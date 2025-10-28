Рассмотрение жалоб Уполномоченным по правам человека: обновлены правила

Уполномоченный по правам человека приказом от 20 октября 2025 года утвердил в новой редакции Правила рассмотрения жалоб, сообщает Zakon.kz.

Жалобы, связанные с решениями или действиями (бездействиями) центральных государственных органов, квазигосударственных, неправительственных организации и иных организаций, должностных лиц рассматриваются Уполномоченным.

Представители рассматривают жалобы в рамках своих функциональных обязанностей и в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, а также по поручению Уполномоченного.

Правилами установлено, что Национальный центр по правам человека (рабочий орган) оказывает содействие для осуществления деятельности Уполномоченного по рассмотрению жалоб.

При этом материалы, полученные при рассмотрении жалобы, до вынесения окончательного решения разглашению не подлежат. Также не подлежат разглашению без письменного согласия сведения о частной жизни заявителя и других лиц.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Этот срок продлевается мотивированным решением Уполномоченного на разумный срок, но не более чем до двух месяцев, о чем в течение трех рабочих дней уведомляются заявитель и соответствующие государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностные лица, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

Как подать жалобу

Жалоба о нарушении прав и свобод человека и гражданина подается заявителем или через его представителя либо участником национального превентивного механизма при исполнении своих полномочий, на государственном языке или языке, которым владеет, в бумажном или электронном формате в отношении решений или действий (бездействий) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, иных организаций и должностных лиц, повлекших предполагаемое нарушение прав и свобод человека и гражданина.

Жалоба должна содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства или работы заявителя;

изложение существа решений или действий (бездействия) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, иных организаций или должностных лиц, нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы.

К жалобе, поданной представителем заявителя, прилагается документ, подтверждающий согласие, полномочия лица, в интересах которого подана жалоба.

К жалобе, которая подается близким родственником, супругом (супругой), согласие лица, в интересах которого подается жалоба, не требуется.

К жалобе прилагаются (при наличии):

документы, подтверждающие доводы заявителя;

доказательства, подтверждающие обстоятельства жалобы, включая фото-, аудио- и видеоматериалы;

сведения о предыдущих жалобах.

Поступившая жалоба регистрируется и заявителю выдают подтверждение о получении.

По поступившим жалобам Уполномоченный, Представители осуществляют одно из следующих действий:

принимают жалобу к рассмотрению;

разъясняют способы и средства, которые заявитель может использовать для защиты своих прав и свобод;

направляют в компетентные государственные органы или должностным лицам обращения о проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению;

отказывают в принятии жалобы к рассмотрению, что должно быть мотивировано.

Как попасть на личный прием

Заявитель может обращаться с запросом о личном приеме, который должен содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства или работы заявителя;

изложение существа решений или действий (бездействий) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы;

сведения о предыдущих жалобах по этому же вопросу.

Личный прием осуществляется по предварительной записи согласно графику личного приема, который размещается на официальном интернет – ресурсе рабочего органа или его представительства.

Если заявитель не владеет государственным или русским языком, на личном приеме он может выступать на родном языке или языке, которым владеет с использованием услуг переводчика.

Кроме того, говорится, что если в ходе личного приема вопрос, поднимаемый заявителем, не может быть разрешен Уполномоченным, Представителем, то заявитель может подать жалобу в письменной форме и с ним ведется работа как с письменной жалобой.

Порядок рассмотрения жалобы

При решении вопроса о принятии жалобы к рассмотрению превалирует принцип презумпции в пользу рассмотрения жалобы.

Рассмотрение жалобы проводится с целью определения наличия нарушения прав и свобод человека и гражданина в результате несоблюдения законов РК в области прав и свобод человека и гражданина или правовых обязательств государства в рамках ратифицированных международных договоров в области прав и свобод человека и гражданина.

Процедура рассмотрения жалобы включает в себя следующие обязательные действия:

выяснение обстоятельств путем истребования фактических данных от заявителя и государственных органов, сбора необходимых документов и иных материалов, относящихся к жалобе;

предоставление возможности государственному органу, органу местного государственного управления и самоуправления или должностному лицу, чьи решения или действия (бездействия) обжалуются, дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе рассмотрения жалобы;

оценка доказательств путем анализа полученной информации на соответствие законам РК в области прав и свобод человека и гражданина, международным стандартам прав человека и гражданина в соответствии с принципами объективности и беспристрастности.

На основе предоставленных документов и информации со стороны заявителя и уполномоченных государственных органов, а также правового анализа принимают решение об усмотрении или отсутствии нарушения прав и свобод человека и гражданина.

По жалобам, в которых усмотрено нарушение прав человека, Уполномоченный:

направляет в государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностным лицам, государственным служащим, действиями (бездействием) которых нарушены права и свободы заявителя, рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для их восстановления;

обращается в уполномоченный государственный орган или к должностному лицу с ходатайством об осуществлении дисциплинарного или административного производства либо производства по уголовному правонарушению в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;

обращается в суд с исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, государственных служащих.

Рекомендации могут включать принятие мер по:

проведению объективного и беспристрастного разбирательства, привлечению виновных лиц к ответственности;

реализации обязательств государства в соответствии с ратифицированными международными договорами предоставить компенсацию за причиненный ущерб;

принятию мер по реабилитации, в том числе доступ к медицинской, социальной и психологической помощи, если это необходимо;

введению гарантии неповторения, включающей изменение политики, пересмотр процедур и обучение сотрудников соответствующих органов для предотвращения аналогичных нарушений в будущем.

По жалобам, в которых не усмотрено нарушение прав и свобод человека и гражданина, заявителю направляется ответ с указанием мотивированных причин такого решения.

Разъясняются способы и средства защиты прав и свобод по жалобам:

по которым не исчерпаны средства правовой защиты (не обжалованы решения и действия (бездействия) государственного органа, органа местного государственного управления и самоуправления или должностного лица, нарушившего права и свободы заявителя);

об оспаривании судебных актов и решений уполномоченных органов по уголовным и административным делам, если они связаны с вопросами справедливости и оценки доказательств;

находящиеся на стадии рассмотрения в государственных органах или судах, за исключением случаев о произвольном задержании, либо о затягивании судебного разбирательства;

связанные с вопросами качества предоставления государственных услуг, за исключением случаев, когда действия государственного органа основаны на дискриминации по признакам происхождения, социального, должностного или имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или иным обстоятельствам;

касающиеся действий или бездействия физических либо юридических лиц, связанные с гражданскими спорами, включая вопросы права собственности, исполнения договорных обязательств и другие частноправовые отношения, не вытекающие из международных обязательств государства в рамках ратифицированных международных договоров в области прав и свобод человека и гражданина.

Анонимные жалобы, а также жалобы, содержащие нецензурные выражения, уничижительные или дискриминационные формулировки в отношении личности или группы по признаку религиозной, этнической, половой или иной идентичности, и иные формы злоупотребления правом на обращение, не подлежат рассмотрению.

Обобщение итогов рассмотрения жалоб

Обобщение итогов рассмотрения жалоб проводится рабочим органом и Представителями в сроки, предусмотренные регламентом рабочего органа.

По результатам обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный:

направляет в государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, а также должностным лицам свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административных процедур;

обращается к субъектам, принявшим (издавшим) правовые акты, с предложениями о внесении в них изменений и дополнений, если Уполномоченный полагает, что решения или действия (бездействия) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, совершаются в силу их несовершенства или существующих в них пробелов либо противоречия законодательства РК международным договорам или иным обязательствам РК.

В случаях, имеющих особое общественное значение либо связанных с массовым нарушением прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией, Уполномоченный принимает следующие меры:

направляет обращение непосредственно президенту РК, Палатам Парламента или правительству;

обращается в Верховный суд с предложением дать разъяснения по вопросам судебной практики;

иные меры в соответствии с Конституционным законом.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2025 года.