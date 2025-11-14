#АЭС в Казахстане
Право

Токаев внес изменения в работу Энергетического совета

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 11 ноября 2025 года, которым внес изменения в положение об Энергетическом совете при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что заседания Совета проводятся по мере необходимости в сроки, определяемые председателем Совета, но не реже одного раза в полугодие.

По решению председателя Совета допускаются вынесение и рассмотрение вопросов путем заочного голосования. Заочное голосование проводится на бумажном носителе. Для проектов с пометкой "Для служебного пользования", а также содержащих государственные секреты, голосование осуществляется с соблюдением требований по защите государственных секретов.

Срок заочного голосования членов Совета не должен превышать один рабочий день со дня рассылки материалов по проекту решения для голосования.

Предусматривается, что при наличии замечаний по проекту решения, направленному на заочное голосование, члены Совета до окончания срока заочного голосования информируют рабочий орган Совета в письменном виде.

В случае непредставления ответа в установленный срок считается, что член Совета проголосовал за принятие проекта решения "по умолчанию".

Заседание Совета считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины его членов.

Делегирование членами Совета своих полномочий иным должностным лицам не допускается.

Также говорится, что решения Совета принимаются открытым или заочным голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании или участвовавших в заочном голосовании. Решения Совета носят рекомендательный характер. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Члены Совета вправе выразить в письменном виде свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
