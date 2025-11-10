Утверждена межрегиональная схема территориального развития Центрального региона Казахстана

Правительство РК постановлением от 5 ноября 2025 года утвердило Межрегиональную схему территориального развития Центрального региона Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Межрегиональная схема предназначена для взаимно согласованной архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях двух и более областей (либо их частей), агломераций, а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц и определяет:

зонирование планируемой территории;

градостроительное освоение и развитие территории;

меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры регионального и межрегионального значений;

меры по рациональному природопользованию, обеспечению ресурсами, охране окружающей среды.

Исходя из схожих экономических и ресурсных потенциалов, а также с учетом наличия Астанинской агломерации, к Центральному региону отнесены Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, области Абай и Улытау, город Астана.

В документе говорится, что основными предпосылками причисления к одному региону являются схожесть потенциала развития и структур экономик областей, развитая транспортная инфраструктура, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, большая численность и высокая плотность населения.

Для Центрального региона РК характерен высокий показатель урбанизации. Доля городского населения самая высокая по стране и составляет 73%. В пределах региона сформирована Астанинская агломерация.

Области Центрального региона имеют аграрно-индустриальную специализацию. На долю региона приходится 38,3% ВВП страны. На долю региона приходится почти 99,9% добычи угля, 98,3% железных руд, 44,5% производства продуктов химической промышленности, 85,5% металлургической продукции, 66,8% машиностроения.

Проектные предложения перспективного градостроительного развития территории Центрального региона разработаны на промежуточный (2030 год), расчетный (2040 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования.

Межрегиональная схема территориального развития Центрального региона РК является градостроительной стратегией, определяющей перспективы развития территорий и долгосрочную потребность в инфраструктуре.

При этом очередность реализации, источники и объемы финансирования их положений определяются на уровне национальных проектов и планов развития территорий с учетом бюджетных возможностей.

Первоочередные направления градостроительного освоения территории Центрального региона РК включают комплекс проектных предложений по расселению населения региона, размещению производительных сил, развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, реализации мероприятий по инженерной защите территорий и охране окружающей среды региона и зонирования территории по функциональному назначению.

Функциональные зоны разделены на четыре основные группы:

зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения и максимально допустимого искусственного преобразования природной среды;

зоны экстенсивного освоения окружающей природной среды;

зоны ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды;

зоны с особыми регламентами хозяйственной деятельности.

По данным баланса земель Республики Казахстан, территория Центрального региона на начало 2024 года включает 82 района (без учета районов в городах), 97 городов и поселков с учетом города республиканского значения Астаны, 3 136 сельских населенных пунктов, 1 129 сельских округов.

Площадь Центрального региона РК составляет 127 688,6 тысячи гектаров (47,2% от общей площади РК).

Регион характеризуется низкой плотностью населения. Плотность населения региона составляет 5,5 человека на 1 квадратный километр при среднереспубликанском показателе 7,4 человека на 1 квадратный километр.

На территории Центрального региона РК центрами экономического роста выступают:

агломерации с центрами в городах Астане и Караганде;

областные центры – города Усть-Каменогорск, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Жезказган и Семей;

моногорода – Степногорск, Балхаш, Темиртау, Сатпаев, Шахтинск, Каражал, Абай, Экибастуз, Аксу, Риддер, Алтай, Курчатов, Житикара, Лисаковск, Рудный;

малые города – Акколь, Щучинск, Степняк, Макинск, Атбасар, Державинск, Есиль, Ерейментау, Косшы, Аягоз, Зайсан, Шар, Шемонаиха, Приозерск, Каркаралинск, Тобыл, Тайынша, Булаево, Сергеевка, Мамлютка, Сарань, Серебрянск, Аркалык и 554 опорных сельских населенных пункта и 88 стратегических населенных пунктов.

Основными проблемами в сфере расселения населения Центрального региона РК являются:

низкий естественный прирост населения областей Центрального региона;

отток населения из сельских районов, нерегулируемая межрегиональная и внутрирегиональная миграция;

перенаселенность крупных и больших городов и бессистемное стихийное разрастание поселков, прилегающих к ним;

отставание и несоответствие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур крупных городов, в том числе центров агломерации с возрастающей численностью населения;

ухудшение экологической ситуации в городах, рост заболеваемости населения вследствие перенаселенности городов.

Основной задачей системы расселения населения Центрального региона является ограничение территориального роста крупных и больших городов, в том числе центра агломерации за счет снижения миграционного потока, перспективное развитие моно- и малых городов, опорных сельских населенных пунктов, которые способствуют снижению потоков нерегулируемой межрегиональной и внутрирегиональной миграции.

Основные мероприятия по решению проблем малых и моногородов:

реанимация или частичное восстановление деятельности градообразующих предприятий в тех случаях, когда имеются к этому объективные экономические предпосылки;

размещение в малых и моногородах региона социально значимых организаций и учреждений сферы обслуживания межселенного значения, таких, например, как колледжи, профессиональные лицеи, специализированные медицинские центры, что позволит, с одной стороны повысить уровень обслуживания населения в этих городах и сельских населенных пунктах, находящихся в зоне их влияния, и, с другой стороны, создать новые рабочие места, что позволит снизить уровень безработицы местного населения.

Для снижения миграционного оттока и увеличения численности сельского населения предлагается реализовать меры, направленные на развитие экономической деятельности, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, расширение транспортной доступности до рынков сбыта и населенных пунктов, создание и развитие центров оказания государственных и коммерческих услуг, создание новых рабочих мест для обеспечения занятости населения.

Одной из главных задач выступает повышение мобильности трудовых ресурсов. С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой, устранения региональных диспропорций и демографических дисбалансов стимулируется территориальная мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном переселении.

Развитие конкурентоспособной экономической специализации Центрального региона предполагается на основе интенсификации развития производства продуктов питания и сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, химической и фармацевтической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, легкой промышленности, машиностроения, промышленности строительных материалов.

Основными направлениями развития отрасли в перспективе станут расширение ассортимента продукции, технологическая модернизация существующих предприятий, оснащение высокотехнологичным и конкурентоспособным оборудованием и цифровизация производственного процесса, создание агропромышленных кластеров.

Горно-металлугический комплекс является важной составляющей экономики Центрального региона РК, которая базируется на имеющихся в регионе запасах полезных ископаемых.

Дальнейшее развитие отрасли связано с эксплуатацией действующих и освоением перспективных месторождений полезных ископаемых, выпуском конкурентоспособной продукции черной и цветной металлургии, отвечающей требованиям внешнего и внутреннего рынков.

Наиболее перспективными направлениями развития химической промышленности являются химия тонкого органического синтеза и полимеров, бытовая и промышленная химия, экохимия, производство резинотехнических и пластмассовых изделий. В фармацевтике приоритеты развития будут связаны с модернизацией действующих производств и стимулированием создания новых видов продукции.

Перспективное развитие отрасли в регионе предполагается связать с повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет развития новых производств, технологической модернизации производств и повышения производительности труда.

Имея производственные мощности, Центральный регион Республики Казахстан имеет большой потенциал для развития легкой промышленности.

Основной упор предлагается сделать на восстановлении деятельности простаивающих предприятий отрасли, а также обновлении технологического оборудования на предприятиях для обеспечения производства конкурентоспособной продукции. Ведущими направлениями легкой промышленности станут производство пряжи и тканей различного назначения, переработка шерсти, выпуск швейных изделий и производство трикотажных и чулочно-носочных изделий.

Машиностроительная отрасль является одним из ключевых направлений развития региона в ближайшей и долгосрочной перспективе. В регионе развивается автомобилестроение, сельскохозяйственное, железодорожное машиностроение и прочее.

Приоритетной целью отрасли является дальнейшее наращивание объемов производства, а также повышения уровня локализации за счет привлечения инвестиций на изготовление комплектующих деталей и узлов.

В Центральном регионе сосредоточены месторождения карбонатного и глинистого сырья, бентонитовых, керамзитовых, кирпичных глин, строительного камня и прочие.

Перспективное развитие отрасли предполагается обеспечить за счет реализации инвестиционных проектов по вовлечению в оборот богатых месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также по вводу новых мощностей по производству железобетонных изделий, кирпичей, мрамора, керамических изделий и прочего.

Развитие сельского хозяйства связано с расширением пастбищ, посевных площадей, строительством крупных молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов, созданием откормочных площадок, тепличных комплексов, овощехранилищ внедрением влаго-, ресурсосберегающих технологий, обновлением машинно-тракторного парка, улучшением кормовой базы и племенного стада, модернизацией основных средств на предприятиях переработки сельскохозяйственного сырья.

В перспективе будут внедряться инновационные технологии ("точное земледелие", "умные животноводческие фермы", возможности применения дронов, робототехники и других мировых достижений науки и техники) и новые формы организации и оплаты труда.

Постановление введено в действие с 5 ноября 2025 года.

