Право

Токаев утвердил Положение о Республиканском штабе по ликвидации ЧС

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 23 октября 2025 года утвердил Положение о Республиканском оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий и внес изменения в ряд других документов, сообщает Zakon.kz.

Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий (РОШ) является рабочим органом при правительстве РК, осуществляющим общее руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий.

В состав РОШ входят:

  • премьер-министр РК – руководитель РОШ;
  • заместитель премьер-министра РК и руководитель уполномоченного органа в сфере гражданской защиты – заместители руководителя РОШ;
  • руководители заинтересованных государственных органов, определяемые руководителем РОШ, – члены РОШ.

Задачи организации:

  • выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
  • организация проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
  • координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
  • контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий.

Рабочим органом РОШ является уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.

Рабочий орган РОШ осуществляет:

  • сбор и обработку информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ее оценку;
  • оперативное взаимодействие с заинтересованными государственными органами и организациями;
  • расчет сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
  • выработку предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств гражданской защиты и иных организаций, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба.

Заседания РОШ проводятся по мере необходимости и созываются руководителем РОШ.

Также утверждены:

  • описания символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
  • описание знамен территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
  • текст Присяги сотрудников органов гражданской защиты.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

