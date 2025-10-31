Утверждена новая межрегиональная схема территориального развития Шымкентской агломерации

Правительство РК постановлением от 28 октября 2025 года утвердило Межрегиональную схему территориального развития Шымкентской агломерации, сообщает Zakon.kz.

Межрегиональная схема определяет градостроительное освоение и развитие территории, исходя из сложившейся системы расселения, социально-экономических, природно-климатических и ресурсных условий, и местоположения региона на территории республики.

Межрегиональная схема Шымкентской агломерации содержит проектные предложения перспективного градостроительного развития территории Шымкентской агломерации на промежуточный (2030 год), расчетный (2040 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования.

В зону влияния Шымкентской агломерации входят: центр – город Шымкент (ядро), часть городской администрации Арысь и части шести административных районов Туркестанской области: район Байдибека, Казыгуртского, Ордабасынского, Сайрамского, Сарыагашского, Толебийского и Тюлькубасского районов.

Центрами притяжения, кроме ядра агломерации, определено село имени Т. Рыскулова и в перспективе до 2040 года – города Арысь, Сарыагаш. Они являются административными центрами соответствующих районов.

В разрезе центров притяжения самое большое число населенных пунктов, притягивающихся к центрам притяжения, имеют города Шымкент и Сарыагаш (75,6% от всех населенных пунктов зоны влияния Шымкентской агломерации).

Для Шымкентской агломерации определена полуторачасовая транспортная доступность до ядра агломерации.

По плотности населения и интенсивности связей ядра агломерации и центров районных локальных систем расселения были определены зоны интенсивных и активных агломерационных процессов.

Перспективное развитие системы расселения населения Шымкентской агломерации вокруг города Шымкента направлено на совершенствование системы расселения прилегающих территорий. Это обусловлено необходимостью предотвращения стихийного разрастания населенных пунктов, вызванного ростом населения, ведущего к образованию проблем в системе комплексного обслуживания и обеспечения местами приложения труда.

В качестве населенных пунктов-спутников центрами внутренней миграции населения будут выступать города Сарыагаш, Арысь, Ленгер, села имени Т. Рыскулова, Аксу, Казыгурт, Бадам, Темирлановка, Торткуль, Шаян.

Общая площадь земель населенных пунктов Шымкентской агломерации составляет 369,5 тысячи гектаров, из них города –122,9 тысячи гектаров, сельские населенные пункты – 246,6 тысячи гектаров.

На расчетный срок проектирования общая площадь городских и сельских населенных пунктов с учетом города Шымкента составит 370,5 тысячи гектаров.

Документ, в частности, содержит градостроительное освоение и развитие территории.

Так, говорится, что градостроительное освоение и развитие территории Шымкентской агломерации должно осуществляться с четким соблюдением функционального зонирования территории по целевому назначению и хозяйственному использованию (в соответствии с критериями ценности и целесообразности ведения сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной, промышленной и строительной деятельности).

Первоочередные направления градостроительного освоения территории Шымкентской агломерации включают комплекс проектных предложений по расселению населения региона, размещению производительных сил, развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, реализации мероприятий по инженерной защите территорий и охране окружающей среды региона и зонирования территории по функциональному назначению.

На основе анализа современного состояния и перспективного градостроительного освоения территории проектом определены основные и второстепенные планировочные центры и планировочные оси (опорный каркас расселения) Шымкентской агломерации.

Регулирование градостроительного освоения, развитие и зонирование территорий населенных пунктов, входящих в состав Шымкентской агломерации, предусмотрены в утвержденных генеральных планах городов и населенных пунктов.

Шымкентская агломерация формируется как опорный центр Южного региона Казахстана и является одной из самых крупных агломераций республики.

Шымкентская агломерация обладает высоким демографическим потенциалом. В ней сосредоточено 11,3% населения всей страны. Формирование Шымкентской агломерации происходит естественным путем за счет интенсивного процесса урбанизации.

На начало 2024 года в зоне влияния Шымкентской агломерации проживало 2 258,7 тысячи человек населения, из них 1 374,5 тысячи человек (или 60,9%) – в городской местности, а 884,2 тысячи человек – в сельской местности.

Плотность населения составила 232 человека на квадратный километр. За 2021-2024 годы рост численности населения в агломерации составил 11,7%.

Средняя людность сельских населенных пунктов агломерации составила 2 491 человек. Среди районов самый высокий показатель людности сельских населенных пунктов характерен для Сайрамского района – 5 758 человек.

Предусматривается, что Шымкентская агломерация станет точкой притяжения миграционных потоков и центром экономической активности страны, в том числе и Южного региона республики, так как ее территория расположена в благоприятной природно-климатической зоне.

Ожидается, что к прогнозному сроку проектирования (до 2050 года) численность населения увеличится в 1,9 раза (или 1 490,4 тысячи человек) и достигнет 3 088,2 тысячи человек, что составит 78% от общей численности населения агломерации.

Основными проблемами в сфере расселения населения Шымкентской агломерации являются:

нерегулируемая межрегиональная и внутрирегиональная миграция;

перенаселенность ядра агломерации и бессистемное стихийное разрастание поселков, прилегающих к ней;

отставание и несоответствие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур центра агломерации с возрастающей численностью населения.

Одной из основных причин внутренней миграции является упадок промышленного производства, а как следствие, снижение уровня жизни населения. Снижение объема производства или остановка градообразующих предприятий привели к общему ухудшению социально-экономической ситуации в малых городах и, как следствие, к увеличению потока мигрантов.

Основной задачей системы расселения населения Шымкентской агломерации является ограничение территориального роста центра агломерации, перспективное развитие малых городов, опорных сельских населенных пунктов, которые способствуют снижению потоков нерегулируемой межрегиональной и внутрирегиональной миграции и рациональному использованию природной зоны вокруг городских местностей.

Перспективное развитие систем расселения населения Шымкентской агломерации вокруг города Шымкента направлено на совершенствование системы расселения его прилегающих территорий. Это обусловлено необходимостью предотвращения стихийного разрастания населенных пунктов, вызванного ростом населения, ведущего к образованию проблем в системе комплексного обслуживания и обеспечения местами приложения труда.

По основным планировочным осям с целью снижения миграционного потока в ядро агломерации предлагается развитие крупных населенных пунктов агломерации как центров притяжения и контрмагнитов с развитием в них производств по переработке сельскохозяйственной продукции, сферы услуг, объектов туристско-рекреационного комплекса. В Шымкентской агломерации такими контрмагнитами станут города Туркестан и Тараз.

Постановление вводится в действие со дня подписания, посмотреть его полностью можно здесь.

При этом ранее принятия Межрегиональная схема территориального развития Шымкентской агломерации утрачивает силу.