Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета

Приказом министра промышленности и строительства от 16 октября 2025 года утверждена Методика расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщает Zakon.kz.

Методика предусматривает определение объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по которым поставщик выставляет водопотребителю счета для оплаты.

Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения за установленный период определяется на основании показаний приборов учета, принятых в коммерческий учет, установленных на границе раздела эксплуатационной ответственности.

Объем предоставленных услуг водоснабжения для физических лиц, при отсутствии приборов учета, определяется расчетным путем по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденные акиматами областей и городов из расчета на одного человека.

При этом общий объем услуг водоснабжения и водоотведения рассчитывается с учетом количества зарегистрированных граждан, для определения которых представитель поставщика получает соответствующие сведения посредством сервиса "Получение справок третьими лицами" через Портал "электронного правительства" либо из информационных систем местных исполнительных органов, интегрированных с Государственной базой данных "Физические лица".

Указывается, что при промывке построенных или реконструированных (отремонтированных) систем водоснабжения при отсутствии прибора учета питьевой воды объем использованной воды определяется согласно гидравлического расчета выпускной водопроводной трубы при полном наполнении промываемой трубы и скорости движения воды в ней не менее 1 м/сек.

Объем предоставленных услуг водоотведения для водопотребителей, присоединенных к системам водоотведения населенного пункта (поставщика), а также имеющих различные источники водоснабжения, принимается равным объему предоставленных услуг водоснабжения (питьевого, технического, горячего).

Объем сточных вод, принятых в систему водоотведения населенного пункта (поставщика) на сливном пункте определяется по объему емкости транспортного средства.

При наличии у водопотребителя прибора учета сбрасываемых сточных вод, принятого на коммерческий учет, объем предоставленных услуг водоотведения определяется по показаниям данного прибора учета.

Объем предоставленных услуг водоотведения водопотребителям для физических лиц, не присоединенным к системе водоснабжения населенного пункта (поставщика), а также имеющим различные источники водоснабжения, отводящим сточные воды в систему водоотведения населенного пункта определяется по показаниям приборов учета воды или расчетным путем по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей и городов, с учетом числа зарегистрированных граждан.

При временном отсутствии прибора учета и наличии извещения поставщика в связи с их очередной проверкой, ремонтом или заменой, а также при обнаружении неисправности прибора учета не по вине потребителя объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу показаний приборов учета за три предыдущих месяца, но не более одного месяца.

По истечении указанного срока, при отсутствии приборов учета объем предоставленных услуг определяется по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, с учетом числа зарегистрированных граждан.

При использовании питьевой воды из систем водоснабжения населенного пункта на пожаротушение, расходы, связанные с тушением пожаров возмещаются организациям по водоснабжению или водоотведению за счет средств из местного бюджета, в соответствии с представленными актами от противопожарных служб, в течение трех рабочих дней.

Поставщиком предоставляется расчет за предоставляемые им услуги водоснабжения и водоотведения.

Расчет объемов предоставленных услуг по водоснабжению или водоотведению по дифференцированным тарифам определяется с учетом численности постоянно и временно проживающих (зарегистрированных) водопотребителей, с момента регистрации. Поставщик получает соответствующие сведения из сервиса веб-портала "электронного правительства" или через информационные системы, интегрированных с государственными базами данных позволяющих выдавать справки третьим лицам.

При непредоставлении водопотребителем показаний приборов учета, поставщик осуществляет расчет на основании среднесуточного объема потребления воды по дифференцированным тарифам.

Предусмотрено, что при снятии поставщиком контрольных показаний с приборов учета производится перерасчет объема в соответствии с фактическим потреблением.

Правила также предусматривают:

Учет объема предоставленных услуг при открытой и закрытой системах горячего водоснабжения.

Учет объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Учет объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения в отдельных случаях.

Учет объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения участникам кондоминиума.

Так, объем предоставленных услуг водоснабжения для водопотребителей – участников кондоминиума определяется в следующем порядке:

при отсутствии индивидуальных и общедомового приборов учета – по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматом;

при частичной установке индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета и по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматом;

при частичной установке индивидуальных приборов учета и наличии общедомового прибора учета:

- имеющим приборы учета – по показаниям индивидуальных приборов учета;

- не имеющим приборы учета – по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматоми.

Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) не имеющих приборов учета.

При наличии отрицательной разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета, поставщик осуществляет перерасчет распределения объема воды между водопотребителями, установленном настоящей Методикой, данная норма применяется при 100%-ном наличии общедомового и индивидуальных приборов учета воды и одновременном снятии показаний с приборов учета.

Отрицательная разница подлежит пропорциональному перераспределению между абонентами на основании подтвержденных объемов индивидуального потребления.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.

При этом ранее действовавшая Методика определения объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения и поправки к ней утрачивают силу.