Утверждена методика расчета затрат на развитие систем водоснабжения в населенных пунктах

Приказом министра промышленности и строительства от 23 января 2026 года утверждена методика расчета прогнозных объемов затрат на развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при расчете прогнозных объемов затрат на развитие систем водоснабжения и водоотведения учитывается наличие заключения проведенного технического аудита систем водоснабжения и утвержденного Плана развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта соответственно.

Финансирование проектов по водоотведению в сельских населенных пунктах будет рассмотрено после достижения 100% обеспечения населения водоснабжением.

Указывается, что при выделении финансовых средств на реализацию проектов по канализационно-очистным сооружениям в сельских населенных пунктах, будут считаться как нецелевое использование.

До внесения на утверждение проекта решения маслихата об областном бюджете (области, города республиканского значения, районного значения, села) местный исполнительный орган согласовывает перечень проектов, включенных к финансированию, целевые индикаторы и показатели по обеспечению доступом к услугам водоснабжения и водоотведения, износа систем водоснабжения и водоотведения с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.