на соответствие Конституции подпунктов 34 и 35 пункта 1 статьи 1, пунктов 1 и 2 статьи 59 Кодекса "О браке и семье", регулирующих суррогатное материнство.

Поводом послужил отказ клиники репродуктологии в заключении договора суррогатного материнства. По мнению заявительницы, нормы Кодекса ограничивают ее право на материнство и являются дискриминационными по признаку семейного положения.

По итогам предварительного изучения обращения Конституционный суд отметил, что институт суррогатного материнства не закреплен в Конституции и представляет собой форму реализации репродуктивных прав, регулируемую законом. Вопросы допустимости и порядка применения этой формы относятся к компетенции законодателя.

В Конституционном суде отметили, что законодатель вправе устанавливать условия и ограничения, исходя из принципов общественной морали, защиты интересов ребенка и предотвращения злоупотреблений.

"Такое регулирование не нарушает Конституцию, если основано на законности, разумности и соразмерности", – отметили в КС.

Вместе с тем там пояснили, что поскольку обращение по сути содержит просьбу о внесении изменений в правовое регулирование института суррогатного материнства, оно выходит за пределы компетенции Конституционного суда.

По поводу доводов о дискриминации Конституционный суд заметил, что равенство перед законом не означает одинакового регулирования для всех, различия могут быть оправданы целями защиты детства и семьи.

В итоге Конституционный суд постановил отказать в принятии обращения к конституционному производству.