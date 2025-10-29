Токаев утвердил Положение о Республиканском штабе по ликвидации ЧС

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 23 октября 2025 года утвердил Положение о Республиканском оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий и внес изменения в ряд других документов, сообщает Zakon.kz.

Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий (РОШ) является рабочим органом при правительстве РК, осуществляющим общее руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий. В состав РОШ входят: премьер-министр РК – руководитель РОШ;

заместитель премьер-министра РК и руководитель уполномоченного органа в сфере гражданской защиты – заместители руководителя РОШ;

руководители заинтересованных государственных органов, определяемые руководителем РОШ, – члены РОШ. Задачи организации: выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;

организация проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;

координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;

контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий. Рабочим органом РОШ является уполномоченный орган в сфере гражданской защиты. Рабочий орган РОШ осуществляет: сбор и обработку информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ее оценку;

оперативное взаимодействие с заинтересованными государственными органами и организациями;

расчет сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;

выработку предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств гражданской защиты и иных организаций, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба. Заседания РОШ проводятся по мере необходимости и созываются руководителем РОШ. Также утверждены: описания символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

описание знамен территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

текст Присяги сотрудников органов гражданской защиты. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: