Казахстан и Пакистан будут совместно бороться с преступностью

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства РК "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью", сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Заключение Соглашения создаст правовую основу для сотрудничества с правительством Исламской Республики в сфере борьбы с преступностью.

Документ предусматривает обмен информацией, совместные меры против терроризма, наркопреступности, торговли людьми, киберпреступлений и других видов преступности. Сотрудничество включает обмен опытом, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в расследованиях.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.