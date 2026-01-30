#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Право

Утверждена методика расчета затрат на развитие систем водоснабжения в населенных пунктах

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 09:34 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства от 23 января 2026 года утверждена методика расчета прогнозных объемов затрат на развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при расчете прогнозных объемов затрат на развитие систем водоснабжения и водоотведения учитывается наличие заключения проведенного технического аудита систем водоснабжения и утвержденного Плана развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта соответственно.

Финансирование проектов по водоотведению в сельских населенных пунктах будет рассмотрено после достижения 100% обеспечения населения водоснабжением.

Указывается, что при выделении финансовых средств на реализацию проектов по канализационно-очистным сооружениям в сельских населенных пунктах, будут считаться как нецелевое использование.

До внесения на утверждение проекта решения маслихата об областном бюджете (области, города республиканского значения, районного значения, села) местный исполнительный орган согласовывает перечень проектов, включенных к финансированию, целевые индикаторы и показатели по обеспечению доступом к услугам водоснабжения и водоотведения, износа систем водоснабжения и водоотведения с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами
10:27, Сегодня
Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами
Утверждена новая методика расчета затрат на развитие инженерной инфраструктуры к жилищным объектам
12:14, 13 октября 2025
Утверждена новая методика расчета затрат на развитие инженерной инфраструктуры к жилищным объектам
Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета
09:58, 23 октября 2025
Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
10:46, Сегодня
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
10:46, Сегодня
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
10:25, Сегодня
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
10:10, Сегодня
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: