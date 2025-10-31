Обновлены правила направления молодых специалистов в сельскую местность на отработку

Приказом министра науки и высшего образования от 20 октября 2025 года внесены изменения в Правила направления специалиста на работу возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств гражданам РК, обучавшимся на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что граждане РК из числа сельской молодежи, обучившиеся в пределах квоты по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают соответственно в организациях образования, здравоохранения, подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, ветеринарных организациях, организациях аграрного профиля, независимо от формы собственности, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания вуза.

Граждане РК из числа сельской молодежи, обучившиеся в пределах квоты по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают не менее двух лет после окончания ОВПО в регионах для переселения.

Граждане РК, обучившиеся по педагогическим и медицинским специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают соответственно в организациях образования, организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания ОВПО или НООЗ.

Граждане РК, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в организациях независимо от формы собственности не менее трех лет после окончания ОВПО.

Граждане РК, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), а также в организациях здравоохранения, являющихся клиническими базами, в клиниках организаций образования в области здравоохранения, в базах резидентуры не менее трех лет после завершения срока обучения.

Граждане РК, обучившиеся в докторантуре по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), а также в организациях здравоохранения, являющихся клиническими базами, в клиниках организаций образования в области здравоохранения, в базах резидентуры не менее трех лет после завершения срока обучения.

Граждане РК, указанные выше, отрабатывают соразмерно времени их фактического обучения по государственному образовательному заказу после окончания ОВПО или НООЗ в пределах срока при:

переводе с обучения на платной основе на обучение по государственному образовательному заказу;

переводе с обучения по государственному образовательному заказу на обучение на платной основе;

отчислении из ОВПО или НООЗ при условии последующего восстановления на обучение в течение текущего или следующего учебного года.

Срок отработки рассчитывается по формуле с учетом:

фактического срока обучения на основе государственного образовательного заказа в месяцах, без дробления на дни (при этом округление производится в большую сторону);

общего срока обучения в ОВПО или НООЗ в месяцах (при этом округление производится в большую сторону);

срока отработки для граждан РК, отучившихся весь срок на основе государственного образовательного заказа, составляющий 36 месяцев (24 месяца для лиц, указанных в пункте 4).

Комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, начинающие свою работу с даты утверждения ее состава, являются постоянно действующими и создаются ежегодно при соответствующих ОВПО и НООЗ, в которых завершают обучение граждане РК, указанные в пункте 17 статьи 47 Закона, для их персонального распределения на работу.

Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.

Граждане РК, указанные в пункте 17 статьи 47 Закона, завершившие обучение в текущем году, не позднее 1 сентября прибывают на место работы по направлению.

Молодые специалисты, доктора по профилю и доктора философии (PhD), завершающие обучение в ОВПО и НООЗ в сроки, не совпадающие со сроками, указанными в части первой настоящего пункта, прибывают на место работы по направлению не позднее двух месяцев с даты завершения обучения в соответствии со сроками, установленными академическим календарем ОВПО или НООЗ.

При этом двухмесячный срок исчисляется непрерывно, в том числе в случае его начала в текущем году и истечения в следующем году.

В свою очередь местные исполнительные органы:

ежегодно после прибытия на работу граждан РК высылают Оператору по его запросу подтверждение о прибытии/не прибытии согласно данным протоколов распределения с предоставлением сведений о месте работы и виде предоставляемой социальной помощи;

ежегодно направляют Оператору по его запросу списки работающих граждан РК предыдущих лет выпуска.

Определение места отработки молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю осуществляется в соответствии с Обязательством по отработке для лиц, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, финансируемого из средств республиканского бюджета, к договору о предоставлении образовательных услуг, подписываемого ими при поступлении на обучение в ОВПО или НООЗ.

При персональном распределении молодых специалистов учитываются:

место постоянного проживания или предпочтительного к распределению населенного пункта;

средний балл успеваемости выпускника;

ходатайства работодателей;

наличие обстоятельств, дающих право на первоочередное распределение;

наличие обстоятельств, установленных Законом и/или настоящими Правилами, освобождающих от обязанности по отработке либо дающих отсрочку от исполнения обязанности по отработке.

При отсутствии вакантных рабочих мест на момент распределения для получения содействия в трудоустройстве гражданам РК комиссиями по распределению выдаются направления для обращения с заявлениями о регистрации в качестве лиц, ищущих работу, в карьерные центры по месту жительства либо через веб-портал "электронного правительства" или посредством государственного информационного портала "Электронная биржа труда" (портал enbek.kz) с зачетом времени нахождения на учете в качестве лица, ищущего работу, безработного в срок отработки.

Предусмотрено, что супругам, завершившим обучение в ОВПО или НООЗ на основе государственного образовательного заказа одновременно, работа предоставляется в организациях, расположенных в одном населенном пункте.

Если один из супругов завершает обучение ранее, то его распределение производится на общих основаниях. В этом случае супруг (супруга), завершивший обучение позже, подлежит первоочередному распределению по месту работы супруга (супруги).

Граждане РК, не явившиеся без уважительной причины в соответствующую комиссию по распределению, распределяются без их присутствия в заочном формате.

Персональное распределение граждан РК, завершающих обучение в текущем году, оформляется протокольным решением соответствующей комиссии по распределению ежегодно не позднее 1 июля, на основании которого ОВПО и НООЗ подготавливает направления на работу.

При этом уведомление гражданам РК об их распределении осуществляется ОВПО и НООЗ посредством выдачи направлений на работу не позднее трех рабочих дней с момента принятия протокольного решения.

Допускается оформление протокольного решения соответствующей комиссии по распределению в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронных цифровых подписей присутствующих на заседании членов комиссии по распределению, в том числе в информационной системе Оператора.

Срок отработки граждан РК исчисляется со дня заключения ими трудового договора с работодателями или договора гражданско-правового характера в качестве наемного работника либо с даты постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, а при отсутствии вакантных рабочих мест – с даты регистрации в карьерном центре в качестве лица, ищущего работу, безработного.

Документами, подтверждающими отработку, для лиц, работающих по трудовым договорам, являются документы, предусмотренные статьями 35 и 62 Трудового кодекса РК.

Документами, подтверждающими отработку, для лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера в качестве наемного работника, являются договор гражданско-правового характера и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных налоговым агентом обязательных пенсионных взносов.

Документами, подтверждающими отработку в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, является документ о постановке на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в органе государственных доходов – уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или налоговое заявление о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой, и выписки о самостоятельной уплате в свою пользу обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.

Документом, подтверждающим постановку на учет в карьерный центр, является информация о регистрации в качестве безработного, осуществляющаяся по запросу безработного посредством портала enbek.kz, веб-портала "электронного правительства" или объектов информатизации при наличии электронной цифровой подписи в виде электронного документа.

Также предусмотрено, что ОВПО и НООЗ ежегодно, в течение 15 календарных дней со дня принятия протокольного решения о распределении, предоставляют Оператору протоколы комиссий по распределению и не позднее 15 августа текущего года направляют Оператору все материалы по распределению на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Повторному распределению подлежат:

лица, не поступившие в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру или докторантуру;

лица, вернувшиеся после прохождения воинской службы;

лица, уволенные по основаниям ликвидации работодателя или сокращения численности или штата работников;

лица, чьи вакантные рабочие места не сохранены работодателем;

лица, не принятые на работу в связи с направлением на одну вакансию нескольких молодых специалистов;

доктора по профилю, не допущенные к собеседованию или не прошедшие конкурсный отбор для занятия вакантной государственной должности;

лица, не прибывшие в установленный срок по месту распределения по уважительным причинам (болезнь молодого специалиста или близких родственников, вступление в брак и перемена места жительства, форс-мажорные обстоятельства, послужившие препятствием для своевременного прибытия к месту отработки);

женщины при наступлении беременности во время постановки на учете в карьерных центрах в качестве лиц, ищущих работу или безработных;

лица, не отработавшие полный срок по месту первоначального распределения по уважительным причинам, в том числе:

увольнения в связи с выходом на работу основного работника при приеме на работу для замещения временно отсутствующего работника (включая замещение временной вакантной государственной должности);

вступления в брак и связанной с этим перемены места жительства.

Повторное распределение лиц осуществляется в том же порядке, что и первоначальное распределение.

Также правила устанавливают порядок предоставления освобождения от обязанности или прекращение обязанности по отработке.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года.