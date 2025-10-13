Утверждена новая методика расчета затрат на развитие инженерной инфраструктуры к жилищным объектам

Министр промышленности и строительства приказом от 7 сентября 2025 года утвердил методику расчета прогнозных объемов затрат на развитие инженерной коммуникационной инфраструктуры к новым объектам жилищного строительства, сообщает Zakon.kz.

Методика применяется для определения прогнозных затрат бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы на развитие инженерной коммуникационной инфраструктуры к новым объектам жилищного строительства.

Также она применима при расчете прогнозных затрат районного бюджета, города районного (областного) значения, села, поселка, сельского округа (в разрезе населенных пунктов).

Расчет прогнозных объемов затрат на развитие инженерной коммуникационной инфраструктуры для городов республиканского значения, столицы (района) к новым объектам жилищного строительства учитывает:

прогнозный объем затрат на развитие инженерной коммуникационной инфраструктуры для городов республиканского значения, столицы (района);

количество объектов по вводу жилья города республиканского значения столицы (районного значения), (тыс. квадратных метров);

всего количество объектов по вводу жилья городов республиканского значения, столицы (тыс. квадратных метров);

средний объем бюджетных средств за последние три отчетных финансовых года объектов инженерной коммуникационной инфраструктуры.

Диапазоны минимальных значений для каждой области устанавливается в зависимости от множества факторов, включая специфику города, климатические условия, плотность населения и экономические возможности.

Минимальные значения обеспечивают базовый уровень жизни и безопасности.

Предусмотрено, что инженерная коммуникационная инфраструктура подводится к строительным объектам, строительство которых начато в текущем финансовом году, для своевременного ввода в эксплуатацию объектов следующем финансовом году.

План ввода жилья утверждается в виде дорожной карты центральным уполномоченным органом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с местным уполномоченным органом.

При планировании прогнозных объемов затрат на развитие системы инженерной коммуникационной инфраструктуры для города республиканского значения, столицы, бюджетов районов, города районного значения, села, поселка, сельского округа (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа, местные уполномоченные органы применяют расчеты указанные выше.

Местные исполнительные органы согласовывают перечни проектов до утверждения проекта решения маслихата об областном бюджете (области, города, столицы) с соответствующими центральным уполномоченными органами.

Указывается, что местные исполнительные органы обеспечивают мониторинг реализации проектов в центральный уполномоченный орган по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом, при необходимости центральным уполномоченным органом могут быть определены иные сроки по мониторингу.

Местными исполнительными органами обеспечивается гарантированный ввод объектов жилья, утвержденных дорожными картами.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.