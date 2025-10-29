Токаев утвердил Положение о Республиканском штабе по ликвидации ЧС
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 23 октября 2025 года утвердил Положение о Республиканском оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий и внес изменения в ряд других документов, сообщает Zakon.kz.
Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий (РОШ) является рабочим органом при правительстве РК, осуществляющим общее руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий.
В состав РОШ входят:
- премьер-министр РК – руководитель РОШ;
- заместитель премьер-министра РК и руководитель уполномоченного органа в сфере гражданской защиты – заместители руководителя РОШ;
- руководители заинтересованных государственных органов, определяемые руководителем РОШ, – члены РОШ.
Задачи организации:
- выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
- организация проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
- координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
- контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий.
Рабочим органом РОШ является уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.
Рабочий орган РОШ осуществляет:
- сбор и обработку информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ее оценку;
- оперативное взаимодействие с заинтересованными государственными органами и организациями;
- расчет сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
- выработку предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств гражданской защиты и иных организаций, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба.
Заседания РОШ проводятся по мере необходимости и созываются руководителем РОШ.
Также утверждены:
- описания символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
- описание знамен территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
- текст Присяги сотрудников органов гражданской защиты.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
