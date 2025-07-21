Конституционный суд признал неконституционной норму УПК

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции части 5 статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), сообщает Zakon.kz.

Согласно указанной норме, одновременно с вынесением постановления о принятии дела к производству судья обязан рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении лица, преданного суду. В случае истечения срока содержания такого лица под стражей судья обязан продлить указанный срок.

Суть дела

В своем обращении мужчина указал, что установленный следственным судом срок его нахождения под стражей завершался 18 декабря 2024 года. Уголовное дело было принято судом к производству 20 декабря 2024 года, решением которого срок содержания подсудимого под стражей был продлен "до рассмотрения дела по существу".

Заявитель полагает, что норма в действующей редакции влечет правовую неопределенность и допускает в нарушение положений Конституции возможность содержания обвиняемого под стражей и после истечения установленного судом срока.

Выводы Конституционного суда

Конституционный суд указал, что любое ограничение прав и свобод человека и гражданина должно не только быть строго определено законом, но и отвечать принципу правовой определенности – быть ясным, предсказуемым и не допускающим произвольного толкования.

"Любое ограничение конституционного права на личную свободу, в том числе в виде содержания под стражей, допускается только на основании и в порядке, установленных законом, и лишь с санкции суда", – говорится в документе.

Как отмечается, законодательные механизмы в уголовном судопроизводстве, связанные с мерами пресечения, должны обеспечивать постоянный и своевременный судебный контроль. Они не могут оставлять процессуальные "окна", позволяющие продолжение содержания лица под стражей без судебного решения даже на краткий срок.

"Таким образом, руководствуясь действующим правом, в Республике Казахстан любое продление содержания под стражей должно основываться на обоснованной необходимости и быть подтверждено судом", – указали в Конституционном суде.

Там отметили, что законодатель предусмотрел на стадии досудебного расследования обязательность заблаговременного решения вопроса о продлении этого срока.

Вместе с тем Конституционный суд считает, что в целях обеспечения правовой определенности и предсказуемости закона требуется более четкое изложение уголовно-процессуальных норм, регламентирующих вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе содержания лица под стражей и после завершения досудебного производства.

Конституционный суд обратил внимание, что некорректность формулировки части 5-й статьи 319 УПК может пониматься на практике как обязывающая судью безальтернативно продлить срок содержания под стражей на период рассмотрения уголовного дела, если он истек на момент поступления дела в суд. Тогда как в статье 342 УПК определены исчисляемые сроки содержания подсудимого под стражей на период судебного разбирательства.

Что решил Конституционный суд

На основании изложенных в итоговом решении правовых позиций Конституционный суд признал не соответствующей Конституции часть 5-ю статьи 319 УПК в части слов "продлить срок применения меры пресечения, если он к этому моменту истек".

В связи с чем правительству рекомендовано в срок не позднее шести месяцев внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на приведение законодательства в соответствие с изложенными правовыми позициями.

Ранее мы рассказали, что постановление Верховного суда приведено в соответствие с Конституцией после вынесенного решения Конституционного суда.