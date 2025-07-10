Воздействие человека на водные объекты: обновлены правила определения нормативов

Министр экологии приказом от 3 июля 2025 года утвердил в новой редакции Правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на водные объекты, сообщает Zakon.kz.

Водным кодексом установлены следующие нормативы допустимого антропогенного воздействия на воды:

нормативы допустимых сбросов;

технологические нормативы сбросов;

нормативы допустимых физических воздействий на поверхностные воды;

нормативы предельно допустимого негативного воздействия на водные объекты.

Определение нормативов допустимых сбросов осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Кодекса и Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Под технологическими нормативами сбросов понимаются экологические нормативы сброса, устанавливаемые в комплексном экологическом разрешении для объектов I и II категории, в виде предельного количества (массы) сброса маркерных загрязняющих веществ на единицу объема сточных вод.

Технологические нормативы сбросов устанавливаются в комплексном экологическом разрешении в пределах, не превышающих соответствующие технологические показатели (при их наличии), связанных с применением наилучших доступных техник по конкретным областям их применения, установленных в заключениях по наилучшим доступным техникам.

При этомо боснование технологических нормативов сбросов обеспечивается в проекте технологических нормативов, предоставляемом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды оператором объекта вместе с заявлением на получение комплексного экологического разрешения.

Проект технологических нормативов разрабатывают юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществление хозяйственной или иной деятельности, в ходе подготовки заявки на получение комплексного экологического разрешения или заявки на пересмотр комплексного экологического разрешения.

Проект технологических нормативов должен включать:

краткую характеристику производственного процесса, где представляется информация по виду выпускаемой продукции, используемого сырья, оценка соответствия общим наилучшим доступным техникам, связанные с технологическим процессом, которые могут повлиять на выбор наилучшей доступной техники.

перечень технологических процессов и/или объекты технологического нормирования на текущий момент, маркерные загрязняющие вещества, образующиеся на объектах технологического нормирования в соответствии с заключением на основании справочников наилучшим доступным техникам и их мониторинг.

определение, а также обоснование технологических нормативов, согласно приложению к настоящим правилам.

Технические решения по применению наилучших доступных техник определяются в период проектирования разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и эксплуатацию объекта.

Нормативами допустимых физических воздействий на поверхностные воды являются экологические нормативы, устанавливаемые для каждого источника в виде допустимого уровня воздействия тепла и иных физических воздействий на поверхностные воды, при которых негативное физическое воздействие от такого источника в совокупности со всеми другими источниками не приведет к превышению установленных предельно допустимых уровней физических воздействий на воды.

Под предельно допустимым уровнем негативного физического воздействия на поверхностные воды понимается максимальный уровень отдельных видов физического воздействия (шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей, радиации, тепла), при котором отсутствует вредное воздействие на состояние животных, растений, экологических систем и биоразнообразия.

При установлении нормативов допустимых физических воздействий на поверхностные воды уровень соответствующих физических факторов в поверхностном водном объекте устанавливается исходя из требований соблюдения безопасного уровня воздействия на окружающую среду.

Нормативы допустимых физических воздействий на поверхностные воды устанавливаются для объектов I и II категорий, на уровнях, не превышающих:

в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду;

в случае проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности.

Правилами установлено, что для действующих объектов нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются на уровнях, установленных в заявлении на получение комплексного экологического разрешения.

Нормативы допустимых физических воздействий определяются оператором самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций (аккредитованных лабораторий).

При определении нормативов допустимых физических воздействий в части теплового воздействия учитывается влияние локального повышения температуры поверхностных вод на:

превышение критических значений для стадий жизненных циклов "стенотермных" водных организмов;

усиление восприимчивости организмов к токсическим веществам (присутствующим в поверхностных водах);

замену таксонов местной альгофлоры менее желательными;

снижение количества кислорода в воде.

Нормативы предельно допустимого негативного воздействия на водные объекты устанавливаются совокупно, исходя из требований по достижению экологических нормативов качества и/или целевых показателей качества окружающей среды, рационального использования водных объектов, а также внедрения наилучших доступных техник.

Нормативы предельно допустимого негативного воздействия на водные объекты устанавливаются по химическим и биологическим показателям, физическим факторам с учетом условий целевого использования водных объектов.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

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