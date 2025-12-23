Единая платформа закупок: обновлены правила использования

Министр финансов приказом от 17 декабря 2025 года утвердил в новой редакции Правила использования единой платформы закупок, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлены новые понятия:

автоматизированная интегрированная информационная система "Электронные государственные закупки" (система) – информационная система уполномоченного органа, предоставляющая точку доступа к электронным услугам государственных закупок;

– информационная система уполномоченного органа, предоставляющая точку доступа к электронным услугам государственных закупок; технический сбой – незапланированный временный выход из строя программного-аппаратного комплекса или отдельного из компонентов информационной системы (аварийная остановка, разрушение содержимого памяти, перегрузка ресурсов аппаратно-программного обеспечения и другие ситуации, существенно нарушающие принятую технологию и не позволяющие использовать программное обеспечение в условиях системы, в том числе неверные выходные данные (результаты), выдаваемые программным обеспечением), повлекший за собой отсутствие возможности использования системы одним или нескольким пользователям.

Для работы на веб-портале и участия в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора пользователи совершают совокупность следующих действий:

устанавливают аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов (открытый и закрытый ключ) электронной цифровой подписи (ЭЦП);

получают сертификаты (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;

проходят процедуры регистрации на веб-портале.

На веб-портале действуют сертификаты ЭЦП, изданные для физических и юридических лиц Национальным удостоверяющим центром РК, а также удостоверяющими центрами государств-членов ЕАЭС, подтвержденные ДТС РК.

Все документы и сведения пользователь веб-портала размещает в виде электронных документов или электронных копий документов и подписывает ЭЦП.

Время создания, получения и отправки всех электронных документов и электронных копий документов на веб-портале фиксируется по местному времени города Астаны.

В случае превышения размера загружаемых на веб-портале файлов или архивов файлов 20 мегабайт их необходимо загружать частями, размер каждой из которых не превышает 20 мегабайт.

Услуги пользователям по использованию веб-портала для просмотра сведений по опубликованным государственным закупкам и закупкам квазигосударственного сектора оказываются на веб-портале бесплатно.

Услуги пользователям по доступу к веб-порталу для участия в государственных закупках оказываются единым оператором на платной основе на основании публичной оферты или договора о государственных закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом определены заказчиками и поставщиками одновременно), за исключением:

общественных объединений лиц с инвалидностью РК в случае заключения договоров о предоставлении услуг инватакси;

государственных учреждений;

единого оператора.

Услуги пользователям по использованию веб-портала для участия в закупках субъектов квазигосударственного сектора оказываются операторами на платной основе на основании публичной оферты или договора о закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора определены заказчиками и поставщиками одновременно).

Единый оператор и операторы в рамках оказываемых услуг по использованию веб-портала предоставляют следующую функциональность:

подача заявки на участие в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора;

подача соглашения об участии в закупках способом из одного источника;

предоставление ценового предложения;

согласование и подписание договора о государственных закупках и договора о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Единый оператор и операторы приостанавливают услуги по использованию веб-портала до момента полной и надлежащей оплаты.

В правила добавлена новая глава, которая регламентирует порядок работы веб-портала в случае возникновения технических сбоев.

В случае возникновения технических сбоев, связанных с участием в государственных закупках, проводятся следующие мероприятия:

пользователь ставит в известность Контакт-центр не позднее 1 часа посредством электронной почты, указанной на веб-портале, с указанием даты и времени по времени города Астаны обнаружения технического сбоя, а также контактных данных и приложением подтверждающих документов (экранных снимков и иных представленных электронных документов). В случае невозможности отправки по электронной почте информации о техническом сбое пользователь ставит в известность Контакт-центр не позднее 1 часа посредством телефонной связи;

посредством электронной почты, указанной на веб-портале, с указанием даты и времени по времени города Астаны обнаружения технического сбоя, а также контактных данных и приложением подтверждающих документов (экранных снимков и иных представленных электронных документов). В случае невозможности отправки по электронной почте информации о техническом сбое пользователь ставит в известность Контакт-центр посредством телефонной связи; специалист единого оператора в случае обнаружения изменения в работе или в конфигурации системы, не соответствующие стандартному функционированию, фиксирует дату и время возникновения технического сбоя в журнале учета обращений пользователей о возникших технических сбоях.

Контакт-центр обеспечивает взаимодействие с пользователями Системы в зависимости от способа обращения (посредством телефонной связи, электронной почты):

в рабочие дни – с 9.00 часов до 18:30 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 часов, по времени города Астаны.

Единый оператор увеличивает время работы Контакт-центра, в том числе осуществляет переход на круглосуточную поддержку, по согласованию с уполномоченным органом.

Сотрудник Контакт-центра регистрирует обращения пользователей и специалистов единого оператора в журнале учета обращений пользователей о возникших технических сбоях.

Если обращение пользователя о техническом сбое поступает по электронной почте вне рабочего времени по времени города Астаны, то сотрудник регистрирует сообщение на следующий рабочий день.

Журнал учета обращений пользователей о возникших технических сбоях ведется единым оператором в электронном виде в информационной системе единого оператора по учету обращений пользователей.

После регистрации обращения присваивается уникальный идентификатор в информационной системе единого оператора по учету обращений пользователей и в течение 1 часа высылается на электронную почту пользователя.

В случае отсутствия документов, необходимых для анализа возникшей проблемы, специалист единого оператора запрашивает их у пользователя.

При наличии информации о техническом сбое единый оператор с момента поступления информации в рабочее время по времени города Астаны в течение 1 рабочего дня проводит анализ полученной информации или представленных материалов (экранных снимков и иных представленных электронных документов), в целях подтверждения или опровержения наличия факта технического сбоя системы.

Государственные закупки, срок приема заявок или ценовых предложений которых истекает во время подтверждения или опровержения технического сбоя, за исключением технических сбоев, не препятствующих возможности участия пользователей в закупках, продлеваются единым оператором до момента возможного подтверждения либо опровержения факта технического сбоя.

При опровержении технического сбоя единый оператор в течение 2 часов после подтверждения наличия фактов об опровержении технического сбоя системы уведомляет пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об опровержении технического сбоя с приложением подтверждающей информации.

При подтверждении единым оператором технического сбоя устанавливается уровень его критичности.

Технические сбои по степени их влияния на функционирование программно-аппаратного комплекса системы и процедуры закупок, проводимых в электронном виде, подразделяются на следующие уровни критичности:

"низкий" – сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них, согласования или подписания договоров, процедур обсуждения, подачи жалоб, отправке уведомлений, возражений и заключений;

– сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них, согласования или подписания договоров, процедур обсуждения, подачи жалоб, отправке уведомлений, возражений и заключений; "средний" – сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках либо к отсутствию возможности согласования или подписания договора о государственных закупках, обсуждения, подачи жалоб, отправке уведомлений, возражений, заключений одним и (или) несколькими участниками, подвергшихся влиянию технического сбоя, который приведет или привел к безрезультативности предыдущей работы пользователей системы;

– сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках либо к отсутствию возможности согласования или подписания договора о государственных закупках, обсуждения, подачи жалоб, отправке уведомлений, возражений, заключений одним и (или) несколькими участниками, подвергшихся влиянию технического сбоя, который приведет или привел к безрезультативности предыдущей работы пользователей системы; "высокий" – сбои и (или) события, вызвавшие остановку или недоступность одного и более модулей системы, при которых у всех пользователей отсутствует возможность участия в закупках, согласования или подписания договора, обсуждения, подачи заявок, отправки уведомлений, возражений, заключений.

В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности "низкий" единый оператор выполняет следующие мероприятия:

незамедлительно приступает к устранению причин технического сбоя;

после устранения технического сбоя уведомляет пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об окончании проведения работ и устранении технического сбоя.

В случае устранения технического сбоя с уровнем критичности "низкий" продление сроков закупок не производится.

В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности "средний" единый оператор выполняет следующие мероприятия:

приступает к устранению технического сбоя по государственным закупкам, а также по другим закупкам, в случае обнаружения в них аналогичных технических сбоев;

с момента подтверждения технического сбоя продлевает все завершающиеся процедуры (сроки окончания приема заявок и ценовых предложений, сроки проведения аукционных торгов, сроки окончания подписания договоров со стороны поставщика, сроки окончания проведения камерального контроля, сроки окончания исполнения уведомлений камерального контроля, сроки обжалования), на которые повлиял технический сбой в соответствующем модуле системы, на время, затраченное для устранения технического сбоя;

письменно извещает уполномоченный орган о техническом сбое, причине возникновения и выполненных мероприятиях по устранению, результате устранения, с указанием предложений по недопущению технического сбоя.

При возникновении технических сбоев с уровнем критичности "высокий" единый оператор выполняет следующие мероприятия:

незамедлительно письменно по электронной почте и/или средства телефонной связи, информирует уполномоченный орган возникшем техническом сбое;

с момента подтверждения технического сбоя продлевает все завершающиеся процедуры (сроки окончания приема заявок и ценовых предложений, сроки проведения аукционных торгов, сроки окончания подписания договоров со стороны поставщика, сроки окончания проведения камерального контроля, сроки окончания исполнения уведомлений камерального контроля, сроки направления жалоб, уведомлений, возражений, заключений), которые совпали по времени с техническим сбоем в соответствующем модуле системы, на время затраченное для устранения технического сбоя;

в течение 1 часа с момента подтверждения технического сбоя уведомляет пользователей путем размещения на главной странице веб-портала информации о техническом сбое, его уровне критичности, плановом времени и дате его устранения, а в случае невозможности размещения информации на главной странице веб-портала доводит информацию посредством собственного сайта и по обращениям через Контакт-центр.

В случае изменения такой информации повторно уведомляет пользователей системы;

при совпадении времени технического сбоя и срока приема заявок и (или) ценовых предложений на участие в закупках способами конкурса, аукциона, или запроса ценовых предложений, продлевает время окончания приема заявок и (или) ценовых предложений на соответствующее количество дней, но не менее чем 1 календарный день ;

; при совпадении времени технического сбоя и срока согласования или подписания договора потенциальным поставщиком продлевает время согласования или подписания договора на соответствующее количество дней, но не менее чем 1 календарный день ;

; при совпадении времени технического сбоя и срока направления жалоб, уведомлений, возражений, заключений продлевает срок направления жалоб, уведомлений, возражений, заключений на соответствующее количество дней, но не менее, чем на 1 календарный день ;

; при совпадении времени технического сбоя и времени проведения этапа аукционных торгов в закупках способом аукциона, продлевает этап проведения аукционных торгов на следующий рабочий день после подтверждения факта устранения технического сбоя.

В случае автоматического формирования протокола о результатах проведения аукциона системой такой протокол и поданные заявки аннулируются;

при техническом сбое, превышающем срок приема заявок или ценовых предложений, продлевает срок начала приема заявок или ценовых предложений по таким закупкам на срок устранения проблемы;

при техническом сбое, исключающем возможность дешифрации ценовых предложений, поданных в закупках способами "Запрос ценовых предложений", "Аукцион", "Конкурс", если срок приема заявок или ценовых предложений не истек на момент возникновения технического сбоя, единый оператор продлевает закупки на время устранения сбоя и сообщает потенциальным поставщикам, о необходимости повторно подать заявки и ценовые предложения;

при техническом сбое, исключающем возможность дешифрации ценовых предложений, поданных в закупках способами "Запрос ценовых предложений", "Аукцион", "Конкурс", если срок приема заявок или ценовых предложений истек, единый оператор продлевает срок приема заявок и ценовых предложений на время устранения сбоя и сообщает потенциальным поставщикам о необходимости повторно подать заявки и ценовые предложения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы единый оператор незамедлительно извещает уполномоченный орган и в течение всего времени до момента прекращения обстоятельства предоставляет информацию о предпринимаемых мерах и доказательства названных обстоятельств. В таких случаях решение о продлении сроков закупок принимается единым оператором на количество времени (дней), в течение которого длились обстоятельства;

приступает к устранению технического сбоя;

повторно уведомляет пользователей об устранении технического сбоя, размещая информацию на главной странице веб-портала о фактической дате и времени устранения технического сбоя с указанием номеров объявлений и лотов, о факте продления закупок;

письменно в течение 1 рабочего дня извещает собственника о техническом сбое, причине возникновения и выполненных мероприятиях по устранению, результате устранения, факте продления закупок с указанием предложений по недопущению технического сбоя.

В случае невозможности подписания договора потенциальным поставщиком в связи с возникновением технического сбоя системы и включением его в реестр недобросовестных участников государственных закупок по указанной причине, единый оператор устраняет последствия технического сбоя при подтверждении его возникновения в период подписания договора.

Единый оператор предоставляет потенциальному поставщику функционал для подписания договора в течение 1 календарного дня. В случае направления заказчиком проекта договора второму победителю единый оператор удаляет проект договора, направленный второму победителю.

При этом единый оператор извещает уполномоченный орган о совершенных действиях, связанных с возникновением технического сбоя системы.

В случае обращения пользователя об отсутствии возможности подачи вопросов в период обсуждения проекта конкурсной (аукционной) документации в связи с техническим сбоем в системе, единый оператор при подтверждении технического сбоя продлевает срок обсуждения проекта конкурсной документации на 1 календарный день.

В случае сбоев в функционировании системы, устранение которых невозможно собственными силами единого оператора, единый оператор с согласия уполномоченного органа привлекает соответствующих высококвалифицированных специалистов по программному и аппаратному обеспечению.

Проведение технических и профилактических работ в системе осуществляется на основании утвержденного и опубликованного плана работ по проведению технических и профилактических работ, согласованного уполномоченным органом.

В случае проведения технических и профилактических работ системы, единый оператор уведомляет пользователей системы не позднее 2 календарных дней до проведения технических и профилактических работ. При этом сроки окончания приема заявок или ценовых предложений или дополнений к заявкам, процедур вскрытия, допуска и подведения итогов по закупкам, а также сроки согласования и подписания договоров на веб-портале, даты которых выпадают на даты проведения профилактических работ, переносятся единым оператором с учетом срока проведения технических и профилактических работ.

При поступлении информации о возникновении технического сбоя единый оператор в целях подтверждения технического сбоя с уровнями критичности "средний" и "высокий" письменно по электронной почте и телефонной связи информирует структурное подразделение уполномоченного органа, ответственного за вопросы информатизации, обеспечения информационной безопасности о возникшем техническом сбое.

Единый оператор ежедневно проводит анализ технических сбоев предыдущего дня и обеспечивает максимально быстрое их устранение.

Единый оператор ежегодно предоставляет уполномоченному органу:

подписанные ответственными лицами выписку из журнала учета обращений пользователей о возникших технических сбоях;

информацию о причинах возникновения технических сбоев, выполненных мероприятиях по устранению, результатах устранения, предложения по недопущению технических сбоев.

Уполномоченный орган рассматривает представленную информацию и формирует рекомендации по устранению и недопущению технических сбоев.

При поступлении уполномоченному органу письменных обращений от физических и юридических лиц о технических сбоях системы, возникших в ходе участия в государственных закупках, собственник направляет единому оператору письмо на рассмотрение с приложением копии поступившего обращения.

Единый оператор в соответствии с установленными сроками реагирования предоставляет информацию о возникшем инциденте, классифицировав приоритет возникшего технического сбоя (в случае если таковые имеются), причины возникновения и сроки устранения при подтверждении факта технического сбоя.

Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.