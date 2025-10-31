#Народный юрист
Право

Обновлены правила направления молодых специалистов в сельскую местность на отработку

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра науки и высшего образования от 20 октября 2025 года внесены изменения в Правила направления специалиста на работу возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств гражданам РК, обучавшимся на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что граждане РК из числа сельской молодежи, обучившиеся в пределах квоты по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают соответственно в организациях образования, здравоохранения, подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, ветеринарных организациях, организациях аграрного профиля, независимо от формы собственности, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания вуза.

Граждане РК из числа сельской молодежи, обучившиеся в пределах квоты по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают не менее двух лет после окончания ОВПО в регионах для переселения.

Граждане РК, обучившиеся по педагогическим и медицинским специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают соответственно в организациях образования, организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания ОВПО или НООЗ.

Граждане РК, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в организациях независимо от формы собственности не менее трех лет после окончания ОВПО.

Граждане РК, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), а также в организациях здравоохранения, являющихся клиническими базами, в клиниках организаций образования в области здравоохранения, в базах резидентуры не менее трех лет после завершения срока обучения.

Граждане РК, обучившиеся в докторантуре по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах, ОВПО, научных организациях, научных подразделениях, автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах), а также в организациях здравоохранения, являющихся клиническими базами, в клиниках организаций образования в области здравоохранения, в базах резидентуры не менее трех лет после завершения срока обучения.

Граждане РК, указанные выше, отрабатывают соразмерно времени их фактического обучения по государственному образовательному заказу после окончания ОВПО или НООЗ в пределах срока при:

  • переводе с обучения на платной основе на обучение по государственному образовательному заказу;
  • переводе с обучения по государственному образовательному заказу на обучение на платной основе;
  • отчислении из ОВПО или НООЗ при условии последующего восстановления на обучение в течение текущего или следующего учебного года.

Срок отработки рассчитывается по формуле с учетом:

  • фактического срока обучения на основе государственного образовательного заказа в месяцах, без дробления на дни (при этом округление производится в большую сторону);
  • общего срока обучения в ОВПО или НООЗ в месяцах (при этом округление производится в большую сторону);
  • срока отработки для граждан РК, отучившихся весь срок на основе государственного образовательного заказа, составляющий 36 месяцев (24 месяца для лиц, указанных в пункте 4).

Комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, начинающие свою работу с даты утверждения ее состава, являются постоянно действующими и создаются ежегодно при соответствующих ОВПО и НООЗ, в которых завершают обучение граждане РК, указанные в пункте 17 статьи 47 Закона, для их персонального распределения на работу.

Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.

Граждане РК, указанные в пункте 17 статьи 47 Закона, завершившие обучение в текущем году, не позднее 1 сентября прибывают на место работы по направлению.

Молодые специалисты, доктора по профилю и доктора философии (PhD), завершающие обучение в ОВПО и НООЗ в сроки, не совпадающие со сроками, указанными в части первой настоящего пункта, прибывают на место работы по направлению не позднее двух месяцев с даты завершения обучения в соответствии со сроками, установленными академическим календарем ОВПО или НООЗ.

При этом двухмесячный срок исчисляется непрерывно, в том числе в случае его начала в текущем году и истечения в следующем году.

В свою очередь местные исполнительные органы:

  • ежегодно после прибытия на работу граждан РК высылают Оператору по его запросу подтверждение о прибытии/не прибытии согласно данным протоколов распределения с предоставлением сведений о месте работы и виде предоставляемой социальной помощи;
  • ежегодно направляют Оператору по его запросу списки работающих граждан РК предыдущих лет выпуска.

Определение места отработки молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю осуществляется в соответствии с Обязательством по отработке для лиц, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, финансируемого из средств республиканского бюджета, к договору о предоставлении образовательных услуг, подписываемого ими при поступлении на обучение в ОВПО или НООЗ.

При персональном распределении молодых специалистов учитываются:

  • место постоянного проживания или предпочтительного к распределению населенного пункта;
  • средний балл успеваемости выпускника;
  • ходатайства работодателей;
  • наличие обстоятельств, дающих право на первоочередное распределение;
  • наличие обстоятельств, установленных Законом и/или настоящими Правилами, освобождающих от обязанности по отработке либо дающих отсрочку от исполнения обязанности по отработке.

При отсутствии вакантных рабочих мест на момент распределения для получения содействия в трудоустройстве гражданам РК комиссиями по распределению выдаются направления для обращения с заявлениями о регистрации в качестве лиц, ищущих работу, в карьерные центры по месту жительства либо через веб-портал "электронного правительства" или посредством государственного информационного портала "Электронная биржа труда" (портал enbek.kz) с зачетом времени нахождения на учете в качестве лица, ищущего работу, безработного в срок отработки.

Предусмотрено, что супругам, завершившим обучение в ОВПО или НООЗ на основе государственного образовательного заказа одновременно, работа предоставляется в организациях, расположенных в одном населенном пункте.

Если один из супругов завершает обучение ранее, то его распределение производится на общих основаниях. В этом случае супруг (супруга), завершивший обучение позже, подлежит первоочередному распределению по месту работы супруга (супруги).

Граждане РК, не явившиеся без уважительной причины в соответствующую комиссию по распределению, распределяются без их присутствия в заочном формате.

Персональное распределение граждан РК, завершающих обучение в текущем году, оформляется протокольным решением соответствующей комиссии по распределению ежегодно не позднее 1 июля, на основании которого ОВПО и НООЗ подготавливает направления на работу.

При этом уведомление гражданам РК об их распределении осуществляется ОВПО и НООЗ посредством выдачи направлений на работу не позднее трех рабочих дней с момента принятия протокольного решения.

Допускается оформление протокольного решения соответствующей комиссии по распределению в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронных цифровых подписей присутствующих на заседании членов комиссии по распределению, в том числе в информационной системе Оператора.

Срок отработки граждан РК исчисляется со дня заключения ими трудового договора с работодателями или договора гражданско-правового характера в качестве наемного работника либо с даты постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, а при отсутствии вакантных рабочих мест – с даты регистрации в карьерном центре в качестве лица, ищущего работу, безработного.

Документами, подтверждающими отработку, для лиц, работающих по трудовым договорам, являются документы, предусмотренные статьями 35 и 62 Трудового кодекса РК.

Документами, подтверждающими отработку, для лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера в качестве наемного работника, являются договор гражданско-правового характера и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных налоговым агентом обязательных пенсионных взносов.

Документами, подтверждающими отработку в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, является документ о постановке на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в органе государственных доходов – уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или налоговое заявление о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой, и выписки о самостоятельной уплате в свою пользу обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.

Документом, подтверждающим постановку на учет в карьерный центр, является информация о регистрации в качестве безработного, осуществляющаяся по запросу безработного посредством портала enbek.kz, веб-портала "электронного правительства" или объектов информатизации при наличии электронной цифровой подписи в виде электронного документа.

Также предусмотрено, что ОВПО и НООЗ ежегодно, в течение 15 календарных дней со дня принятия протокольного решения о распределении, предоставляют Оператору протоколы комиссий по распределению и не позднее 15 августа текущего года направляют Оператору все материалы по распределению на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Повторному распределению подлежат:

  • лица, не поступившие в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру или докторантуру;
  • лица, вернувшиеся после прохождения воинской службы;
  • лица, уволенные по основаниям ликвидации работодателя или сокращения численности или штата работников;
  • лица, чьи вакантные рабочие места не сохранены работодателем;
  • лица, не принятые на работу в связи с направлением на одну вакансию нескольких молодых специалистов;
  • доктора по профилю, не допущенные к собеседованию или не прошедшие конкурсный отбор для занятия вакантной государственной должности;
  • лица, не прибывшие в установленный срок по месту распределения по уважительным причинам (болезнь молодого специалиста или близких родственников, вступление в брак и перемена места жительства, форс-мажорные обстоятельства, послужившие препятствием для своевременного прибытия к месту отработки);
  • женщины при наступлении беременности во время постановки на учете в карьерных центрах в качестве лиц, ищущих работу или безработных;
  • лица, не отработавшие полный срок по месту первоначального распределения по уважительным причинам, в том числе:
  • увольнения в связи с выходом на работу основного работника при приеме на работу для замещения временно отсутствующего работника (включая замещение временной вакантной государственной должности);
  • вступления в брак и связанной с этим перемены места жительства.

Повторное распределение лиц осуществляется в том же порядке, что и первоначальное распределение.

Также правила устанавливают порядок предоставления освобождения от обязанности или прекращение обязанности по отработке.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
