Право

Утверждены правила распределения образовательного госзаказа среди вузов

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:53 Фото: Zakon.kz
И.о. министра науки и высшего образования приказом от 4 ноября 2025 года утвердил Правила формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, сообщает Zakon.kz.

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием размещается в виде образовательных грантов дифференцированно в зависимости от образовательных программ, вида и статуса организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО).

Для формирования государственного образовательного заказа министерство труда предоставляет в министерство науки и высшего образования (уполномоченный орган) результаты о потребности в кадрах на среднесрочный период ежегодно в срок не позднее 1 апреля.

Уполномоченный орган на основе результатов системы прогнозирования потребности в кадрах на среднесрочный период формирует государственный образовательный заказ в разрезе направлений подготовки согласно Классификатору направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием.

Государственный образовательный заказ по направлениям подготовки распределяется по группам образовательных программ, а также двудипломных и совместных образовательных программ в ОВПО, филиалах зарубежных организаций высшего образования, с учетом целей и задач развития высшего образования и науки, стратегических, программных документов, планов.

Распределение государственного образовательного заказа осуществляется по группам образовательных программ на трехлетний период.

При распределении госзаказа в качестве приоритетного критерия для отдельных групп образовательных программ учитывается процент трудоустройства выпускников. Указанный показатель используется для обеспечения рынка труда востребованными выпускниками по соответствующим направлениям.

Для распределения государственного образовательного заказа уполномоченный орган создает Комиссию по распределению государственного образовательного заказа.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.

Уполномоченный орган на основании решения Комиссии осуществляет распределение государственного образовательного заказа дифференцированно по соответствующим группам образовательных программ, в том числе в зависимости от образовательных программ, вида и статуса ОВПО.

Также говорится, что при распределении госзаказа предусматриваются размеры квоты приема по каждому направлению подготовки кадров с высшим образованием.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
